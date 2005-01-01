Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Джулиан Ассанж сегодня был лишен дипломатического убежища в лондонском посольстве Эквадора и практически тут же взят под стражу. Убежища его лишал практически лично эквадорский президент Ленин Морено, сообщив об этом в видеообращении.

Ассанж, стоит напомнить, пребывал в посольстве с 2012 года. Но уже в самом начале этого «великого сидения» было понятно, что, скорее всего, все закончится именно так. Потому что ситуация была поистине тупиковой. Ордер на Ассанжа выписала прокуратура Швеции, а британская полиция прислушалась к мнению шведов и обещала помочь. Вот, собственно, и помогла.

При этом на текущий момент имеют место две версии задержания сооснователя «Викиликс». По одной из них, Ассанжа попросили покинуть помещение, а на улице его уже ждали полицейские. По версии, которая озвучена на сайте Ассанжа, полицию просто попросили войти в здание посольства и забрать его.

Резонанс от истории получился масштабный. И глава британского МИДа, и министр по делам Европы и Америки выступили с поздравлениями, благодарностью и в том духе, что «давно уже было пора». Российская сторона в лице Марии Захаровой высказалась, что «рука демократии взяла за горло свободу слова». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал более сдержанно, выразив надежду, что по отношению к Ассанжу будут соблюдаться все правовые нормы и стандарты.

Впрочем, большинство тех, кто наблюдает за этими драматическими процессами, считают, что очень скоро Ассанж окажется в США, где ему светит весьма и весьма солидный приговор. Некоторые говорят уже о сорока годах тюремного заключения.

Сам «виновник торжества правосудия» уже заявлял, что в США его вообще может ждать смертная казнь. Хотя, учитывая степень общественного резонанса и неоднозначность фигуры создателя «Викиликс», до высшей меры, скорее всего, дело не дойдет.

Стоит вспомнить, что Ассанж – это тот человек, благодаря которому были обнародованы десятки тысяч, а то и больше секретных документов, которые в самом неблаговидном свете выставляют Соединенные Штаты, да и многие другие государства.

В общем-то, именно поэтому все семь лет Ассанжа и караулили у здания посольства Эквадора, не давая ему уйти.

Для многих государств он абсолютно точно преступник и вообще «глобальная опасность», символ того, что любые секреты и тайны могут быть преданы огласке. Чего ни одно, даже самое декларативно демократическое государство не любит и позволять категорически не намерено.

А вот для определенной части общества Ассанж – это символ свободы, публичности, прозрачности и борьбы против двойных стандартов. В общем, хрестоматийный борец за свободу информации. За абсолютную свободу.

С другой стороны, уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он умудрился начать собирать компромат на президента Эквадора. И если это правда, то впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019».

Но скорее все проще. Видимо, президенту Эквадора были сделаны предложения, в том числе и со стороны США, от которых нельзя было отказаться. В контексте происходящего в Венесуэле политическое решение Ленина Морено выглядит весьма логично. Потому что Венесуэла от Эквадора не то чтобы уж очень далеко.

Есть, правда, некоторый шанс на весьма нетривиальное продолжение всей этой истории.

И Ассанж, и оставшиеся на свободе авторы «Викиликс» сообщали, что у них есть некие компрометирующие материалы, которые они опубликуют в случае ареста. Но есть ли эти материалы, или это был блеф от безысходности – теперь покажет только время. Впрочем, как бы там ни развивались события, уже сейчас понятно, что история свободы в Сети и цифровой свободы в принципе прошла еще одну, не самую приятную, веху.

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Как ни крути, Ассанж все же был человеком-символом. Впрочем, он остается таковым и сейчас. И дополнительной символикой обрастает арест «цифрового революционера» и борца за свободу еще и потому, что полиции его выдал человек с именем Ленин.

Европейская полиция здесь тоже выглядит весьма характерно. А Британия – это до сих пор Европа. Ждать и стеречь годами одного то ли хакера, то ли просто редактора, когда по европейскому пространству чуть ли не торжественно маршируют террористы и экстремисты всех мастей, а сами теракты стали в ЕС обыденностью, – это сильный ход с точки зрения престижа профессии и образа эффективной правоохранительной системы.

И, как грустно шутят некоторые авторы телеграм-каналов, теперь ждем рассказов про то, что «во всем виноваты Путин и ГРУ». И в этой шутке, кажется, слишком малая доля шутки.