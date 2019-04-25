В Донбассе закончился день сурка

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

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В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...

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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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            Анна Долгарева

            В Донбассе закончился день сурка

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 25 апреля 2019, 17:45

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            Здесь мелким песком пропитывается все: одежда, кожа, глаза, легкие. Песок этот, пыль эта земная, донбасская, луганская, летящая с терриконов, помнит каждый день из пяти лет войны; когда настанет Страшный суд, она будет свидетельствовать – донбасская земля. Все припомнит.

            Вчера я разговаривала с улыбчивым дядей Вовой, он радовался весне, цветущим абрикосам, он радовался, что не летят снаряды по его прифронтовому городку и что в городок возвращается молодежь. Вот, говорил он, посмотри, девушка с коляской гуляет, жизнь-то продолжается. Пять лет назад он хоронил внучку, снаряд прилетел во двор, внучку хоронили без головы, голову так и не нашли.

            А через час телефон взорвался звонками и сообщениями. Путин подписал указ о выдаче российских паспортов. Люди не верили. Переспрашивали. Некоторые плакали от радости.

            Одна милая и славная бабушка восьмерых внуков сказала:

            – Вот здорово-то! У меня две дочки в Испании, так я хоть к ним съезжу. А то по украинскому паспорту мне никак не выехать.

            Фото: Павел Каравашкин/«Интерпресс»/ТАСС

            Она пять лет воюет, на Украине в розыске, загранпаспорт ну никак не оформить, безвиз бесполезен.

            Некоторые скептически пророчили: теперь с Донбасса уедут все, останется пустая земля, на которой будет продолжаться бесконечная война.

            Я в этот момент думала про дядю Вову. Он не выезжал никуда, все пять лет проработал в «Луганскгазе», первые пару лет войны практически на каждой смене выезжал под обстрелом чинить прорвавшиеся газовые трубы, иногда прямо под огнем. Похоронил внучку. И никуда не уехал. Говорил: это я в девяностые мог на заработки в Москву ездить, а сейчас уже не поеду. Устал.

            Еще я думала, что российский паспорт не вернет дяде Вове внучку.

            Еще я думала про тех, кто за эти пять лет спился или застрелился, потеряв всякую надежду на лучшее будущее. Я знала и первых, и вторых. Я знала парня, который выстрелил себе в голову из автомата и долго, мучительно, страшно умирал. Вокруг не было ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Вокруг было безвременье, лишающее всех смыслов сразу.

            Еще я думала, как мучительно стыдно мне было приезжать на Донбасс в последние два года. Мне заглядывали в глаза без обвинения, но и без надежды. Без осуждения спрашивали: «А что, в России про нас еще интересно?» Я не могла ответить на этот вопрос.

            Некоторые открыто говорили: если бы я знал, чем это кончится, я не пошел бы ни на какой референдум. И другие говорили: неужели Россия совсем нас бросила, неужели нет никакого выхода из бесконечных Минских соглашений? Мне сотню раз, наверное, задали этот вопрос. Военные меня спрашивали, почему им не разрешают стрелять. Мирные меня спрашивали: наверное, нас уже никогда не присоединят к России, да? Я чувствовала себя так, словно лично предала каждого из этих людей, живых и мертвых, словно я каждому из них пообещала солнечное небо над детской площадкой и запах молока, а привела на кладбище, где пахнет гнильем. И день сурка какой-то бесконечный, с разрывами снарядов посреди окопов, что ни неделя, то похороны.

            Этот указ о выдаче российских паспортов – он, в общем, не о практической пользе, кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Важно другое: это выход из душного ада Минских соглашений, если называть вещи своими именами. Колесо сансары разомкнулось. День сурка закончился.

            Не ошибусь, если скажу, что Минские соглашения прокляты примерно каждым жителем Донбасса – именно потому что эти соглашения обрекли три миллиона человек зависнуть между жизнью и смертью в пространстве, ни к той, ни к другой не относящемся.

            И казалось, что это навсегда, лет на десять, двадцать, пятьдесят, ничего не изменится, так и будут привычно умирать за призрак надежды прекрасные люди, лучшие люди в мире. А все остальные будут существовать в воздушном пузыре, отделенные от реального мира невидимой пленкой, будут медленно плыть через вязкий донбасский воздух, пропитанный мелким песком, терриконовой пылью.

            А тут вдруг оказалось, что может что-то измениться. И как будто лопнул воздушный пузырь. И все начали двигаться, разговаривать, смеяться, плакать, обнимать друг друга, и непьющий дядька притащил вечером бутылку коньяка, третий тост – не чокаясь, за погибших.

            Колесо истории медленно повернулось.

            И не вернется ни внучка дяди Вовы, ни молодые парни в пиксельном камуфляже, только за апрель приросло несколькими гробами кладбище в маленьком прифронтовом городке. Но кажется снова – хотя бы кажется – оставшимся в живых, что страшные, невыносимые пять последних лет были не зря.

            И нет в этом мире ничего важнее надежды.


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