Германия вряд ли чем-то ответит США

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...

Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
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              Василий Федорцев

              Германия вряд ли чем-то ответит США

              Василий Федорцев
              политолог, германист
              		 24 декабря 2019, 09:58

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              Санкции США в отношении подрядчика «Северного потока – 2» вызвали в Берлине совершенно искреннее и единодушное возмущение. Методами Вашингтона возмущались даже «Зеленые», которые сами выступают против «СП–2».

              Почти все – правые и левые, политики и бизнесмены – сошлись во мнении, что это открытый шантаж, покушение на суверенитет и попытка продавить свои коммерческие интересы. Правительство официально заявило о вмешательстве во внутренние дела и неприемлемости экстерриториальных санкций.

              Но на этом все. Никаких ответных действий Германия предпринимать не собирается. Потому что, во-первых, не может, во-вторых, не хочет, а в-третьих, отвечать по большому счету нечем.

              Вопрос об ответных экономических санкциях надо решать в Брюсселе, причем единогласно. Учитывая же, сколько у «СП–2» противников в ЕС, затея эта выглядит абсолютно бесперспективной. США, конечно, грубо вмешались в европейские дела, но Ричард Гренелл, американский посол в Берлине, утверждает, что после вступления санкций в силу он весь день принимал благодарности от европейских коллег-дипломатов.

              Гренелл может немного и приукрашивает, но в том, что благодарности были и в достаточном количестве, можно не сомневаться. Предложение ответить зеркально на американские санкции совершенно точно не пройдет через Европейский совет, и при этом спровоцирует совершенно ненужные Берлину дискуссии. Соответственно, никаких санкций не будет.

              Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

              Сама Германия тоже кое-что может – например, отказать в поддержке проектам строительства СПГ-терминалов на своей территории. В свое время Берлин согласился предоставить этим проектам госфинансирование и другие преференции в качестве одной из уступок Вашингтону в споре о втором «Северном потоке».

              Но для американцев такой ответ будет не сильно болезненным – где в Европе разгрузить свой газ, они найдут. Зато самим немцам это создаст серьезные проблемы.

              США для Германии – крупнейший экспортный рынок, а Трамп свою угрозу повысить пошлины на европейские (то есть в первую очередь немецкие) автомобили не отменял: он просто постоянно откладывает это решение, не позволяя немцам расслабиться. И автомобили – далеко не единственное, что Германия поставляет на американский рынок. Поэтому принимать вызов и ввязываться в экономическую войну, тем более в одиночку, без поддержки Евросоюза, Берлин тоже не станет – себе дороже выйдет.

              «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры, но это должны быть очень решительные переговоры – чтобы ясно показать, что мы не одобряем такую практику», – заявила Меркель депутатам Бундестага по поводу американских санкций. Немецкий таблоид «Бильд» назвал это заявление «объявлением войны», но исключительно ради громкого заголовка – специфика «желтой прессы». Никакой войны, конечно, не будет. Будут только разговоры.

              Политика, как сказал один известный предшественник Меркель, – это искусство возможного. В случае с «СП–2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. До сих пор немцам удавалось весьма успешно маневрировать на этом узком пространстве.

              «СП–2» как-нибудь достроят (с помощью швейцарского трубоукладчика или без него), конфликт с американцами постараются погасить, а что касается партнеров по ЕС, то они в ближайшее время будут заняты празднованием тактической победы. Стучать кулаком по столу и требовать сатисфакции за нанесенное санкциями оскорбление было бы сейчас для Германии по меньшей мере глупо.

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