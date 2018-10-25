В Крыму был сделан выбор судьбы России

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Ангела Меркель хочет сделать своим преемником на посту канцлера нового лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфреда Вебера поставить на руководство общеевропейским правительствомФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода. Подробности...
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Как и зачем меняется структура российской армии

Сухопутные войска активно меняют свою структуруФото: Юрий Смитюк/ТАСС
США усиливают военное присутствие в Европе, но и Российская армия активно меняется. Возрождаются дивизии – «взломщики» обороны противника, которые и сами способны эффективно сдерживать натиск наступающих сил. В недрах Минобороны зреют планы по увеличению количества военных округов. В чем смысл всех этих перемен? Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...

Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
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Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

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            Андрей Медведев

            В Крыму был сделан выбор судьбы России

            Андрей Медведев
            Политический обозреватель
            		19 марта 2019, 11:56

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            Тут на днях вспоминали, как некоторые наши сограждане реагировали на референдум в Крыму 5 лет назад и на «русскую весну» вообще. Что беспокоили их «санкции, девальвация, изоляция». Множество, например, моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем потерять возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее всего прочего. 

            И вот интересно, это все такая большая отечественная традиция. Российский бизнес, интеллигенция, политический класс (особенно, как ни странно, чиновники и их дети) всегда не любили, если правительство начинало жестко отстаивать интересы страны.

            Вот, скажем, 19 октября 1870 года российским послам в Европе и Англии был направлен знаменитый циркуляр Горчакова. Суть напомню. После Крымской войны России запретили держать военный флот на Черном море, а Севастополь запретили использовать как военную базу.

            14 лет спустя Россия окрепла, сосредоточилась, и Петербург заявил – пошли вы к черту с вашими договорами. 

            «Его императорское величество не может допустить, чтобы безопасность России была поставлена в зависимость от теории, не устоявшей перед опытом времени, и чтобы эта безопасность могла подвергаться нарушению, вследствие уважения к обязательствам, которые не были соблюдены во всей их целости».

            Фото: Гравюра «Генерал Тергукасовъ говорит съ солдатами передъ выручкой Баязетцевъ»

            Циркуляр произвел эффект примерно такой же, как референдум в Крыму в 2014-м. Вой поднялся в Европе страшный. Англия стала спешно искать союзников для войны с Россией, но не нашла. Это тогда Федор Тютчев написал свое знаменитое «В свои права вступает снова родная русская земля».

            А вот что писала его дочь Анна Тютчева, фрейлина императрицы Марии Александровны и воспитательница ее младших детей, в то же самое время в своем дневнике: «С одной стороны, эта смелая выходка русского правительства льстит русскому столь пострадавшему политическому самолюбию, с другой стороны, все страшатся войны, к которой мы, вероятно, не довольно подготовлены. Курс сильно упал.

            Наше московское общество колеблется между чувством польщенного народного самолюбия и страха войны. Оно надеется, что правительство наше предвидело шансы войны и готово их встретить. ...мы с Англией, Австрией и Турцией так легко не справимся, а наше ослабление – их прямой расчет. Английские газеты, в особенности Times, ужасно восстают против намерения России и говорят, что нужно ему воспрепятствовать во что бы то ни стало».

            Насколько мало все изменилось. Схожие какие рассуждения. Курс, понимаете, упал. Это про рубль, конечно. И чиновники у нас так себе. И дипломатия дерьмовая. И зачем нам этот флот вообще. Тут ведь курс. Безопасность русских людей? Да к чему она. 

            И во время Русско-турецкой войны 1877 года либеральная пресса Москвы и Петербурга пишет о том, что из-за этой ненужной войны курс падает, и биржа падает, и вообще Россия оказывается в изоляции от всего остального мира. И тогда Достоевский в своем «Дневнике писателя» замечает: «Они кричат теперь хором о торговом застое, о биржевом кризисе, о падении рубля. Но если б эти биржевики наши были настолько дальновидны, чтоб понимать кое-что вне своей сферы, то они бы и сами догадались, что если б Россия не начала теперешнюю войну, то было бы им же хуже. Чтоб были «дела», даже биржевые, надо, чтоб нация жила в самом деле, то есть настоящею живою жизнию и исполняя свое естественное назначение, а не была бы гальванизированным трупом в руках биржевиков».

            Вот это, пожалуй, и есть самое важное. Весной 2014 года в Крыму был сделан выбор не про полуостров или референдум. А про то, кем и чем быть России и в чьих руках. Выбор трудный, но единственно верный. Хотя для некоторых важнее курс. Не политический, а тот, который в банке.

            Источник: Блог Андрея Медведева


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