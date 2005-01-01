Непримиримая битва за праздники

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22 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Россия нашла новый подход к торговле с Индией

Россия готова локализовать в Индии производство МС-21, Ил-114-300 и Бе-200 Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"/
РИА Новости
Поставки российской продукции (в том числе высокотехнологичной) в Индию могут быть серьезно расширены. И дело не только в традиционном сотрудничестве по линии военной промышленности. Гигантский индийский рынок способен воспринять еще целый ряд товаров российского экспорта. Каких именно и получится ли реализовать эти смелые проекты? Подробности...
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Обвинения Евросоюза в адрес Москвы нельзя оставлять без ответа

В ряде случаев Россия сама должна учить Евросоюз соблюдать права человекаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Привычная ситуация: Евросоюз обвинил Россию в «систематическом нарушении прав человека». Бывали времена, когда к таким обвинениям еще прислушивались, так как казалось, что в правах человека Европа кое-что понимает. Но прошло время и стало ясно, что больше врет об этом, чем правда понимает. Однако ответить на очередную «постправду маразматиков» все-таки нужно. Подробности...
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Почему конфликт в Большом Камне взволновал всю страну

«Ребенок начал позволять себе нецензурные выражения и прочее. Муж не сдержался и макнул его головой в унитаз»Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС
Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Что делать, чтобы пятиклассники не доводили одноклассниц до операционной, а родителям не приходилось макать школьных хулиганов головой в унитаз? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Непримиримая битва за праздники

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Считать 23 февраля «днем всех мужчин» или только тех, кто служил? Нужен Отечеству день его защитника? Какое отношение армия нынешней России имеет к РККА образца 1918 года под руководством грозного Наркомвоенмора Льва Троцкого? Подробности...

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        Что для вас 23 февраля?
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        • День Советской армии

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          Что для вас 23 февраля?


          Екатерина Ракитина

          Непримиримая битва за праздники

          Екатерина Ракитина
          к.ф.н., переводчик
          		 22 февраля 2019, 11:04

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          – Сегодня у нас какое? – говорит в телефон сосредоточенный мужчина средних лет. – Ну, ты тогда после праздников уже позвони…

          После праздников.

          Так уж повелось: праздник календарный вечно объединяется с выходными, что-то куда-то переносится, а в результате из русского разговорного обихода почти вымылось единственное число слова «праздник» – заметили? Широк русский человек, гулять так гулять, не меньше трех дней подряд, чтобы и съездить куда-нибудь, и отоспаться, и, собственно, отметить.

          Но если говорить не о череде нерабочих дней – не так уж много у нас праздников. По крайней мере, таких, по поводу которых нет разногласий и вечных споров, жарких баталий и взаимных обвинений.

          Правда, на удивление тихо в этом году прошел День святого Валентина: равно поугас пыл обличителей коммерческой природы Дня Влюбленных и тех, кто бился с чужеродным, чуть ли не подрывающим устои обычаем. Кто хотел – тихо подарил предмету своих чувств шоколадку или еще какую приятную мелочь. Кто не хотел – так же тихо прожил ничем не примечательный четверг.

          Фото: Вася Ложкин

          Но ничего, впереди у нас 23 февраля.

          И здесь непримиримая битва начинается уже с того, как правильно называть праздник. Официально 23 февраля именуется Днем защитника Отечества, но для многих, носивших погоны еще в прежней стране, праздник навсегда останется Днем Советской Армии, и их не переучишь – хотя каждый год можно наблюдать, как пользователи соцсетей именно этим и занимаются.

          Считать ли 23 февраля неким обобщенным «днем мужчин» и поздравлять ли в таком случае их всех, включая мальчиков детсадовского возраста? Или только тех, кто служил в армии – а значит, и военнослужащих-женщин, отменяя само понятие «мужского праздника»? Нужен ли вообще Отечеству день его защитника, и если да, то когда, в какой из дней воинской славы, его правильнее отмечать? И какое вообще отношение армия нынешней России имеет к РККА образца 1918 года под руководством грозного Наркомвоенмора Льва Троцкого?

          Вот лишь несколько вопросов, способных довести до кипения любой разговор о 23 февраля, как бы этот день ни назывался.

          А есть ведь еще армейские воспоминания тех, кто, согласно поговорке, в цирке не смеется. Воспоминания самые разные, противоречивые, подчас жуткие – эту тему ради мира на земле лучше в преддверии 23 февраля не трогать вовсе.

          Как и тему традиционных помпезных праздничных концертов на государственных каналах.

          Пожалуй, я все лучше понимаю тех, кто постановил для себя отмечать 23 февраля как день рождения Георга Фридриха Генделя: и музыка прекрасна, и нервы целее.

          С 8 марта сложнее – заменить нечем, да тут Генделем и не обойдешься.

          Поскольку страсти по поводу Международного женского дня в последние годы кипят нешуточные, как и вокруг всего, что принято было во времена, когда зародился этот праздник, называть «женским вопросом». Попробуйте пожелать современной феминистке всегдашнего: «Оставаться всегда такой же красивой, милой и женственной…» – договорить вы вряд ли успеете, нынче женщина сама решит, какой ей быть, тут же ответят вам.

          День мимозы и завтрака, приготовленного мужем, самодельных открыток, написанных детьми, и мелодрам по телевизору снова становится для многих днем борьбы женщин за свои права. Сентиментальное кино о простом женском счастье отвергается как орудие патриархата, а букет с утра может быть расценен как нарушение границ – к этому стоит быть готовым любому, кто решится заговорить о празднике 8 марта и о том, что, собственно, в этот день отмечают.

          Что у нас там дальше? Листаем календарь.

          Вот, допустим, День космонавтики – в который теперь принято вспоминать о незавидном состоянии космической отрасли и до хрипоты ругаться по поводу того, какой ценой СССР добился приоритета в космосе, и нужен ли был этот приоритет стране, которая не могла обеспечить себя, например, удобной обувью.

          Пасха, когда атеисты дружно возмущаются оскорблением своих чувств неверующих и рассуждают о мракобесии.

          День Победы? Этой боли, этой незаживающей раны всей страны я сегодня даже не буду касаться.

          У нас есть «праздники», после которых мы планируем созвониться – у нас почему-то нет праздника, который объединял бы нас, а не разводил по разные стороны баррикад и не делал непримиримыми противниками. День России, когда все массово выезжают на шашлыки? День народного единства, довольно неуклюже заменяющий в уме нашего человека день 7 ноября, красный день календаря?

          Да бросьте, какой бы смысл в них ни вкладывало государство, они пока что остаются выходными днями без ритуалов и обычаев, праздниками если и станут когда-нибудь, то в будущем, довольно слабо различимом из дня сегодняшнего.

          Ах да, конечно же! Новый год.

          Может быть, потому мы так истово его и отмечаем, что он по-прежнему – праздник, в единственном числе, несмотря на десятидневные каникулы. Он, пусть смутно, но связан с самим годовым циклом, с обновлением солнца, с первыми секундами, на которые прибывает день, оттого мы встречаем его с надеждой, с детской верой в лучшее и в чудо. Оттого привычно говорим о запахе елки и мандаринов, покупаем подарки и с последним ударом курантов все вместе желаем себе и друг другу нового счастья.

          Надолго ли хватает этого подлинного единства?

          До «после праздников», как обычно.


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