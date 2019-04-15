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За что премьер Индии получил высшую награду России

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Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

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Сегодня пал альт-глобализм

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            Дмитрий Дробницкий

            Сегодня пал альт-глобализм

            Дмитрий Дробницкий
            политолог, американист
            		 15 апреля 2019, 11:40

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            Если бы операция по выдворению Ассанжа из посольства Эквадора осуществлялась семь лет назад (когда он только сбежал из-под судебного залога и попросил убежище у латиноамериканской страны), лондонской полиции потребовались бы куда более серьезные силы, нежели были задействованы в апреле 2019-го. Но и в этом случае лондонские полицейские рисковали бы – толпа разгневанной молодежи самых разных политических взглядов вполне могла отбить у блюстителей порядка их любимца, после чего он «всплыл» бы в каком-нибудь непредсказуемом месте и продолжил свою деятельность, еще яростнее атакуя западный истеблишмент.

            Ничего подобного весной 2019 года не случилось. СМИ еще повезло, что на месте оказались несколько ребят с мобильниками, которые и засняли «вынос тела». Британские правоохранители действовали решительно и уверенно. В их телодвижениях сквозила не только уверенность в том, что им никто не помешает, но даже некоторая профессиональная ленца. «Сэр, я прошу вас отойти подальше», – сказал один из «бобби» человеку со смартфоном. И тот отошел. Не последовало ни удара дубинкой по башке, ни ответного града камней и бутылок. Никто не попытался прорвать полицейское ограждение. По двум простым причинам – не было ни ограждения, ни толпы, которая могла бы его прорвать.

            Скотланд-Ярд держал постоянный пост у посольства Эквадора. А вот постоянного пикета сторонников Джулиана у того же здания не было. Камеры ведущих телеканалов тиражировали кадры немногочисленных плакатов с требованием «Свободу Ассанжу!», прислоненных к хлипкой ограде консульства южноамериканской страны. Эти самодельные средства агитации никто не удосужился убрать даже после того, как основатель WikiLeaks отправился в тюремную камеру.

            Новости об аресте Ассанжа продержались в топе мировых новостей чуть более полутора суток. И почти никто всерьез не вступился за правдоруба. Во всяком случае, не вступился системно. Редкие западные издания углядели в его задержании и дальнейшей явно незавидной судьбе «беспрецедентную атаку на свободу журналистики». Впрочем, и они скоро сменили тон.

            Характерный пример – британская леволиберальная газета The Guardian. В день возни у посольства Эквадора она гневно осудила действия Лондона и Кито. Но потом о деле стали говорить в нейтральном ключе – вот за что человека арестовали, вот почему его экстрадиции требуют США, вот его биография для интересующихся… Позже и вовсе стали цитировать нового президента Эквадора, утверждающего, что основатель WikiLeaks собирался превратить лондонское посольство в «центр шпионажа».

            Фото: Hannah Mckay/Reuters

            Затем читателям напомнили и об обвинениях в адрес Джулиана. Бывший член палаты общин от Лейбористской партии Джесс Филипс на страницах издания напомнила читателям, что интернет-активиста обвиняют в сексуальных преступлениях. Ее статья озаглавлена «Дело Джулиана Ассанжа со всей ясностью демонстрирует, что права женщин вторичны по отношению к политическим играм». По мнению автора, арестованного следовало бы в первую очередь осудить как насильника, а потом уже разбираться со свободой слова и вопросами нацбезопасности. Вечно, мол, мужчины уклоняются от главного вопроса!

            Удивительно, как мало нашлось сочувствующих Ассанжу в Соединенных Штатах. Лишь ведущий телеканала Fox News Таккер Карлсон устроил разнос мейнстримным медиа за то, что они отвернулись от своего вчерашнего героя и встали на сторону разведсообщества, которое уже давно требует крови разоблачителя его секретов. Почти все коллеги Карлсона (в том числе сотрудники консервативного канала Fox) на вопрос, является ли Джулиан «героем или злодеем», с небольшими оговорками ответили: «Злодей». А уж либеральные СМИ и вовсе заклеймили основателя WikiLeaks. Его назвали «марионеткой самых темных сил на Земле». Впрочем, гнев длился недолго. Его сменило полное безразличие.

            Защищали Ассанжа лишь маргиналы и изгнанники. Американский публицист Ноам Хомский, сооснователь интернет-издания The Intercept Гленн Гринвальд, бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден… Даже «невозможный Дональд Трамп», часто ссылавшийся на публикации WikiLeaks в своих предвыборных речах, поспешил дистанцироваться от дела, заявив, что это не его уровень компетенции. Пусть, мол, разбирается минюст.

            Старые герои сопротивления «бездушному глобальному капитализму» (хотя стариком из них можно назвать лишь Хомского) вдруг стали никому неинтересны. Еще совсем недавно они все сообща (в сотрудничестве с журналистами уважаемых немецких и американских СМИ) прятали Сноудена, искали ему убежище и распространяли его откровения. Теперь они бессильны. У них у всех как будто бы разом закончились батарейки. Они утратили поддержку улицы и симпатии медиа.

