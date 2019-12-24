Германия вряд ли чем-то ответит США

Санкции США в отношении подрядчика «Северного потока – 2» вызвали в Берлине совершенно искреннее и единодушное возмущение. Методами Вашингтона возмущались даже «Зеленые», которые сами выступают против «СП–2».

Почти все – правые и левые, политики и бизнесмены – сошлись во мнении, что это открытый шантаж, покушение на суверенитет и попытка продавить свои коммерческие интересы. Правительство официально заявило о вмешательстве во внутренние дела и неприемлемости экстерриториальных санкций.

Но на этом все. Никаких ответных действий Германия предпринимать не собирается. Потому что, во-первых, не может, во-вторых, не хочет, а в-третьих, отвечать по большому счету нечем.

Вопрос об ответных экономических санкциях надо решать в Брюсселе, причем единогласно. Учитывая же, сколько у «СП–2» противников в ЕС, затея эта выглядит абсолютно бесперспективной. США, конечно, грубо вмешались в европейские дела, но Ричард Гренелл, американский посол в Берлине, утверждает, что после вступления санкций в силу он весь день принимал благодарности от европейских коллег-дипломатов.

Гренелл может немного и приукрашивает, но в том, что благодарности были и в достаточном количестве, можно не сомневаться. Предложение ответить зеркально на американские санкции совершенно точно не пройдет через Европейский совет, и при этом спровоцирует совершенно ненужные Берлину дискуссии. Соответственно, никаких санкций не будет.

Сама Германия тоже кое-что может – например, отказать в поддержке проектам строительства СПГ-терминалов на своей территории. В свое время Берлин согласился предоставить этим проектам госфинансирование и другие преференции в качестве одной из уступок Вашингтону в споре о втором «Северном потоке».

Но для американцев такой ответ будет не сильно болезненным – где в Европе разгрузить свой газ, они найдут. Зато самим немцам это создаст серьезные проблемы.

США для Германии – крупнейший экспортный рынок, а Трамп свою угрозу повысить пошлины на европейские (то есть в первую очередь немецкие) автомобили не отменял: он просто постоянно откладывает это решение, не позволяя немцам расслабиться. И автомобили – далеко не единственное, что Германия поставляет на американский рынок. Поэтому принимать вызов и ввязываться в экономическую войну, тем более в одиночку, без поддержки Евросоюза, Берлин тоже не станет – себе дороже выйдет.

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«Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры, но это должны быть очень решительные переговоры – чтобы ясно показать, что мы не одобряем такую практику», – заявила Меркель депутатам Бундестага по поводу американских санкций. Немецкий таблоид «Бильд» назвал это заявление «объявлением войны», но исключительно ради громкого заголовка – специфика «желтой прессы». Никакой войны, конечно, не будет. Будут только разговоры.

Политика, как сказал один известный предшественник Меркель, – это искусство возможного. В случае с «СП–2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. До сих пор немцам удавалось весьма успешно маневрировать на этом узком пространстве.

«СП–2» как-нибудь достроят (с помощью швейцарского трубоукладчика или без него), конфликт с американцами постараются погасить, а что касается партнеров по ЕС, то они в ближайшее время будут заняты празднованием тактической победы. Стучать кулаком по столу и требовать сатисфакции за нанесенное санкциями оскорбление было бы сейчас для Германии по меньшей мере глупо.

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