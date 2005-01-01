Ненависть к патриотизму – экспортный товар

Посмотрел очередную серию «Молодого Шелдона» (приквел к «Теории Большого взрыва», кто не знает). Да, если не смотрели и «Теорию», то вам вряд ли будет интересно далее.

Действие происходит в Техасе, в восьмидесятые годы. Десятилетний Шелдон Купер, расстроенный тем, что любимую пекарню купила крупная фирма и хлеб изменил вкус (о, вполне знакомая ситуация и в России), начинает протестовать против засилья корпораций. Журналистка спрашивает: «А ты что, хотел бы, чтобы у нас власть контролировала бизнес, как в СССР? Ты что, коммунист?» Юный Шелдон ляпает «Ну, если там контролируют, то это хорошо, тогда я коммунист».

И начинается. Детям запрещают играть с «коммунистом». Отца едва не выгоняют с работы. Впавшая в панику бабушка увешивает дом американскими флагами – «мы патриоты, мы не коммунисты». Понятно, что сериал юмористический. Но в то же время понятно, что сама обстановка в обществе, в отличие от персонажей, показывается реалистично – иначе теряется вся изюминка сериала.

И вот это как раз становится уже не смешно, а грустно. В СССР в то время вроде как власть была в крепких руках КПСС. Идеология (официальная) превыше всего. Но что было бы, ляпни третьеклассник «если в США хорошие джинсы, то я капиталист»?

Скорее всего – ничего. Максимум – если бы ситуация получила внезапно огласку – с ребенком провели бы беседу, убеждая, что он не прав, и рассказывая про бездомных и безработных. Отец, если бы он был членом КПСС, мог бы выговор по партийной линии получить. Но в целом все списали бы на детское непонимание и спустили на тормозах.

В общем, в части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. На уровне академика – да, могли сурово сослать в Нижний Новгород.

Ну а результаты тотальной пропаганды и давления общества на рядовых граждан мы прекрасно знаем. СССР почил, США здравствуют.

И расскажите мне после этого, что патриотизм – прибежище негодяев и в демократических странах давным-давно изжит. Ненависть к патриотизму – это товар экспортный, исключительно для колоний или будущих колоний и населяющих их прекраснодушных наивных обывателей...

Источник: Блог Сергея Лукьяненко