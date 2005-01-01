Ненависть к патриотизму – экспортный товар

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

Виктор Медведчук считает абсурдной идею подключения США к переговорам по урегулированию в ДонбассеФото: Алексей Дружинин/ТАСС
«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Ненависть к патриотизму – экспортный товар

Сергей Лукьяненко, писатель
По части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. Подробности...

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            Сергей Лукьяненко

            Ненависть к патриотизму – экспортный товар

            Сергей Лукьяненко
            писатель
            		 12 марта 2019, 17:20

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            Посмотрел очередную серию «Молодого Шелдона» (приквел к «Теории Большого взрыва», кто не знает). Да, если не смотрели и «Теорию», то вам вряд ли будет интересно далее.

            Действие происходит в Техасе, в восьмидесятые годы. Десятилетний Шелдон Купер, расстроенный тем, что любимую пекарню купила крупная фирма и хлеб изменил вкус (о, вполне знакомая ситуация и в России), начинает протестовать против засилья корпораций. Журналистка спрашивает: «А ты что, хотел бы, чтобы у нас власть контролировала бизнес, как в СССР? Ты что, коммунист?» Юный Шелдон ляпает «Ну, если там контролируют, то это хорошо, тогда я коммунист».

            И начинается. Детям запрещают играть с «коммунистом». Отца едва не выгоняют с работы. Впавшая в панику бабушка увешивает дом американскими флагами – «мы патриоты, мы не коммунисты». Понятно, что сериал юмористический. Но в то же время понятно, что сама обстановка в обществе, в отличие от персонажей, показывается реалистично – иначе теряется вся изюминка сериала.

            И вот это как раз становится уже не смешно, а грустно. В СССР в то время вроде как власть была в крепких руках КПСС. Идеология (официальная) превыше всего. Но что было бы, ляпни третьеклассник «если в США хорошие джинсы, то я капиталист»?

            Скорее всего – ничего. Максимум – если бы ситуация получила внезапно огласку – с ребенком провели бы беседу, убеждая, что он не прав, и рассказывая про бездомных и безработных. Отец, если бы он был членом КПСС, мог бы выговор по партийной линии получить. Но в целом все списали бы на детское непонимание и спустили на тормозах.

            Фото: «Красный рассвет», FilmDistrict

            В общем, в части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. На уровне академика – да, могли сурово сослать в Нижний Новгород.

            Ну а результаты тотальной пропаганды и давления общества на рядовых граждан мы прекрасно знаем. СССР почил, США здравствуют.

            И расскажите мне после этого, что патриотизм – прибежище негодяев и в демократических странах давным-давно изжит. Ненависть к патриотизму – это товар экспортный, исключительно для колоний или будущих колоний и населяющих их прекраснодушных наивных обывателей...

            Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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