            Хомского вряд ли, конечно, арестуют в стенах Аризонского университета. Сноудена арест ждет только в том случае, если он по какой-то причине решит покинуть Россию. А вот Гринвальда вполне может постигнуть участь Ассанжа. Но это не вызовет даже того слабого резонанса, который был порожден заключением под стражу основателя WikiLeaks. Кто такой Варуфакис вообще мало кто вспомнит без интернета под рукой .

            А куда делось когда-то грозное левое антиглобалистское движение? Помните этих молодых людей, собиравшихся со всего мира в места проведения саммитов «семерки» и «двадцатки», пытавшихся прорваться в швейцарский Давос и к зданию Европарламента? А ведь неплохо ребята были организованы и экипированы в свое время! Они и сейчас иногда бузят, но размах уже давно не тот. Куда больше пассионарности у взрослых мужчин и женщин, выходящих на улицы Франции в желтых жилетах и приходящих на митинги Дональда Трампа в США. В Лондоне демонстрации за Brexit и против него собирают десятки, если не сотни тысяч. А вот рьяных уличных защитников Ассанжа так и не нашлось.

            Здесь следует сделать важное уточнение. Канувшие в небытие антиглобалисты прошлого вообще-то не были противниками глобализации. Сами себя они называли сторонниками альтернативного глобального мироустройства, альт-глобалистами. Они всегда подчеркивали интернациональный характер своего движения. У тех юношей и девушек, что отправлялись портить настроение мировым лидерам, всегда на руках был загранпаспорт, они пользовались свободой передвижения по безвизовому пространству. Но если надо, визы они тоже выправляли без проблем. И конечно же, они связывались через всемирную паутину.

            Никто из них не стремился защитить свое национальное государство. Напротив, они говорили о себе как о гражданах мира. Гражданами мира являются и упомянутые мной Гленн Гринвальд и Янис Варуфакис. Судите сами. Гринвальд – американский публицист, живущий в Бразилии. Варуфакис учился в Британии, долгое время жил в Австралии и США, а теперь планирует стать депутатом Европарламента от Германии. То есть в родную Грецию он приехал ненадолго, чтобы поработать министром в ультралевом правительстве. Ну а Ассанж – гражданин Австралии, живший и работавший в Швеции и Великобритании, после чего получил политическое убежище в посольстве Эквадора. Поговаривали, что и Сноуден рассматривал вариант переезда в одну из южноамериканских стран.

            Все они с легкостью находили щедрых спонсоров, большинство из которых, правда, неизвестны. Но они точно не получали денег ни от сторонников Трампа, ни от идеологов Brexit’а, ни от правых европейских евроскептиков. Более того, все они активно критикуют и 45-го президента США, и Найджела Фараджа, и Маттео Сальвини, и Марин Ле Пен. Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Это альт-глобалисты пытались использовать успехи популистов для борьбы за свои идеалы.

            Либеральная элита, подмявшая под себя почти весь мир после окончания холодной войны, попросту не могла не породить свою противоположность – если не глобальную контрэлиту, то по крайней мере глобальное сопротивление, которому помогали деньгами, кровом, трибуной и юридической помощью те, кто был обижен на всемирное «начальство». Особое место среди таких помощников занимали левые режимы Латинской Америки. Но были и европейские, и арабские спонсоры. Любопытно, что Россию и Китай западные столицы в основном обвиняли в помощи популистам, а не альт-глобалистам.

            Похоже, что глобальное сопротивление уже ни на что не способно. Как только всемирный либеральный миропорядок дал трещину, как только избиратели Запада стали делать выбор в пользу национальных государств, протекционизма и суверенитета, спрос на «другую глобализацию» резко снизился. Просто потому, что это менее естественная и менее действенная альтернатива старой западной элите.

            Последняя опора, которая ушла из-под ног альт-глобалистов – это интернет. Сеть когда-то казалась (и отчасти была) всемирным пространством свободы. Но в новом мире это уже скорее территория активных военных действий. И уж совершенно точно – площадка беспощадной конкуренции.

            Хорошо это или плохо, но в мире вступивших в новое соревнование национальных государств не может быть «абсолютной транспарентности», общедоступных технологий… и граждан мира.

            С большим сочувствием к основателю WikiLeaks вынужден констатировать, что его выдворение из эквадорского посольства вынесла сама логика жизни. Его время закончилось. Что, конечно, не смоет позора с тех политиков и СМИ, которые приветствовали его арест.

            Защитники Ассанжа говорят, что сегодня его очередь, а завтра – сотрудников «свободных» СМИ. В этом утверждении есть своя правда. Но не вся.

            Сегодня пал альт-глобализм. И его судьбу неизбежно разделит глобализм.


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