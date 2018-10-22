Как военного летчика удалось «отбить» у следователей

Дело против летчика морской авиации Сергея Нефедова прекратили за отсутствием состава, сообщили газете ВЗГЛЯД в следственном управлении Балтфлота. Ошибка пилота во время полета стараниями не в меру ретивых следователей чуть не превратилась в громкое уголовное преступление. В чем обвиняли Нефедова и какой урок надо извлечь из его, действительно имевшего место, проступка?

Прекращено уголовное преследование летчика морской авиации Балтфлота, старшего лейтенанта Сергея Нефедова, которого отстранили из-за повреждения самолета Су-27П при заходе на посадку. «Дело закрыто ввиду отсутствия события преступления, – сообщили в понедельник газете ВЗГЛЯД в военно-следственном управлении по Балтфлоту. – Офицер уже приступил к исполнению своих обязанностей».

Дело было закрыто после вмешательства министра обороны Сергея Шойгу.

Министр после публикаций об этом деле попросил главного военного прокурора взять дело под личный контроль. В ближайшее время Нефедов сможет приступить к службе, начнет подготовку к полетам.

Газета ВЗГЛЯД первой рассказала об истории Нефедова и в дальнейшем следила за тем, как развивалось его дело.

Напомним, в мае прошлого года офицер в ходе тренировочного полета на СУ-27П при заходе на посадку случайно переключил не тот тумблер. Из-за этого истребитель на скорости свыше 250 км/ч сложил переднюю стойку шасси и «пропахал» взлетную полосу. Боевая машина получила повреждения, которые были устранены силами технической части авиаполка в течение месяца. По оценке экспертов, близких к морской авиации, если машина через несколько недель была отремонтирована и вошла в строй, следовательно, повреждение было не слишком серьезным. Сам летчик, к счастью, остался цел и невредим.

За инцидент, который, по мнению ветеранов авиации, следовало отнести в худшем случае к дисциплинарным проступкам, с энтузиазмом взялись в военно-следственном управлении (ВСУ) по Балтийскому флоту. Старшему лейтенанту было предъявлено обвинение по статье 351 УК – «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». В подготовленных следствием документах утверждалось: молодой пилот своими действиями нанес Минобороны существенный ущерб в 27 миллионов рублей.

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Несмотря на то, что на защиту летчика единодушно встали признанные в области военной авиации авторитеты, в феврале этого года Сергей Нефедов был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Однако месяц спустя суд второй инстанции отменил приговор и направил дело на доследование.

Военно-следственное управление по Балтфлоту (где ранее отказывались от общения с прессой) продолжало настаивать: офицер совершил преступление и нанес Министерству обороны существенный материальный ущерб.

«Если действительно закрыли это уголовное дело, то, конечно, справедливость восторжествовала», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал-полковник авиации в отставке Владимир Дейнека.

«Не знаю, какие выводы сделаны, как было закрыто дело – просто пригрозили пальчиком и закрыли, или все же провели правильное расследование и правильно сделали выводы,

которые будут доведены в том числе до летного состава авиации и ВВС, и морской авиации, и армейской», – отметил Дейнека. Нужно донести, что в случае Нефедова была допущена ошибка в технике пилотирования, подчеркнул собеседник.

«Ну что же, никто не застрахован от ошибок. Почему это произошло, тоже понятно – была недоученность, может быть, эргономика немножко была замешана... Нужно все это устранить и запустить полеты, конечно. Это нормальное рабочее состояние, в этом учеба и заключается. Это тоже учеба, тоже наука», – добавил собеседник.

Но что касается, прекращения уголовного дела, то это следует лишь приветствовать, подчеркнул генерал-полковник Дейнека. «Перед Нефедовым нужно извиниться, ему нанесен очень большой вред. Очень плохо поступили, очень», – заметил собеседник.