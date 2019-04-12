Почему идеи социализма шагают по планете

Конечно, память у людей как у гуппи. Вот когда там СССР накрылся? Двадцать лет назад, тридцать лет назад? Не помню – чем я хуже остальных. Зато очень хорошо помню, что самое главное, почему он кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. И он рухнул, и с лица благородного человечества спало бельмо, которое было на глазу лет семьдесят.

И пугать детей стало нечем – где тот коммунизм, при котором ГУЛАГ, где тот социализм, при котором четверг рыбный день? Раньше, бывалоча, покажешь в иллюстрированном журнале фоточку серых людей с серых московских улиц, и можно уже ничего про социализм не говорить. А местному сытому французскому социалисту на выборах можно было просто выписывать в пятак только за то, что он социалист и, стало быть, хочет как в СССР.

Но вот его нет – всемирного и явного пугала. И что?

А то, что с нашими гуппи мирового аквариума происходят удивительные вещи. Поначалу казалось, что это отдельные эксцессы и люди просто что-то делают по милому и простительному недопониманию. Какие люди? Рассказываю.

Вот в одной мировой столице могущественной капиталистической индустриальной державы собрались проводить референдум: «об экспроприации жилья для нужд общественности». Так как надо было отобрать жилье у компании, которая владеет 35 000 квартир в столице, то в проекте референдума написали: «экспроприация жилой площади у компаний, которые владеют более чем 30 000 квартир». Мотивация такая: городу не хватает жилья, все больше людей хочет жить в столице, из-за этого растет цена на аренду, кулаки занимаются спекуляциями и некуда селить беженцев тоже. То есть такая мощная мотивировка – по всему закону социальной справедливости. В ходе обсуждения 30 000 превратились в 3000. А на финальном обсуждении один член берлинского сената (а дело происходит именно там) сказал: «Вообще-то владение более чем 30 квартирами надо признать незаконным».

Они все используют слово «экспроприация», хотя это, конечно, выкуп у частников квартир по рыночной цене с переводом жилья в собственность города. Как же жирные капиталисты, которых теперь надо раскулачить, получили такую собственность? Купили не так давно – лет пятнадцать назад, когда город еще стоял практически в руинах, никто не собирался ремонтировать жилфонд, особенно оставшийся после социалистических государственных управленцев. Город был счастлив продать этот хлам, в который еще вкачивать и вкачивать деньги.

Более того, большинство инвесторов с крупными пакетами берлинской недвижимости – иностранцы. Потому что западные немцы слишком хорошо понимали, во что в конце концов обойдется эта дешевая покупка. То есть речь идет о привлечении в город иностранного инвестора, который не только купил, но и вложился в реновацию и до сих пор ждет, когда же наконец недвижимость начнет приносить деньги. И тут ему говорят – «забери свои грязные деньги и вали».

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Вообще-то скандал разгорелся вполне революционный, потому что по конституции страны право частной собственности свято и по ней же строй в стране капиталистический, а не социалистический и тем более не коммунистический. Дело дошло до того, что в дискуссию вмешалась канцлер Меркель, напомнившая публично, что в стране именно капитализм и частная собственность, и что такие выходки, какие себе позволяет розовый левоватый берлинский сенат, это не только нарушение конституции, но и просто похороны инвестиций. Особенно иностранных.

Однако Меркель не понимает одного: это не «выходка» – это планомерное внедрение социалистических идей и практик в современное индустриальное капиталистическое общество. Причем под лозунгами социальной справедливости. Хотя это тоже, как и в СССР, чистая ложь.

Дело в том, что выкуп частной собственности на территории города не принесет новых квартир, то есть – совсем. Более того: новые квартиры просто не на что будет строить, равно как и новые детские сады и другую инфраструктуру, а также модернизировать и строить метро, и покупать новые электрические автобусы – тоже.

«Наши жители будут ездить на велосипедах – это экологично и полезно для здоровья!» – заявляет министерка транспорта, при которой метро пришло в негодность, автобусы перестали ходить по расписанию вообще, а сотрудники доведены до того, что бастуют уже раз в две недели.

А все потому, что у них теперь на языке вместо коммунистической идеи – идея всеобщего экологического равенства. Что точно так же предназначено для того, чтобы скрыть некомпетентность и бездарность управленцев.

Но идеи социализма шагают по планете, потому что левым надо все время куда-то призывать народы, чтобы при этом сидеть на бюджетах и поучать паству.

И тут вдруг под видом экологического равенства приходят идеи вполне коммунистические, которые остатки выживших при них обычно сравнивают по разрушительности с фашистскими. Но новым левым это неведомо – они думают, что до них никакой истории просто не существовало.

И вот выходит министерка экологии Дании и описывает цели нового либерально-экологического класса буквально следующими словами: «Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой город, или лучше сказать – в наш город. Мне ничего не принадлежит. У меня нет своей машины. Нет своего дома. Я не владею одеждой и бытовой техникой. Все, что раньше считалось продуктом, теперь стало услугой. Транспорт, жилье, еда и все, что необходимо в повседневной жизни, достается нам бесплатно, так что особого смысла владеть чем-то попросту нет. Сначала бесплатной и общедоступной стала связь. Потом, когда бесплатной стала и экологически чистая энергия, дела пошли гораздо быстрее. Цены на транспорт резко упали. Личный автомобиль превратился в бессмыслицу, потому что мы всегда можем вызвать беспилотник или летающую машину для более длительных путешествий, и они приедут через несколько минут...»

Те из нас, кто помнит, как описывали коммунизм советские писатели и пропагандисты сразу после того, как был опубликован текст Третьей программы КПСС, уже вздрогнули от дословных цитат в устах европейского, прости господи, политика. Утвержденный съездом текст программы завершает знаменитая фраза (впоследствии изъятая): «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Вот эти голубоглазые вдруг начали вещать как самые отмороженные члены Компартии СССР. Только мы знаем одно – то, что они называют «бесплатно», оплачено совсем другими людьми. Их трудом, потом и кровью.

Плавали, знаем.