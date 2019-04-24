Газ в обмен на поцелуи

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Российские подводные роботы изменят картину морских сражений

О новой подводной лодке известно крайне мало – нет даже ее полного изображенияФото: Олег Кулешов/ТАСС
Россия сделала еще один шаг в создании уникального вида оружия, которое так пугает американцев: подводного беспилотника «Посейдон». На воду спущена подводная лодка, которая станет носителем «Посейдонов» – АПЛ «Белгород». Как устроен этот сверхсекретный корабль и какими возможностями он будет обладать? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...

Нового Ленина снова не прислали России

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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
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            Антон Любич

            Газ в обмен на поцелуи

            Антон Любич
            экономист
            		 24 апреля 2019, 09:10

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            Меня, жителя России, экономика Украины чрезвычайно интересует. Интересует, потому, что многие технологические цепочки российской продукции были связаны с размещёнными на Украине производствами. И потому, что украинские «заробитчане» оказывают существенное давление на российский рынок труда в неблагоприятном для жителей России направлении – сдерживая рост зарплат.

            Более 45% продуктовой корзины украинцы тратят на питание. По этому показателю наши юго-западные соседи находятся на уровне Ганы, Танзании, Афганистана. И доля продуктов питания в товарной корзине украинцев год от года только растёт. Ещё более 8% уходит на табак и алкоголь.

            Доля расходов на ЖКХ удерживается в среднеевропейских показателях лишь благодаря росту неплатежей. А зима 2018 - 2019 годов на этом фоне отметилась массовыми протестами во многих городах, где отопление не подали из-за накопившихся неплатежей даже в лютые морозы.

            Средняя зарплата – 20 тысяч рублей (по той же методике в России – 37 тысяч), средняя пенсия – 6 тысяч рублей (в России – 14 тысяч).

            Что может сделать Зеленский, чтобы изменить эту ситуацию к лучшему?

            Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

            На самом деле – ничего.

            Может ли Украина претендовать на роль «великой аграрной державы»? Может. У неё для этого всё есть. Только вот в современной экономике чем более развитым является сельское хозяйство, тем меньше в нём занято населения.

            Аграрноразвитая Украина обеспечит занятостью 2% населения непосредственно и до 10% опосредованно. А остальные? На хуторской экономике в XXI веке далеко не уедешь.

            Газотранспортная система Украины вскоре будет отстранена от газа.

            Промышленные предприятия Украины активно исключаются Россией из производственных цепочек. Опыт взаимодействия на протяжении предыдущих десятилетий показал, что украинская политика слишком непостоянна, чтобы на неё всерьёз полагаться. А это означает, что Россия продолжит замещать выпадающие украинские «узлы» на своей территории.

            Как рынок Украина также не интересна. Сокращающееся и неплатёжеспособное население. Массовый отъезд молодёжи.

            Возможностей развивать свой потенциал в высокотехнологичных сферах за счёт рынка ЕАЭС Украина себя лишила, остались кружевные трусики и трудно объяснимая ассоциация с Европой.

            Увы, прогноз на ближайшие пять лет для Украины нерадужный, как бы ни звали её президента. Главной его заботой станет обеспечение украинским заробитчанам доступа в ЕС и Россию. Поэтому торг по сценарию «газ в обмен на поцелуи» и «нефть в обмен на переговоры в нормандском формате» будет расширен. У этого есть прагматичная экономическая подоплёка.

            Кстати, поэтому я и не верю в скорое разрешение конфликта в Донбассе: в мирной экономике занять вояк, на содержание которых дают деньги партнёры, просто нечем.

            Может ли президент Зеленский принципиально что-то изменить в этой конструкции за пять лет? Нет. Он заложник решений, принятых до него.

            Отношения с Востоком прошли точку невозврата. Отношения с Западом не предполагают иной роли для Украины. Слишком большая в нынешнем виде для нишевого игрока. Слишком маленькая и слабая для центра притяжения и экономического роста с опорой на внутренние силы.

            А что из этого следует? Только один украинский президент смог избраться на второй срок. Это было 20 лет назад. И через 5 лет это вряд ли изменится.

            Украина стала заложницей шоу и дебатов, научилась их качественно выпускать. Вот только прокормить достойно десятки миллионов человек одним этим товаром не выйдет. Как ни крути и как ни шути.


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