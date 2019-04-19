Зеленский как чистый тип политического хулигана

Прочитал интервью Зеленского «РБК-Украина». Очень хорошее. Настоящее интервью модного современного политика. Я таких интервью миллион читал. На разных языках при этом. В том числе и на русском.

Популизм – это политика в эпоху рассеянного внимания. Важнейшая задача политики – представительство. «Не чувствуете себя представленными? Так я за вас скажу. Громко скажу, чтобы все услышали. И самое главное – вы сами слушайте меня. Ведь я вашенский, а не ихний».

В этой связи есть два типа популистов по языку и характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан («Барт») и его субразновидность «мощный дед» («Эйб») – это хулиган. Человек уверенный в себе, диктующий. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь? Не говори глупости. Все хотят, и ты хочешь. Мамка заругает? Тебе, Сеня, вообще-то за сорок. Какая мамка? Сам заругай кого угодно. Вот, например, хмырь какой-то идет на галстуке и на шарфе, пошли ему по морде дадим после пива», – и подмигивает хулиганским глазом.

Это популизм искушения. Политика «А и вправду, фигли стесняться. Они не стесняются, и я не буду». Трамп, Тьерри Боде – новая голландская звезда, Маттео Сальвини, мэр Барселоны Ада Колау, которая к оградкам банка приковывала и в сквотах жила, Берни Сандерс, Болсонару, Пашинян, Фургал. Их много таких.

Они бывают мужчинами, женщинами, правыми, левыми. Ленин такой был, полагаю, по политической манере и по политическому языку. Всегда понятно, что они хотят сказать и чем они привлекают.

«Подружка» («Лиза») фокусируется не на решении – быстром, легком – как таковом, а на процедуре его поиска и соблюдении всех формальных правил. «В законах написано, а вот эти украли у нас соблюдение законов». И му, и хрю. И все это дико тоскливо и однообразно. Эти люди даже легализацию проституции и наркотиков предлагают с таким видом и такими словами, как будто они вас на «Тотальный диктант» позвали.

Их проповедь: «Есть идеал государства и правила, которые его описывают. Если мы будем их соблюдать досконально, то все выиграют». А растленная политическая элита что-то там «монополизировала», и «необходимо дать доступ к принятию решений, прописанный в Конституции». Их отличительная особенность – страсть к референдумам, уход – в том числе и в языке – от прямой личной ответственности, бесконечная апелляция к тому, что они вот тут не случайно, а для людей и от людей. И они сами тоже вот люди.

Это – все эти бесконечные левые университетские популисты США и Европы от Греции до Испании с Португалией. Макрон с его «Большими дебатами» как средством решить проблему «желтых жилетов», Ле Пен – постаревшая и поглупевшая отличница из хорошей семьи крутого в прошлом «Барта», Фарадж – зануда, Коновалов хакасский, Горбачев, наверное. Про них – блестящий итальянский фильм «Закону тут не место» и сериал «Слуга народу».

Этих ребят не ухватить за язык, и непонятно, о чем они и зачем они. За все хорошее? За законы? За уважение к чужому мнению? За прогресс? Кто же против. Они успешны электорально именно потому, что все за. Но именно их неуловимость смысловая конечная и создает для них риски.

Крючкотворство и формализм создают проблемы для простых людей не в меньшей, а в большей степени, чем для элит. Обсуждением будущих решений – «большими дебатами» – никогда не заменить плоды решений здесь и сейчас. Да, они могут понравиться, но отсутствие обаяния хулиганов, харизмы создает предпосылки для снижения рейтингов существенно более быстрого, чем у среднего «Барта».

Зеленский – чистый такой тип. «Лиза Симпсон», завоевавшая в драмкружке школьную славу. Популярность он получил, победить – быстрее всего – сможет, удержать рейтинг – получится, только если он будет совершать поступки, резкие, раздражающие, прямо социологически неоправданные. А вот это «Нам выгодно распустить Раду, но будем действовать по закону» и «Для части населения Бандера герой» – это все путь к двухкратному снижению рейтинга в первые полгода.

Источник: Блог Глеба Кузнецова