Зеленский как чистый тип политического хулигана

Взгляд
19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
Разделы

Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...

Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Начались дебаты Порошенко и Зеленского
            Врачи дали прогноз по состоянию БыковаЭксперт: Порошенко сейчас опасается покушения от рук своих же силовиковЛукашенко захотел покупать нефть на мировом рынке и «никому не кланяться»Разрыв с Россией привел Украину в третий мир
            В Петербурге итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мостПосол США в Киеве назвала три приоритета для президента УкраиныЛукашенко закрыл языковой вопрос в БелоруссииКабриолет из «Кортежа» Путина впервые показали без маскировки
            Немецкий депутат предложил направлять сирийских беженцев в КрымРядом с местом дебатов Порошенко и Зеленского заметили снайперовНемецкие СМИ раскритиковали ЕСПЧ за замалчивание вины Украины по делу MH17Названа неожиданная версия о причине пожара в Нотр-Даме

            Главная тема


            Разрыв с Россией привел Украину в третий мир

            полет в венесуэлу


            Госдеп похвалил Мальту за противодействие России в воздухе

            «живой организм»


            Экс-главком Черноморского флота прокомментировал поломку «Цезаря Куникова»

            громкое дело


            Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

            Видео

            очевидное – невероятное


            В США перечислили «шокирующие факты» о российской экономике

            вопросы чести


            Почему отношения с Эстонией важны для России

            поставки нефти и угля


            Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

            война в ливии


            Проиграл ли «пророссийский фельдмаршал» битву за Триполи

            корабль тонет, крысы бегут


            Команда Порошенко приготовилась к бегству

            Российский автопром


            Антон Любич: Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

            История войны


            Алексей Колобродов: Несвоевременный роман, который очень вовремя

            Дорога в ад


            Сергей Худиев: Транс-активисты вплотную принялись за детей

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?


            Глеб Кузнецов

            Зеленский как чистый тип политического хулигана

            Глеб Кузнецов
            политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            		 19 апреля 2019, 17:55

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Прочитал интервью Зеленского «РБК-Украина». Очень хорошее. Настоящее интервью модного современного политика. Я таких интервью миллион читал. На разных языках при этом. В том числе и на русском.

            Популизм – это политика в эпоху рассеянного внимания. Важнейшая задача политики – представительство. «Не чувствуете себя представленными? Так я за вас скажу. Громко скажу, чтобы все услышали. И самое главное – вы сами слушайте меня. Ведь я вашенский, а не ихний».

            В этой связи есть два типа популистов по языку и характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан («Барт») и его субразновидность «мощный дед» («Эйб») – это хулиган. Человек уверенный в себе, диктующий. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь? Не говори глупости. Все хотят, и ты хочешь. Мамка заругает? Тебе, Сеня, вообще-то за сорок. Какая мамка? Сам заругай кого угодно. Вот, например, хмырь какой-то идет на галстуке и на шарфе, пошли ему по морде дадим после пива», – и подмигивает хулиганским глазом.

            Это популизм искушения. Политика «А и вправду, фигли стесняться. Они не стесняются, и я не буду». Трамп, Тьерри Боде – новая голландская звезда, Маттео Сальвини, мэр Барселоны Ада Колау, которая к оградкам банка приковывала и в сквотах жила, Берни Сандерс, Болсонару, Пашинян, Фургал. Их много таких.

            Они бывают мужчинами, женщинами, правыми, левыми. Ленин такой был, полагаю, по политической манере и по политическому языку. Всегда понятно, что они хотят сказать и чем они привлекают.

            Фото: «РБК-Україна»/Youtube

            «Подружка» («Лиза») фокусируется не на решении – быстром, легком – как таковом, а на процедуре его поиска и соблюдении всех формальных правил. «В законах написано, а вот эти украли у нас соблюдение законов». И му, и хрю. И все это дико тоскливо и однообразно. Эти люди даже легализацию проституции и наркотиков предлагают с таким видом и такими словами, как будто они вас на «Тотальный диктант» позвали.

            Их проповедь: «Есть идеал государства и правила, которые его описывают. Если мы будем их соблюдать досконально, то все выиграют». А растленная политическая элита что-то там «монополизировала», и «необходимо дать доступ к принятию решений, прописанный в Конституции». Их отличительная особенность – страсть к референдумам, уход – в том числе и в языке – от прямой личной ответственности, бесконечная апелляция к тому, что они вот тут не случайно, а для людей и от людей. И они сами тоже вот люди.

            Это – все эти бесконечные левые университетские популисты США и Европы от Греции до Испании с Португалией. Макрон с его «Большими дебатами» как средством решить проблему «желтых жилетов», Ле Пен – постаревшая и поглупевшая отличница из хорошей семьи крутого в прошлом «Барта», Фарадж – зануда, Коновалов хакасский, Горбачев, наверное. Про них – блестящий итальянский фильм «Закону тут не место» и сериал «Слуга народу».

            Этих ребят не ухватить за язык, и непонятно, о чем они и зачем они. За все хорошее? За законы? За уважение к чужому мнению? За прогресс? Кто же против. Они успешны электорально именно потому, что все за. Но именно их неуловимость смысловая конечная и создает для них риски.

            Крючкотворство и формализм создают проблемы для простых людей не в меньшей, а в большей степени, чем для элит. Обсуждением будущих решений – «большими дебатами» – никогда не заменить плоды решений здесь и сейчас. Да, они могут понравиться, но отсутствие обаяния хулиганов, харизмы создает предпосылки для снижения рейтингов существенно более быстрого, чем у среднего «Барта».

            Зеленский – чистый такой тип. «Лиза Симпсон», завоевавшая в драмкружке школьную славу. Популярность он получил, победить – быстрее всего – сможет, удержать рейтинг – получится, только если он будет совершать поступки, резкие, раздражающие, прямо социологически неоправданные. А вот это «Нам выгодно распустить Раду, но будем действовать по закону» и «Для части населения Бандера герой» – это все путь к двухкратному снижению рейтинга в первые полгода.

            Источник: Блог Глеба Кузнецова


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Почему Греция дергает Германию за усы

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...

            Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

            Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
            Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
            Обсуждение: 38 комментариев

            Майор не звонит

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...
            Обсуждение: 25 комментариев

            «Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

            Наталья Холмогорова, правозащитник
            Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
            Обсуждение: 28 комментариев

            Дмитрий Быков и портвейн «Анапа»

            Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
            Я желаю Быкову поскорее поправиться потому, что «Букера» ему, кажется, так и не дали. А ведь тоже давно пора. Он ведь и правда один из лучших журналистов и авторов нашей эпохи. Подробности...
            Обсуждение: 59 комментариев

            Если вы не продаетесь, это не значит, что на вас не зарабатывают

            Алексей Алешковский, сценарист
            Зачем нам мораль? Чтобы не убивать, не красть и не прелюбодействовать? Да бросьте! Может, чтобы возлюбить ближнего? Как бы не так. Мораль нам нужна для оправдания убийств, воровства, предательства и ненависти. Подробности...
            Обсуждение: 62 комментария

            Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

            Епископ Питирим (Творогов), епископ Душанбинский и Таджикистанский
            Только безумец может желать гонений, чтобы очистить Церковь. Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать. Подробности...
            Обсуждение: 43 комментария

            Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

            Антон Любич, экономист
            Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
            Обсуждение: 53 комментария

            Люди любят отнюдь не Сталина

            Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
            Обсуждение: 370 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............