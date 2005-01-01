Непознаваемые закрома «глубинного народа»

Взгляд
17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:13  |  vz.ru
Разделы

США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН
С падением созданного на Ближнем Востоке исламистского псевдохалифата угроза джихадизма не уменьшится, а будет означать конец одной фазы борьбы с этим явлением и начало другой. Организация меняет тактику. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 10 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 16 комментариев

    Кто заплатит за «мусорную реформу»

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...

      Умер Сергей Юрский

      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

        Как вы оцениваете личность полковника Владимира Квачкова?
        • Герой

        • Злодей

        • Жертва

        • Свой вариант (указать в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:России предсказали превращение в великую IT-державу
          Основателя инвесткомпании Baring Vostok арестовалиВ России начались испытания новейшего бронетранспортераПорошенко высмеяли за скопированный у Путина предвыборный лозунгШнуров посмеялся над «вездесущим специалистом» Лозой
          Меркель высказалась против разрыва отношений с РоссиейНа Украине надругались над могилой солдат Великой ОтечественнойВыяснилось, как будет работать закон против криминальных авторитетовГосдуме предложили вывести аборты из ОМС
          Савченко призвала украинцев выйти на новый «майдан»Пушков восхитился тем, как Лавров «поставил на место» журналиста NYTЛужков оценил идею объединения Москвы и ПодмосковьяЭкс-архиепископ Вашингтона признан виновным в педофилии

          Главная тема


          Конкурент Порошенко обещает изгнать Россию с газового рынка

          боевая машина


          Обнародовано видео испытаний новейшего российского танка

          армия и вооружения


          Неограниченная дальность полета ракеты «Буревестник» подтверждена на испытаниях

          нераскрытая тайна


          Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

          Видео

          запоздалое признание


          Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

          уроки истории


          «Нарвский десант» соединил в себе героизм и халатность

          армия и вооружения


          Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

          избирательные технологии


          Зачем Порошенко притворяется Путиным

          америка для американцев


          США многократно отрепетировали свое вторжение в Венесуэлу

          Женщина Востока


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Можно родиться мусульманкой, а стать феминисткой

          Стратегия роста


          Александр Бузгалин: Куда и как России вкладывать ресурсы

          Хроники Мордора


          Игорь Мальцев: Каждый приличный немец думает о переезде в Москву

          на ваш взгляд


          Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?


          Глеб Кузнецов

          Непознаваемые закрома «глубинного народа»

          Глеб Кузнецов
          политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          		 11 февраля 2019, 22:15

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Статья Суркова сегодняшняя – хорошая. Единственная ее проблема, что каждое слово в ней уже было написано, многократно отрефлексировано, где-то подтверждено, а где-то опровергнуто практикой три четверти века назад.

          1. Выбора нет, а есть полная тотальная предопределенность исторического пути.

          2. Государство есть насилие. Страна большая, много работы для плечистых ребят, словом и делом сшивающих это все дело в единое целое. «Ключевая функция государства – военно-полицейская».

          3. Народ непознан и непознаваем, «скрыт», «глубинен», ну да и черт с ним. Почему? См. пункт 2.

          4. Лидер ткет ткань доверия «скрытого народа» к «военно-полицейскому аппарату», фактически лидер – психотерапевт, если не сказать анестезиолог, позволяющий скрытому народу из пункта три притерпеться к тому, что с ним делают в пункте два.

          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

          5. Западные политики – «мерзавцы и подлецы», институты – «камуфляж» и «драпировка», а вся система построена на недоверии и критике. Зато у нас все честно и открыто. Поэтому

          6. ... все остальные страны завидуют уникальности нашего «лидерства», в рамках которой институты нужны и существуют «не сами по себе», а только для того, чтобы обеспечить прямую связь Нации и Лидера.

          7. Уникальность и стабильность конструкции придает та «гравитация», которую воспитанный в духе пункта два народ из пункта три придает элите, норовящей «воспарить» и стать чуждой народному духу (непознаваемому).

          8. Лидер осмысляется народом так, как Эйнштейн мыслил Бога – «изощрен, но не злонамерен». То есть модная нынче в определенных кругах ересь, что лидер должен быть «добрым» и заботиться о некоем «благосостоянии», отвергается – народу это все не нужно. Связь народа с лидером мистическая, а не «ты мне – я тебе» как у плутократов.

