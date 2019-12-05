Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. Чеченец-кистинец родился в советской еще Грузии, потом жил и воевал в Чечне, после чего вернулся в Грузию, откуда через Украину и переехал в конце 2016 года в Германию. Он просил убежище, но не получил его: местные органы безопасности временно признали его «потенциально опасным» исламистом, хотя потом вроде бы и сняли его с учета. Но в России Хангошвили считали тем, кем он и был – одним из полевых командиров, воевавших с нашей армией, а потом одним из организаторов террористического подполья.

По некоторым данным, под руководством террориста Басаева Хангошвили принимал участие в нападениях в Ингушетии в 2003-2004 годах. В результате погибли 98 человек, из них 67 - сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены.

Убийцу Хангошвили задержали по горячим следам. Он не признал свою вину, но у него был найден российский загранпаспорт на имя Вадима Соколова. А на этой неделе появились сведения о том, что в реальности его могут звать Вадим Красиков и он несколько лет назад находился в розыске по подозрению в убийстве некоего бизнесмена в Москве. Потом вся информация по Красикову исчезла, но спустя несколько лет в Германии появился очень похожий на него Соколов.

Немецкие власти сделали вывод о причастности России к убийству Хангошвили. Как заявил МИД Германии, «есть достаточно улик, которые говорят о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов, или властей Чеченской Республики как части РФ». Поэтому немцы выслали двух наших дипломатов, то есть тех, кого считали сотрудниками военной разведки. Немецкая пресса пишет, что «Россия, вероятно, позволила себе осуществить акт государственного терроризма на немецкой земле. У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля» (цитата из Der Tagesspiegel), а канцлер Меркель вчера заявила, что: «Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства».

Меркель также пообещала затронуть эту тему во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Париже в понедельник. В Кремле назвали подозрения в связи Москвы с убийством гражданина «абсолютно беспочвенными», а МИД России расценил высылку дипломатов как «безосновательную и недружественную», пообещав «осуществить комплекс ответных мер».

Несмотря на то, что та же Der Tagesspiegel пишет о том, что «российский государственный терроризм представляет собой чрезвычайный вызов Германии и Западу» и «подобающим ответом на него были бы новые санкции Евросоюза», политические и экономические последствия «дела Хангошвили» не будут и близко сопоставимы с делом Скрипаля. Для этого есть целый ряд причин.

Напомним, дело Скрипаля возникло в очень удобный и выгодный для англосаксов момент – нужно было не дать ослабнуть единому фронту Европы и США. К моменту «покушения на Скрипаля» российско-английские отношения уже находились ниже низшего уровня, а Лондон на фоне Брекзита терял возможность влиять на позицию ЕС по России. В том числе и поддерживать войну санкций. Слабело и влияние украинских событий на европейско-российские отношения. Но после Скрипаля Россия снова стала демоном – «первая химическая атака в Европе»!

В случае с убийством Хангошвили заметны попытки разыграть ту же самую схему, но второй раз это не получится. Потому что в Германии практически нет серьезных сил, заинтересованных в обострении отношений с Россией.

Наоборот, представители большинства партий (и элиты как таковой, не говоря уже о рядовых немцах) выступают за возобновление нормального диалога и постепенное смягчение санкционной войны. Внутриполитическое положение Меркель также очень сложное: в пятницу начнется съезд Социал-демократической партии Германии, ее партнера по коалиции. Будет утверждено новое руководство партии, которое однозначно выступает за пересмотр коалиционного соглашения, против чего уже высказалась лидер ХДС. То есть к понедельнику правительство Меркель может оказаться в подвешенном состоянии. И никакие отвлекающие темы вроде ссоры с Путиным из-за убийства чеченского террориста в центре Берлина ей не помогут, да и не нужны.

Понятно, что часть немецкой прессы будет нагнетать страсти вокруг «дела Хангошвили», в том числе и потому, что именно СМИ являются одним из важнейших каналов атлантического, англосаксонского влияния на Германию. Поэтому громкие слова об «акте государственного террора» будут какое-то время звучать с экранов немецких телевизоров и со страниц газет.

Но при этом все понимают, кто тут террорист. Убивать террористов без суда и следствия и тем более за границей, это плохо и незаконно. Но скажите это израильтянам – которые убивают в чужих странах не только тех, кого считают террористами, но и тех, кто может представлять потенциальную угрозу для их страны: например, иранских физиков-ядерщиков. Скажите это США – чьи дроны убивали людей в Йемене, Сомали и Афганистане просто потому, что они были в списке тех, кто сотрудничает с «Аль-Каидой» и может организовать теракты против американцев. Причем организовать их не в Нью-Йорке, а где-нибудь в Африке или Азии.

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Немцы не могут говорить это своим союзникам, потому что сами лишены возможности вести самостоятельную политику. Одним из качеств которой является и возможность наказывать тех, кто пытается дестабилизировать твое государство путем террора.

С момента ликвидации в Катаре бывшего «президента Ичкерии» Зелимхана Яндарбиева прошло уже почти 16 лет. Но страх будет идти по пятам тех, кто поднял руку на русских, еще очень долго. Независимо от того, в какой стране и с чьим паспортом они будут скрываться.

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