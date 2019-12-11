На карте мира появилась новая страна

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Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
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Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

Сокуров и Путин уже очень давно спорят о судьбах РоссииФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Диалоги Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова – отдельный жанр. Чаще всего они непубличны, но порой страна может наблюдать их в прямом эфире. Так было и на этот раз в ходе заседания Совета при президенте по правам человека, который прошел в Кремле. Почему Путин отверг предложение режиссера «придумать Россию заново»? Подробности...
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Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений Российской армии? Подробности...
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Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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На карте мира появилась новая страна

Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...

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              Игорь Окунев

              На карте мира появилась новая страна

              Игорь Окунев
              ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
              		 11 декабря 2019, 12:06

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              В Южной Америке растет цветок, похожий на знакомую нам сирень, с поэтичным названием бугенвиллия. Он, как и остров Бугенвиль в Тихом океане, назван в честь французского мореплавателя Луи Антуана де Бугенвиля, сделавшего свою родину пятой (после Португалии, Испании, Англии и Голландии) державой в истории человечества, снарядившей успешное кругосветное плавание. Несмотря на открытие острова французами, его история в первую очередь связана с Германией и Австралией.

              Остров Бугенвиль относится к архипелагу ныне независимых Соломоновых островов в Меланезии, в юго-западной части Тихого океана, однако был включен в состав немецкой колонии Папуа – Новая Гвинея, а во время Первой мировой войны был оккупирован австралийцами. За две недели до провозглашения независимости Папуа – Новой Гвинеи в 1975 году жители острова объявили о создании собственного государства – Республики Северных Соломоновых островов.

              Первый мятеж был быстро подавлен, однако недовольство центром у бугенвильцев с годами только нарастало. Особенно на фоне того, как добытая на острове медь обеспечивала до пятой части доходов всей страны, но не повышала уровень благосостояния местных жителей. В результате в 1990-е годы восстание вспыхнуло с новой силой и перетекло в полномасштабную кровавую гражданскую войну, унесшей жизни до 20 тысяч человек, то есть почти каждого десятого жителя острова.

              Единственной страной, поддержавшей сепаратистов, были Соломоновы острова (кстати, наряду с Бутаном, это одна из всего двух стран мира, не имеющих прямых дипломатических отношений с Россией). Примирение было достигнуто в 2001 году при посредничестве ООН и при условии гарантий проведения референдума о самоопределении до начала 2020 года.

              Референдум несколько раз переносился, но сдвигать его дальше уже не представлялось возможным, потому что это нарушало бы условия перемирия, и избирательные участки наконец открылись 23 ноября. Особенность плебисцита состоит в том, что он продлился две недели, и участки по очереди открывались в разных поселениях региона. А подсчитали голоса только сейчас: 97 процентов граждан – за отделение. Таким образом, на карте мира появилось новое государство – будущий член ООН и прочих международных организаций.

              Фото: Melvin Levongo/Reuters

              На голосование был вынесен вопрос: чего Вы хотите для Бугенвиля – большей автономии или независимости? Этим он отличается от прошедших голосований в Шотландии и Каталонии, где у общества спрашивали, они за или против независимости, то есть в данном случае статус Бугенвиля в любом случае изменился бы в сторону большей правосубъектности. 

              Надо заметить, что, в отличие от недавних референдумов в Каталонии и Иракском Курдистане, с самого начала не признанных центральными властями, плебисцит в Бугенвиле полностью легален и, в случае выбора независимости, власти Папуа – Новой Гвинеи обещали не препятствовать процессу государственного строительства.

              В то же время амо голосование в поддержку независимости еще не означает окончательного принятия решения о сецессии. Согласно достигнутым договоренностям, в случае такого исхода правительство Папуа – Новой Гвинеи обязано провести необходимые консультации с правительством Бугенвиля и вынести их результат на рассмотрение национального парламента. Окончательное решение вопроса Бугенвиля остается в компетенции именно законодателей, однако предполагается, что они не смогут игнорировать волю населения.

              Не стоит ожидать появления новой страны буквально в следующие недели или месяцы – на острове еще не сформированы политические институты, а экономическая база остается крайне слабой, поэтому без внешней поддержки (в первую очередь – со стороны Австралии, Новой Зеландии, Китая, Японии и США) новому государству будет сложно встать на ноги.

              В то же время легальный статус референдума не оставляет сомнений, что при соответствующем желании новая страна – в отличие, скажем, от Косово или Абхазии с Южной Осетией – быстро сможет установить дипломатические отношения с государствами по всему миру и будет без проблем включена в ООН. Для динамично набирающего вес в мировой политике Азиатско-Тихоокеанского региона появление пусть небольшого, но нового игрока – событие крайне важное, которое, скорее всего, приведет к гонке региональных держав по установлению прямых отношений с островитянами.

              Минимум внешних игроков будут интересовать инвестиции в замороженные медные рудники, а максимум – поддержка бугенвильцами в их геополитических раскладах в регионе. Россия, несмотря на то, что значительные географические открытия в Меланезии были совершенны именно нашими путешественниками, никогда не играла существенной роли на юге Тихого океана, поэтому, скорее всего, ограничится только припиской еще одной страны к консульскому округу посольства в Канберре.


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