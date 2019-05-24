БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Тереза Мэй держалась за премьерское кресло до последнего Фото: Toby Melville/Reuters
Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. Тори придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...

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            БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

            Сергей Мардан
            публицист
            		 24 мая 2019, 16:22

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            Вы будете смеяться, но БДСМ-выпускной во Владивостоке – это снова про «совок». Флешмоб с латексом и ошейниками – это самая безопасная форма поколенческого протеста, которую только можно себе представить. Так что пусть протестуют.

            Взрослые люди часто удивляются, почему двадцатилетние все время говорят об этом мифическом «совке». О стране и жизни, которую они не видели, не знают и не имеют о ней ни малейшего представления. Но дело в том, что «совок» реально существует. Это остатки советской жизни, которые чудом пережили радиацию постсоветкого капитализма и превратились в конце нулевых в настоящих мутантов.

            Школьный выпускной одно из таких выживших чудищ.

            Словно бы не прошли 30 лет, словно ничего не изменилось. Поколение за поколением учителей каждый год пишут один и тот же сценарий выпускного. 1986 и 2019 года неотличимы, обязательная программа неизменна. Те же взрослые костюмы и платья, сладкие фальшивые до тошноты благодарственные речи. Торжество фальши и лжи.

            Директор школы, завуч, учителя сдержано радуются. Они перезагружают свою операционную систему. Для них выпускной – шанс избавиться от какого-то количества идиотов и бездельников, с которыми им приходилось мириться день за днем, годами. На смену достигшим совершеннолетия идиотам и бездельникам подросли новые, но есть надежда, что будет немного легче.

            Родители сосредоточены, как перед последней атакой. Они вот уже год, а то и полтора, надрывают пупок, чтобы оплачивать репетиторов. А этот выпускной просто еще одна дыра в семейном бюджете, которую невозможно избежать. Бывшие дети просто стараются скрыть страх перед неизвестностью, которая их ждет впереди и не сулит ничего хорошего.

            Логика советского выпускного была выверенной и надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Ты закончил школу, дальше тебя ждет институт, веселая и надежная молодость, вино, гитара и девчонки. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и слегка однообразен, как квартал из новых пятиэтажек, выстроенный посреди пустыря.

            Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Там нет алых парусов Ассоль. Там только картины постнуклеарного апокалипсиса. Среди руин бродят стаи хищников, готовых тебя сожрать. В поисках еды тебе придется прятаться под кучами мусора, убегать и воровать падаль.

            Окончание школы сегодня – это не праздник. Это чудовищный стресс. Это апофеоз подросткового ужаса и неуверенности в себе. Ты один, никто не сможет тебе помочь. Твои родители честные труженики, бухгалтера и менеджеры по продажам собачьего корма, с трудом поддерживают картинку внешнего благополучия, но ты-то знаешь, что она ненадежна, как стены из снега.

            Родителям нечего предложить своим детям, они ничему не могут их научить, они не могут быть никаким примером. Родители сами не понимают, как жить в этом мире, и просто плывут по течению реки, больше похожей на канализационный сток среди гор мусора и нечистот.

            Так страшно, что хочется смахнуть посуду со стола, топтать осколки ногами и кричать: «Пошли вы ко всем чертям с этой вашей традицией, с этими вашими гнусными песнями про рассвет новой взрослой жизни. Что нам делать с этой вашей жизнью?!» Дети не знают, что делать со своим ужасом и иногда дают волю своей подавленной ярости. Они пока не умеют сублимировать, не знают, как приспособиться, притвориться.

            В этот раз они надели БДСМ-костюмы. Это довольно символично для страны, где высшее образование – это просто способ отложить нерешаемую проблему. Флешмоб с латексом и ошейникам – это самая безопасная форма поколенческого протеста, которую только можно себе представить. 

            Так что пусть протестуют. И не надо никого наказывать за этот флешмоб. Он гораздо честнее, чем песня «Для нас всегда открыта в школе дверь».


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