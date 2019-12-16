Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

Эрдоган, говоря о геноциде индейцев как части истории именно США, откровенно подставилсяФото: Scherl/Global Look Press
На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой президент Турции заявил, что его страна может официально признать геноцид индейцев в США. О трагедии индейских племен в Америке наслышаны многие. Но означает ли это, что Россия должна последовать примеру Турции? И чем на самом деле является «геноцид индейцев в США» − исторической правдой или пропагандистским штампом?  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...

Как Зеленский стал своим для украинских националистов

Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
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              Василий Федорцев
              политолог, германист
              		 16 декабря 2019, 12:06

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              На прошедшем в Лондоне саммите Североатлантический альянс впервые попытался определиться со своим отношением к Китаю. Получилось, правда, не очень внятно: итоговая декларация лондонской встречи всего лишь констатирует, что усиление Китая сопряжено как с возможностями, так и с вызовами, и странам НАТО необходимо сообща заниматься этой проблемой.

              Американцев, тем не менее, можно поздравить – они давно подталкивали своих европейских союзников к тому, чтобы занять твердую позицию в отношении Пекина, и вот теперь начало, можно сказать, положено. Для США это пока небольшой, но все же успех – первый шаг на пути к цели.

              Цель эта достаточно прозрачна – отмобилизовать Евросоюз на войну с Китаем, пока что «холодную», а дальше – как дело пойдет. И некоторые уже записались добровольцами, как, например, Варшава, еще год назад разменявшая сотрудничество с «Хуавэй» на увеличение американского военного контингента на своей территории.

              Но с одной Польшей много не навоюешь. Американцам нужна в первую очередь Германия, на долю которой приходится почти треть торгового оборота ЕС с Китаем.

              Берлину еще до украинского кризиса мягко намекали, что обстановка в мире меняется, и стратегические партнерства с потенциальными противниками, Москвой и Пекином, пора сворачивать – чтобы не пришлось потом выбирать между интересами бизнеса и Запада. Как раз перед таким выбором Германия в 2014-м и оказалась.

              Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

              Тогда Берлин, немного поколебавшись, вполне ожидаемо выбрал Запад. Бизнес, насколько позволяют санкции, сохранился, но российско-германское стратегическое партнерство на этом закончилось, а вместе с ним и проект Европы «от Лиссабона до Владивостока». Вместо этого теперь есть «восточный фланг» НАТО, обороняемый в том числе и силами бундесвера.

              В случае с Китаем все, видимо, будет происходить по схожему сценарию. Сначала политический кризис, затем санкции, а закончится все отправкой войск – теперь уже на «дальневосточный фланг». Поводов для обострения достаточно: протесты в Гонконге, обвинения в адрес «Хуавэй», публикация «синьцзянского досье».

              Последнее, кстати, со всеми деталями перепечатала «Зюддойче цайтунг», оформив материал в предельно мрачных тонах, снабдив заголовком «Место преступления – Синьцзян» и добавив рекомендацию немецкому правительству пересмотреть свои отношения с Пекином.

              Германия опять оказывается перед тем же выбором между бизнесом и Западом: ей предлагают поддержать гонконгских студентов, настойчиво советуют отказаться от продукции «Хуавэй» и задают неудобные вопросы про заводы немецких концернов в Синьцзяне.

              Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Хотя бы уже потому, что американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней.

              Этому выбору есть, конечно, альтернатива – сохранить в назревающем американо-китайском конфликте нейтралитет, что очень удобно и выгодно с точки зрения того же бизнеса. Но нейтралитет надо еще суметь защитить, причем от обеих сторон конфликта, иначе, как выразился недавно новый председатель Европейского совета Шарль Мишель, есть риск стать «сопутствующей потерей». Евросоюз же защитить себя не способен, несмотря на все свои глобальные амбиции и претензии на «стратегическую автономию».

              А раз так, то выживать в этом мире европейцам пока придется с помощью НАТО, и вступление Евросоюза в «холодную войну» США и Китая – это только вопрос времени. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр недавно предложила продемонстрировать присутствие бундесвера в Индо-Тихоокеанском регионе – в качестве знака солидарности с местными союзниками, испытывающими на себе давление набирающего силу Китая.

              Крамп-Карренбауэр часто критикуют за необдуманность ее инициатив, но министр совсем не глупа и на самом деле хорошо понимает, к чему идет дело. Просто в силу своей политической неопытности она немного забегает вперед.


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