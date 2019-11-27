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27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
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Соратники Горбачева попали под следствие

Летом 1988-го Милош Якеш (слева) в Варшаве с Михаилом Горбачевым, Войцехом Ярузельским и Николае ЧаушескуФото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Хватит оправдываться перед Западом

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Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтоб это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...

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              Дмитрий Родионов
              политолог
              		 27 ноября 2019, 12:08

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              Российский Крым намерен созвать международный трибунал по инциденту в Керченском проливе.

              «Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась», – сообщил руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма в Москве Александр Молохов.

              По его словам, заседания трибунала предполагается провести в Западной Европе или Латинской Америке.

              «Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права», – подчеркнул Молохов.

              Что это вообще было, зададутся вопросом многие? Чего Россия намерена добиться подобными действиями? Кому что доказать?

              Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

              Ну, во-первых, трибунал является квазисудебным процессом, о чем и говорит Молохов. То есть никто не пытается придавать ему видимость некоего юридического инструмента. Такое как раз любят наши украинские «партнеры», организуя в Киеве различные фейковые «крымские» министерства и ведомства, вроде того же постпредства украинского президента в Крыму, глава которого на днях, видимо, оправдывая сам факт существования своей должности и проедания бюджетных денег, разглагольствовал о том, как Украина планирует возвращать полуостров.

              Во-вторых, работа, которую проведет трибунал, может стать крайне полезной в плане сбора доказательств для реального суда. Я очень часто слышу недоумение в отношении уголовных дел, которые российские следователи заводят против карателей в Донбассе, мол, что толку, Украина никогда в жизни не выдаст этих людей. