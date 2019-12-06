Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

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6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Украинским черноземом завладеет Запад

Знаменитая украинская пшеница все больше переходит в руки иностранцевФото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press
На Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР – распродажа сельхозземель. Звучат опасения, что знаменитый украинский чернозем попадет в руки иностранцев, прежде всего граждан России. Однако есть признаки того, что жителям Украины поздно бояться – земли страны уже скуплены иностранцами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

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Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

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Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
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              Ирина Алкснис

              Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 6 декабря 2019, 12:06

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              В скандале вокруг убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине есть два равнозначных по важности аспекта.

              Первый наиболее очевиден: речь о влиянии, которое окажет происходящее на отношения России с Европой и связанные с ними геополитические расклады. Внезапное превращение ни шатко ни валко развивавшегося уже несколько месяцев дела в медийно-политическую истерику и «немецкого Скрипаля» очевидно не является случайностью. Тем более, что все это происходит за несколько дней до встречи «нормандской четверки», в момент, когда «Северный поток – 2» вышел на финальную стадию своей реализации, Макрон смело заигрывает с Москвой, да и в целом как-то все слишком хорошо у России стало складываться на европейском направлении.

              Момент для взрыва информационной и политической бомбы оказался выбран крайне удачно. У властей Германии, по сути, нет возможности никак не реагировать. Они обязаны выдать тот или иной набор осуждающих и наказывающих Москву заявлений и мер.

              И не имеет ни малейшего значения, какова правда в деле с убийством Хангошвили, что же там произошло в действительности.

              Мы живем во времена, когда «хайли лайкли» является железобетонным основанием для официального обвинения Москвы в любых грехах – даже когда речь идет о нагромождении нелепиц как в деле того же Скрипаля или о доказательном опровержении лжи как с химической атакой в сирийской Думе. Ни один мейнстримный западный политик с серьезными карьерными амбициями не может себе позволить публично выйти за пределы данной парадигмы, даже если он выступает за восстановление отношений с Россией.

              Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

              Наш посол в Германии может до посинения твердить, что доказательств связи российского государства с произошедшим убийством нет. Эксперты, осмысливая имеющиеся факты, указывают на явные признаки того, что дело шито белыми нитками.

              Роли все это не играет никакой. Москву уже обвинили, осудили и начали наказывать. Вопрос только в том, насколько жесткую форму это примет.

              Но, кстати, высылка двух дипломатов указывает, что Берлин, вероятно, будет спускать дело на тормозах. Демарш-то громкий, но по существу ни о чем. Что логично, поскольку «Северный поток – 2», в который было вложено столько сил, у немцев почти в руках, и крайне сомнительно, что они позволят себя его лишить, как бы их к этому ни старались вынудить.

              Второй аспект происходящих событий, пожалуй, даже более интересен. Россия за последние годы наработала себе репутацию «второго Израиля», то есть государства, которое целенаправленно преследует и уничтожает своих врагов в любой точке мира, а конкретно – террористов, на чьих руках кровь его граждан.

              Данный образ формируется в основном на основе слухов и баек, в которых просто невозможно отделить фантазию анонимных авторов от реальных фактов. Что и понятно, поскольку в этой сфере достоянием общественности и хоть сколько-нибудь подтвержденной информацией становятся провалы соответствующих служб. Однако таковые у Москвы были.

              Безусловно, самым громким примером подобного рода стала ликвидация Зелимхана Яндарбиева в Катаре пятнадцать лет назад. Эта история, собственно, и положила начало репутации России как государства, которое охотится на террористов и боевиков, несущих ответственность за смерть ее граждан, по всей планете.

              Но есть истории и посвежее. Два года назад, в октябре 2017 года, Москва передала Анкаре двух крымских татар – Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, сидевших за организацию массовых беспорядков.

              Вот только турецкие СМИ рассказали, что в реальности имела место не передача, а обмен.

              Россия якобы получила двух своих граждан, за полтора года до этого задержанных по подозрению в причастности к убийству Абдулвахида Эдильгериева, которое, в свою очередь, стало очередным звеном в длинной цепи похожих насильственных смертей среди боевиков-исламистов, воевавших на Северном Кавказе и затем осевших в Турции.

              Стоит признать, что в этом контексте обвинение Москвы в убийстве Хангошвили выглядит более осмысленно, чем в деле того же Скрипаля. Предлагаемые объяснения, на кой Москве вообще потребовалось травить давным-давно отработавшего свое и списанного предателя-шпиона, вызывают только одну реакцию, известную под названием «фейспалм». Убитый же грузинский чеченец, воевавший против России, намного лучше укладывается в сложившиеся представления о системной ликвидации российскими спецслужбами исламистских террористов и боевиков, даже ушедших на покой.

              Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Так что наиболее продуктивной позицией в этой ситуации видится, как в анекдоте – расслабиться и получить удовольствие.

              Поскольку один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы.

              На совести этих тварей жизни тысяч россиян. Десятков тысяч. Они пытались взять в заложники и запугать огромную страну, десятки миллионов людей. Что ж, теперь пусть те из них, кто успел избежать наказания, всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются. И пусть каждый их день отравляет знание, что в какую бы нору они ни забились, это ничуть не гарантирует их от возмездия. Даже спустя двадцать лет.

              А уж придет ли оно в виде приговора суда, уничтожения силовиками в ходе КТО в их родном селе или неизвестно откуда прилетевшей пули из пистолета с глушителем в тихом городке на другом конце света – неважно.


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