Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Разгромный для Порошенко результат Зеленского едва ли кого-то удивляет, учитывая тот уровень ненависти, который украинцы испытывают к режиму, ко всему тому, что происходило со страной в последние пять лет. Беспрецедентная коррупция, катастрофическое обнищание населения, нереальные долги и галопирующие цены и тарифы, непрекращающаяся война – все это прочно ассоциировалось с именем Порошенко.

Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования.

Свет на это немного проливает «Страна.ua», которая пишет, что действующий президент получил гарантии безопасности. По информации журналистов, американцы предупредили команду Зеленского, чтобы «Порошенко не трогали».

Совершенно неудивительно. Многие уверены, что власть важна для Порошенко не сама по себе, а как гарантия неприкосновенности его лично и его бизнеса. Судя по всему, переговоры о возможности сдачи власти в обмен на эти гарантии шли давно и продолжались до позднего вечера субботы, когда некий фрик по фамилии Хилько попытался по суду снять Зеленского с выборов.

Видимо, это была последняя попытка Порошенко «прощупать почву» на предмет того, как американцы отнесутся к его резким выпадам в духе новой провокации, подразумевающей военное положение и отмену выборов, снятие, арест или даже убийство Зеленского. Судя по всему, ему четко дали понять, что такие шаги наказуемы: американцам нужны честные и спокойные выборы, кто при этом победит – их не волнует, тем более что он в любом случае будет от них зависеть.

Порошенко оставалось только признать поражение в обмен на гарантии. И, судя по всему, не только неприкосновенности, вопреки обещанному Зеленским прямым текстом преследованию Порошенко. Но и будущего в политике. В какой роли – уже его проблемы. Свою функцию «смотрящего» за «протекторатом Украина» он выполнил. Теперь он явно рассчитывает на продолжение борьбы уже за Верховную раду осенью.

Тут его история чем-то похожа на историю Кучмы, который, судя по всему, также получил гарантии неприкосновенности собственной и своих капиталов в обмен на «сдачу» победы Януковичу в 2004 году и дальнейшее неучастие в политике. Он все сделал честно, и его не тронули. Правда, как политик он на этом закончился. Порошенко, похоже, рассчитывает, что у него все будет по-другому. Оправданы эти расчеты или нет – узнаем в ближайшее время. В любом случае Порошенко решил не обострять и попробовать реализовать другие возможности.

Противоположный пример – Янукович. Тот полез на рожон, несмотря на то, что его предупреждали. Возможно, уверенности ему придала поддержка Москвы и подаренные ею три миллиарда. Но проблема в том, что ситуацию к тому времени уже не контролировала не только Москва (она ее никогда не контролировала), но и он сам. Ситуацию контролировали американцы, Янукович этого не понял или недооценил опасность, за что и поплатился – ему еще повезло, что ноги унес.

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Янукович также выполнил свое предназначениесам, промывая мозги согражданам «европейским будущим», подготовил «евромайдан» и переход Украины в статус «анти-России». Как говорится, мавр свое дело сделал.

Порошенко тоже свою задачу выполнил – претворил «майданные» изменения» в реальность, подготовил Украину к новой роли – стопроцентной земельной, кадровой и прочей колонии Запада. Заложил основы новой украинской нации, задача которой – безропотно работать на американского хозяина, считая виновной во всех своих бедах Россию. Порошенко – такой же «человек-функция», как и его предшественники, и от него избавились. Теперь свою функцию предстоит исполнить Зеленскому – сделать указанные «майданные» изменения необратимыми.

Самое интересное, что население Украины это прекрасно понимало, но все равно проголосовало за него. Вернее, против Порошенко. Тут сердце взяло верх над мозгом. Ненависть к режиму снова победила здравый смысл.

Украинцы часто указывают россиянам, что жители Украины гораздо более свободолюбивы, и гордятся тем, что постоянно свергают неугодную власть. Увы, это особенность их ментальности, отличная от русской – поступать согласно эмоциям, не задумываясь о том, что свержение опостылевшей власти любой ценой зачастую ведет к разрушению страны. Этого действительно нет у русских, и тем более у европейцев, присоединиться к которым они так стремятся. Европейский менталитет – это победа рационального, украинский – наоборот.

Иначе как можно объяснить массовое голосование за человека без политического опыта, без команды, без программы. Впрочем, отсутствие всего этого и помогло Зеленскому. Вокруг него сплотились люди совершенно разных убеждений: и на Юго-Востоке, и в Центре, и на Западе, чего еще не было в истории украинских выборов. Каждый возлагал на него свои надежды: кто-то – что Зеленский закончит войну, кто-то – что он ее, наоборот, продолжит и «вернет» Донбасс и Крым.

Это единство противоположностей «под одной крышей» и позволило Зеленскому победить со столь разгромным счетом. И оно же в итоге позволит ему не выполнять ничего из обещанного. Просто невозможно реализовать весь тот набор противоречащих друг другу установок, которые он успел озвучить в погоне за симпатиями большинства.

К сожалению, сегодня на Украине мало кто об этом задумывается – все празднуют уход Порошенко. Забыв о том, что пять лет назад так же праздновали уход Януковича, не понимая, что ждет страну впереди. Особенность украинского политического менталитета еще и в том, что каждый новый лидер начинает как народный кумир, а заканчивает... в общем, как и все заканчивается в этой стране. И дай Бог, если без войны...