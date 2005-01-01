Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...

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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

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            Александр Чаусов

            Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

            Александр Чаусов
            кандидат исторических наук, публицист
            		 11 апреля 2019, 18:30

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            Джулиан Ассанж сегодня был лишен дипломатического убежища в лондонском посольстве Эквадора и практически тут же взят под стражу. Убежища его лишал практически лично эквадорский президент Ленин Морено, сообщив об этом в видеообращении.

            Ассанж, стоит напомнить, пребывал в посольстве с 2012 года. Но уже в самом начале этого «великого сидения» было понятно, что, скорее всего, все закончится именно так. Потому что ситуация была поистине тупиковой. Ордер на Ассанжа выписала прокуратура Швеции, а британская полиция прислушалась к мнению шведов и обещала помочь. Вот, собственно, и помогла.

            При этом на текущий момент имеют место две версии задержания сооснователя «Викиликс». По одной из них, Ассанжа попросили покинуть помещение, а на улице его уже ждали полицейские. По версии, которая озвучена на сайте Ассанжа, полицию просто попросили войти в здание посольства и забрать его. 

            Резонанс от истории получился масштабный. И глава британского МИДа, и министр по делам Европы и Америки выступили с поздравлениями, благодарностью и в том духе, что «давно уже было пора». Российская сторона в лице Марии Захаровой высказалась, что «рука демократии взяла за горло свободу слова». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал более сдержанно, выразив надежду, что по отношению к Ассанжу будут соблюдаться все правовые нормы и стандарты.

            Впрочем, большинство тех, кто наблюдает за этими драматическими процессами, считают, что очень скоро Ассанж окажется в США, где ему светит весьма и весьма солидный приговор. Некоторые говорят уже о сорока годах тюремного заключения.

            Фото: Henry Nicholls/Reuters

            Сам «виновник торжества правосудия» уже заявлял, что в США его вообще может ждать смертная казнь. Хотя, учитывая степень общественного резонанса и неоднозначность фигуры создателя «Викиликс», до высшей меры, скорее всего, дело не дойдет.

            Стоит вспомнить, что Ассанж – это тот человек, благодаря которому были обнародованы десятки тысяч, а то и больше секретных документов, которые в самом неблаговидном свете выставляют Соединенные Штаты, да и многие другие государства.

            В общем-то, именно поэтому все семь лет Ассанжа и караулили у здания посольства Эквадора, не давая ему уйти.

            Для многих государств он абсолютно точно преступник и вообще «глобальная опасность», символ того, что любые секреты и тайны могут быть преданы огласке. Чего ни одно, даже самое декларативно демократическое государство не любит и позволять категорически не намерено.

            А вот для определенной части общества Ассанж – это символ свободы, публичности, прозрачности и борьбы против двойных стандартов. В общем, хрестоматийный борец за свободу информации. За абсолютную свободу.

            С другой стороны, уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он умудрился начать собирать компромат на президента Эквадора. И если это правда, то впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019».

            Но скорее все проще. Видимо, президенту Эквадора были сделаны предложения, в том числе и со стороны США, от которых нельзя было отказаться. В контексте происходящего в Венесуэле политическое решение Ленина Морено выглядит весьма логично. Потому что Венесуэла от Эквадора не то чтобы уж очень далеко.

            Есть, правда, некоторый шанс на весьма нетривиальное продолжение всей этой истории.

            И Ассанж, и оставшиеся на свободе авторы «Викиликс» сообщали, что у них есть некие компрометирующие материалы, которые они опубликуют в случае ареста. Но есть ли эти материалы, или это был блеф от безысходности – теперь покажет только время. Впрочем, как бы там ни развивались события, уже сейчас понятно, что история свободы в Сети и цифровой свободы в принципе прошла еще одну, не самую приятную, веху.

            Как ни крути, Ассанж все же был человеком-символом. Впрочем, он остается таковым и сейчас. И дополнительной символикой обрастает арест «цифрового революционера» и борца за свободу еще и потому, что полиции его выдал человек с именем Ленин.

            Европейская полиция здесь тоже выглядит весьма характерно. А Британия – это до сих пор Европа. Ждать и стеречь годами одного то ли хакера, то ли просто редактора, когда по европейскому пространству чуть ли не торжественно маршируют террористы и экстремисты всех мастей, а сами теракты стали в ЕС обыденностью, – это сильный ход с точки зрения престижа профессии и образа эффективной правоохранительной системы.

            И, как грустно шутят некоторые авторы телеграм-каналов, теперь ждем рассказов про то, что «во всем виноваты Путин и ГРУ». И в этой шутке, кажется, слишком малая доля шутки.


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