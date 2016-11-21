Молодёжь хочет уехать? Все не уедут!

Очередная публикация очередного исследования Gallup относительно числа высказывающих желание уехать из России вызвала очередную волну злорадной истерики в иностранных пропагандистских изданиях.

«Каждый пятый житель России хочет эмигрировать при первой возможности» – это, к примеру, радио «Свобода». Ну и так далее, в том же духе. И опять поди пойми – то ли у самих госдеповских пропагандистов память короткая, то ли они своих читателей за беспамятных считают (пару лет назад здесь была бы фраза «память как у золотой рыбки», но хватит повторять одни и те же мемы). Хотя человек с минимально работающей памятью всё-таки должен помнить, что Gallup проводит подобные исследования регулярно по всему миру. И регулярно фиксирует «рекордное количество желающих уехать». Во всех странах, а не только в России.

Нынешний российский «рекорд» с 20% желающих уехать – это стандартные европейские цифры. Даже чуть ниже среднеевропейских. В Евросоюзе было 20% желающих уехать в 2012 году, а в 2013-м их количество выросло до 21% и оставалось таким до 2016 года. Более свежих данных по ЕС на сайте Gallup не найдено, но по отдельным европейским странам есть информация, что число желающих уехать из Италии составляет 32% опрошенных, а из Британии даже до Брекзита высказывали готовность свалить 65% представителей молодёжи.

Ничуть не лучше ситуация в Германии – по данным YouGov уехать из этой страны на время или навсегда высказали желание 55% опрошенных всех возрастов.

В США по данным Gallup число желающих эмигрировать составляет 16%, что, с учетом погрешности опроса в 3,6% практически не отличается от российских данных. В последние годы цифры тоже выросли, по мнению аналитиков Gallup – виноват Трамп.

Причем в статье про американцев, авторы подчеркивают, что «желание» уехать и «намерение» уехать – это очень разные вещи. Что мы, собственно и видим – население США продолжает расти за счёт мигрантов. 52 миллиона желающих уехать из США – это фикция, так же как и 29 миллионов граждан России, которые якобы готовы «эмигрировать при первой возможности».

Так о чем же говорят нам эти данные? Да ни о чем! О том, что в молодости около 40% представителей европейской цивилизации уверены в том, что за морем морковка слаще, к 40 годам (которые нынче тоже официально объявили молодостью, но давайте не будем кокетничать, это средний возраст) их число падает до 15-20%, и, наконец, к пенсии количество подобных «географических оптимистов» падает до 7-8%.

При этом азиаты отлично себя чувствуют дома независимо от уровня жизни в их стране – их средний уровень желания уехать сравним со «стариковским» европейским – те же 7-8%.

Плюс есть исключения – скажем, из небогатой, но мирной Армении в 2013-2016 годах хотели уехать 47% – на 1% больше, чем из воюющей Сирии. А из вполне благополучных Италии и Кипра высказывали желание свалить 32% – это лишь на 2% меньше, чем из нищего Косова и на 3% – чем из тоже весьма бедной Молдавии.

Словом, нет явной корелляции между уровнем жизни в стране, количеством людей, высказывающих желание уехать, количеством людей, имеющих намерение уехать, и числом реальных эмигрантов.

Да, люди массово бегут из воюющих или стремительно нищающих стран, таких как Сирия или Украина, но «желание уехать» высказывают и граждане вполне благополучных европейских государств, а также США. Плюс растет число климатических мигрантов, покидающих неприятную в этом смысле Британию, а также налоговых, уезжающих из Франции или Швеции.

Всё дело в том, что мир стал куда более мобильным, открытым и единым. Эмиграция еще в 20 веке была полным разрывом с домом, особенно для стран, выбравших для себя коммунистический эксперимент.

Сейчас живущий в Европе русский человек вообще никак не ощущает себя оторванным от Родины. До Москвы 2-3 часа полета, это ближе, чем из Красноярска, не говоря об Иркутске или Владивостоке. Можно (при желании) смотреть те же телеканалы, что в России, слушать то же радио, ходить в посольство на федеральные выборы и даже покупать те же бренды продуктов в «русских» магазинах, которых открывается всё больше и больше из-за резко увеличившегося потока мигрантов с Украины.

Конечно, советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда даёт дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках.

Россия – свободная страна свободных людей, которые могут жить там, где им хочется. И, как показывают результаты голосования в посольствах, процент выбирающих действующую власть среди эмигрантов не меньше, чем в среднем по стране и гораздо больше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Поэтому спекуляции на росте в России числа желающих повидать мир смотрятся в 2019 году просто убого.

Во всех европейских странах и в США молодежь массово высказывает желание уехать. Это нормально. Пусть валят. Все не уедут.