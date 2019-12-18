Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

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18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
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Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...
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Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

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              Сергей Лукьяненко

              Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

              Сергей Лукьяненко
              писатель
              		 18 декабря 2019, 12:04

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              Я как-то вдруг сформулировал для себя основную проблему современного поколения писателей-фантастов.

              И заодно – читателей.

              Когда я начинал писать фантастику – мне было восемнадцать лет – я прочитал... ну, наверное, тысяч пять книг. Читал я лет с шести. Предпочитал фантастику, конечно, но ее было мало – и я читал все.

              Диккенс-Драйзер-ИльфПетров-ЖоржСанд-Бальзак-Гюго-Сатирикон-Декамерон-Хеменгуэй-Чехов-Горький-Сервантес-Гомер-Таксиль-Библия-Шоу-Олдридж-Драйзер-Грин... Все, до чего мог дотянуться, что было дома (книг было много) или в библиотеках вокруг.

              Редкая фантастика падала на эту почву сверху.

              Фото: Стоян Васев/ТАСС

              И, в общем, когда я попал в круг писателей-фантастов, оказалось, что мы в целом на одной волне. Ну, наверное, они прочитали побольше – в силу возраста. Может быть они Плутарха читали, а мне было скучно. ) Но представить себе, что ты заводишь разговор о классике – а его не поддерживают окружающие писатели, было невозможно.

              Но уже вместе со мной в фантастику приходили другие авторы. О да, они обожали фантастику, они зачитывались Азимовым-Гаррисоном-Асприном-Стругацкими-Лазарчуком-Лукиным-Головачевым... Они прекрасно знали фантастику. Нашу и не нашу. На классику их уже не хватало, да и не тянуло.

              С ними все равно было интересно, но в их книгах мне всегда чего-то не хватало. Неуловимого. Подтекста.

              А потом пришли новые авторы. И я с ужасом понял, что они и Стругацких-то не читали. Кто такой Рыбаков не знают! Азимова читали «рассказ какой-то про роботов». Зато они читали меня. И других авторов. Которые уже не читали ничего кроме фантастики. Знаете, такая третья производная.

              И среди них были талантливые ребята, и среди них были удачные книги. Но мне казалось, что в их книгах зияют дыры, плотно набитые пустотой. :)

              Но сейчас пришло совсем уж свежее поколение. Это – писатели седьмой воды на киселе.

              Они не читали ничего - вне рамок школьной программы. Их спросишь – «а что у вас любимое у Цвейга?» И на тебя пустые глаза. «У Стефана Цвейга?» А во взгляде «Ну, пейсатель, хрень какую-то несет...»

              Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Кому он нужен, этот Диккенс?

              И они пишут. Публикуются. У них есть поклонники – много. То, что они пишут – читают.

              Удивительно?

              Да нет. Потому что и читателей пришло новое поколение. :)

              Первые были всеядные. Они читали все.

              Вторые были жанровые. Они читали фантастику.

              Третьи были читателями одного направления. Они читали либо фэнтези, либо киберпанк, либо научную фантастику (редко). И все больше тяготели к четвертому типу.

              Четвертый тип – мономаны. Они вообще читают какой-то узкий слой – «про вампиров», «про звездные войны». А то и одного автора или группу авторов схожих до потери пульса.

              Грустно это, на самом-то деле.

              P.S. И не надо мне приводить в пример исключения.) Исключения были всегда. Они погоду не делают.

              P.P.S. Да-да, это из разряда «молодежь нынче не та».) Но вы не обольщайтесь. Темные века – они наступают легко и незаметно. И не в первый раз.

              Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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