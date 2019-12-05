Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»

Российские вертолетоносцы должны превзойти французский аналогФото: Alexander Demianchuk/Reuters
ВМФ России готовится-таки реализовать масштабный проект, начатый в свое время еще Анатолием Сердюковым и сорванный Францией: строительство современных универсальных десантных кораблей. Как будут выглядеть российские аналоги французских «Мистралей», какими возможностями они будут обладать – и какие решать задачи? Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
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Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...
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              Петр Акопов

              Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

              Петр Акопов
              заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
              		 5 декабря 2019, 08:28

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              Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. Чеченец-кистинец родился в советской еще Грузии, потом жил и воевал в Чечне, после чего вернулся в Грузию, откуда через Украину и переехал в конце 2016 года в Германию. Он просил убежище, но не получил его: местные органы безопасности временно признали его «потенциально опасным» исламистом, хотя потом вроде бы и сняли его с учета. Но в России Хангошвили считали тем, кем он и был – одним из полевых командиров, воевавших с нашей армией, а потом одним из организаторов террористического подполья. 

              По некоторым данным, под руководством террориста Басаева Хангошвили принимал участие в нападениях в Ингушетии в 2003-2004 годах. В результате погибли 98 человек, из них 67 - сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены.

              Убийцу Хангошвили задержали по горячим следам. Он не признал свою вину, но у него был найден российский загранпаспорт на имя Вадима Соколова. А на этой неделе появились сведения о том, что в реальности его могут звать Вадим Красиков и он несколько лет назад находился в розыске по подозрению в убийстве некоего бизнесмена в Москве. Потом вся информация по Красикову исчезла, но спустя несколько лет в Германии появился очень похожий на него Соколов.

              Немецкие власти сделали вывод о причастности России к убийству Хангошвили. Как заявил МИД Германии, «есть достаточно улик, которые говорят о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов, или властей Чеченской Республики как части РФ». Поэтому немцы выслали двух наших дипломатов, то есть тех, кого считали сотрудниками военной разведки. Немецкая пресса пишет, что «Россия, вероятно, позволила себе осуществить акт государственного терроризма на немецкой земле. У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля» (цитата из Der Tagesspiegel), а канцлер Меркель вчера заявила, что: «Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства».

              Меркель также пообещала затронуть эту тему во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Париже в понедельник. В Кремле назвали подозрения в связи Москвы с убийством гражданина «абсолютно беспочвенными», а МИД России расценил высылку дипломатов как «безосновательную и недружественную», пообещав «осуществить комплекс ответных мер».

              Фото: Zurab Kutsikidze/EPA/ТАСС

              Несмотря на то, что та же Der Tagesspiegel пишет о том, что «российский государственный терроризм представляет собой чрезвычайный вызов Германии и Западу» и «подобающим ответом на него были бы новые санкции Евросоюза», политические и экономические последствия «дела Хангошвили» не будут и близко сопоставимы с делом Скрипаля. Для этого есть целый ряд причин.

              Напомним, дело Скрипаля возникло в очень удобный и выгодный для англосаксов момент – нужно было не дать ослабнуть единому фронту Европы и США. К моменту «покушения на Скрипаля» российско-английские отношения уже находились ниже низшего уровня, а Лондон на фоне Брекзита терял возможность влиять на позицию ЕС по России. В том числе и поддерживать войну санкций. Слабело и влияние украинских событий на европейско-российские отношения. Но после Скрипаля Россия снова стала демоном – «первая химическая атака в Европе»!

              В случае с убийством Хангошвили заметны попытки разыграть ту же самую схему, но второй раз это не получится. Потому что в Германии практически нет серьезных сил, заинтересованных в обострении отношений с Россией.

              Наоборот, представители большинства партий (и элиты как таковой, не говоря уже о рядовых немцах) выступают за возобновление нормального диалога и постепенное смягчение санкционной войны. Внутриполитическое положение Меркель также очень сложное: в пятницу начнется съезд Социал-демократической партии Германии, ее партнера по коалиции. Будет утверждено новое руководство партии, которое однозначно выступает за пересмотр коалиционного соглашения, против чего уже высказалась лидер ХДС. То есть к понедельнику правительство Меркель может оказаться в подвешенном состоянии. И никакие отвлекающие темы вроде ссоры с Путиным из-за убийства чеченского террориста в центре Берлина ей не помогут, да и не нужны.

              Понятно, что часть немецкой прессы будет нагнетать страсти вокруг «дела Хангошвили», в том числе и потому, что именно СМИ являются одним из важнейших каналов атлантического, англосаксонского влияния на Германию. Поэтому громкие слова об «акте государственного террора» будут какое-то время звучать с экранов немецких телевизоров и со страниц газет.

              Но при этом все понимают, кто тут террорист. Убивать террористов без суда и следствия и тем более за границей, это плохо и незаконно. Но скажите это израильтянам – которые убивают в чужих странах не только тех, кого считают террористами, но и тех, кто может представлять потенциальную угрозу для их страны: например, иранских физиков-ядерщиков. Скажите это США – чьи дроны убивали людей в Йемене, Сомали и Афганистане просто потому, что они были в списке тех, кто сотрудничает с «Аль-Каидой» и может организовать теракты против американцев. Причем организовать их не в Нью-Йорке, а где-нибудь в Африке или Азии.

              Немцы не могут говорить это своим союзникам, потому что сами лишены возможности вести самостоятельную политику. Одним из качеств которой является и возможность наказывать тех, кто пытается дестабилизировать твое государство путем террора.

              С момента ликвидации в Катаре бывшего «президента Ичкерии» Зелимхана Яндарбиева прошло уже почти 16 лет. Но страх будет идти по пятам тех, кто поднял руку на русских, еще очень долго. Независимо от того, в какой стране и с чьим паспортом они будут скрываться.

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