          9. Государство «не сломается», пока есть Лидер, Нация и военно-полицейский аппарат.

          10. Задача государства – «занимать призовые места в геополитической борьбе».

          Годный документ для первой трети двадцатого века. Споров тогда было много между приверженцами корпоративизма, национал-социализма, синдикализма и классического итальянского фашизма. В частности, профессор Салазар – не только практик корпоративизма, но и его глубокий теоретик с крепким католическим воспитанием, – отнесся бы к тексту весьма критически.

          Как к пропаганде «языческого цезаризма», отвергающего априорные ценности правильно устроенной Державы: семью, традицию, закон. Собственно, из-за принципиальных расхождений с этим самым «языческим цезаризмом», присущим ряду стран и отвергающим априорные католические консервативные ценности, Португалия с Испанией во Второй Мировой так и не сподобились поучаствовать.

          Ценности эти современный автор смело прячет в непознаваемые (вернее, не нуждающиеся в познании) закрома «глубинного народа», так как полагает, как представляется, их несущественными в деле «геополитической борьбы» и установления равновесия между нацией, лидером и военно-полицейским аппаратом.

          А между тем без них то самое правильно устроенное корпоративистское государство, в котором полная стабильность и всякий сверчок знает свой шесток, не построить. Отвергаем плутократию – ок. Верим начальству – прекрасно. Идем своим путем от победы к победе – замечательно. Строим «долгое» именное государство – вообще класс. Ну а нам-то всем это вообще зачем? Какую задачу решаем? Чего добиться хотим?

          Источник: Блог Глеба Кузнецова


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Карманные нацисты Петра Порошенко

          Андрей Манчук, политолог
          Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...

          Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

          Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
          Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

          Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН
          С падением созданного на Ближнем Востоке исламистского псевдохалифата угроза джихадизма не уменьшится, а будет означать конец одной фазы борьбы с этим явлением и начало другой. Организация меняет тактику. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Каждый приличный немец думает о переезде в Москву

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Мы слышим каждый день, что в Мордоре происходит «и то, и это» и скоро всему конец в дыму и пламени. Проблема, правда, в том, что я вижу эти тексты последние лет двадцать, а «эта страна» все никак не хочет сдохнуть. Подробности...
          Обсуждение: 112 комментариев

          Куда и как России вкладывать ресурсы

          Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МГУ
          Главный вопрос российской экономики – не где взять деньги, а на что их потратить так, чтобы это принесло пользу стране. И в первую очередь – трудящемуся большинству ее граждан. Важны даже не темпы, а качество роста. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Рискует ли Кремль, спрашивая у людей, чьи Курилы

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Москва спросила у жителей Крыма их мнение – чей полуостров? Полученный ответ развязал властям страны руки не только в государственном смысле, но и в чисто человеческом и моральном. Теперь ситуация повторяется с Курилами. Подробности...
          Обсуждение: 53 комментария

          Разгром СССР Горбачев проводил в темпе драп-марша

          Егор Холмогоров, Публицист
          Последний глава СССР воспринимается как главный виновник всех проблем и неудач – его репутация даже хуже, чем у Бориса Ельцина, хотя танковых расстрелов в центре Москвы он не устраивал. В чем же причина? Подробности...
          Обсуждение: 243 комментария

          Можно родиться мусульманкой, а стать феминисткой

          Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
          Сама по себе смена веры, мировоззрения, образа жизни – не предательство. Можно всю жизнь проходить в длинном платке и не приблизиться к Богу, а можно признаться в том, что носила этот платок по инерции, снять его и пойти в таксистки. Подробности...
          Обсуждение: 93 комментария

          Как Фейсбук превратился в главного цензора планеты

          Андрей Бабицкий, журналист
          Самая крупная социальная сеть в мире объявила о создании еще одного «министерства правды». На сей раз бюро Центра по контролю за содержанием информации откроется в Прибалтике. В этом нет ничего удивительного. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Рано или поздно мы признаем, что скучаем по 90-м

          Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
          Мне шесть лет. На дворе девяносто четвертый. Папа – инженер-ракетчик, переставший получать зарплату, мама беременна вторым ребенком. По телевизору рекламируют «Баунти», и я грущу, что никогда не узнаю, что такое райское наслаждение. Подробности...
          Обсуждение: 235 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............