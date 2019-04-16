Судьба Ассанжа – это судьба свободы слова на Западе

Сразу после ареста в Лондоне Джулиана Ассанжа некоторые заговорили о том, что его задержание – это удар по России. Однако если не оперировать выдуманным в США конспирологическим бредом о том, что основатель WikiLeaks якобы являлся агентом российских спецслужб и чуть ли помощником пресловутых русских хакеров, то становится понятно, что кейс Ассанжа бьёт совсем по другим международным игрокам. А вот Москва может извлечь из него даже пользу.

Первыми в ряду пострадавших, как ни странно, стоят сами же США. То есть развивая кипучую деятельность по обеспечению его ареста и экстрадиции, Вашингтон на самом деле рубил тот сук, на котором сам и сидит. Как же так? Ведь объяснения Соединённых Штатов, казалось бы, выглядят вполне логично – выдана секретная информация, нанесен ущерб национальным интересам и безопасности. И желание поймать и наказать виновника закономерно.

Существует такой старый анекдот. Беседует разведчик со своим агентом из другой страны, при этом агент чем-то сильно опечален. «Что случилось?» – спрашивает разведчик. «Да вот подумал, это же получается, что я теперь шпион», – отвечает его собеседник. На что разведчик его успокаивает: «Что ты, не переживай, никакой ты не шпион. Шпион это я. А ты… предатель». Действительно, кем бы ни выглядел такой человек для другой стороны или мировой общественности: борцом за свободу слова, противником неугодного режима, идеологическим сторонником – для государства, чьи секреты были выданы, он всегда останется предателем.

Но тут возникает одна проблема. Всё сказанное выше работало бы, если бы мы говорили об отношении США к Эдварду Сноудену или Брэдли (ныне Челси) Мэннингу, которые служили в местных спецслужбах или вооружённых силах, являлись секретоносителями, давали подписки о неразглашении и т. д. Но Джулиан Ассанж на американские госструктуры не работал, никаких подписок не давал и даже к гостайне по долгу профессии допущен не был. Он лишь собирал и публиковал информацию, которую передавали ему его источники, в том числе те же Сноуден и Мэннинг.

Более того, Ассанж даже гражданства Соединённых Штатов не имеет – он гражданин Австралии. А значит по умолчанию ни предателем, ни даже источником сливов быть не может. Шпионом? Но в этом случае он бы не обнародовал бы всю эту информацию, а передавал той разведке, на которую работает.

Получается, что Джулиан Ассанж был просто журналистом. И именно за эту деятельность его и хотят привлечь к уголовной ответственности – да так, что ему может грозить чуть ли не смертная казнь.

И вот тут Вашингтон попадает впросак, так как сразу встаёт вопрос о свободе слова, за которую так любят напоказ бороться власти США. Ведь там существует даже пресловутая первая поправка, которая гарантирует защиту от преследования журналистам и конфиденциальность их источникам. И об этом Белому дому сразу напомнили местные активисты, начавшие протестовать в связи с арестом Ассанжа и слухах о его возможной экстрадиции в Штаты. И в этот раз к ним присоединился даже ряд ведущих СМИ, которые не без оснований предположили, что следующим шагом может стать предъявление обвинений им, они же когда-то публиковали предоставленные основателем WikiLeaks материалы. Таким образом, в и без того переживающем кризис единства американском обществе наметился ещё один серьёзный раскол.

Отдельный урон может быть нанесён и лично Дональду Трампу. Ведь во время своей избирательной кампании в 2016 году он довольно активно нахваливал WikiLeaks и особенно его публикации с компроматом на Хиллари Клинтон, которые внесли весомый вклад в победу Трампа в президентской гонке. И вот сейчас его администрация под одобрительные заявления всё той же Клинтон активно добивается выдачи Ассанжа и называет его угрозой безопасности. Выглядит это всё откровенно двулично.

На эту тему

Более двулично выглядит только Эквадор, семь лет привечавший Ассанжа в своём посольстве в Великобритании и вдруг передумавший после прихода к власти нового президента. Да ещё и в угоду США, давно давившим на эквадорские власти. Ущерб репутации Кито очевиден.

Ещё один удар приходится по самой Великобритании, осуществившей арест. И причины всё те же. Продвижение британскими властями свободы слова и прав человека очень плохо коррелируют с арестом журналиста, разоблачавшего их нарушения. Да ещё и по указке США, что британское самолюбие совсем не греет. Поэтому в Соединённом Королевстве тоже нашлось немало активистов, устроивших акции против задержания основателя WikiLeaks, присоединилась к ним и оппозиция.

В конце концов, в случае Лондона довольно сложно объяснить почему травить предателя Скрипаля (оставим за скобками тот факт, что обвинения в якобы причастности к этому России абсолютно голословны) – это плохо, а вот экстрадировать разоблачителя Ассанжа туда, где ему грозит смертная казнь – это хорошо. Как и то, почему выдавать реального террориста Закаева нельзя, а мнимого пособника террористов Ассанжа (да, и в этом его тоже умудрились обвинить) – можно.

Конечно, у британцев есть маленькая лазейка, которая могла бы хотя бы формально их оправдать. Они могут обыграть всё так, будто арестовали они основателя WikiLeaks исключительно в связи с тем, что он нарушил условия освобождения под залог в этой стране, за что ему может грозить год тюрьмы. Да и экстрадировать его потом в Швецию, которая вдруг оживилась и решила возобновить против Ассанжа дело об изнасиловании. И тогда можно спокойно переваливать всю вину на шведов, если они потом решат выдать разоблачителя американцам. Однако есть сомнения, что власти Великобритании поступят таким образом.

Но если у Британии есть лазейка, у Эквадора – объяснение американским давлением и личной неприязнью президента Ленина Морено, а у США – мантра про национальную безопасность, то команда блогера Алексея Навального и примкнувшая к ней часть российских либералов таких оправданий не имеют. Кроме желания показать свою полную поддержку политики Вашингтона, конечно. А потому, радуясь аресту Джулиана Ассанжа, они выглядят особенно неприглядно. Ведь как к нему и его политическим взглядам ни относись, он ратовал за ту самую свободу слова и гласность, о которой так любят говорить навальнисты. И арестовывают его в интересах той самой «кровавой гэбни», спецслужб, против которых они так любят выступать. Просто «кровавая гэбня» тут «правильная», американская – а значит и выступать против неё сразу становится как-то не с руки.

Некоторые аргументируют это тем, что Вашингтон и тех, кто его поддерживает, можно понять, ведь он защищает свои секреты и своих солдат, которые как-никак защищают свою страну. Но, во-первых, для нас это всё же солдаты геополитического противника, который активно накладывает санкции и предпринимает прочие антироссийские шаги, а во-вторых, речь о тех солдатах, которые расстреливали мирных жителей и применяли пытки. Поэтому понимать России и россиянам тут абсолютно нечего.

Кроме того, Москва из произошедшего может извлечь даже политическую пользу. Ведь вступаясь за Ассанжа, Россия вступается за преследуемого по политическим мотивам, судьбой которого обеспокоены и в ООН. К тому же это прекрасная возможность для РФ выступить в качестве защитника свободы слова и прав человека и обвинить Запад в их нарушении, то есть использовав против него его же оружие. Только отнюдь не по надуманному поводу, как это предпочитают делать сами западные партнёры. А заодно и в очередной раз обличить США и их сателлитов в использовании двойных стандартов, которое становится всё заметнее всему миру и даже самим американским гражданам.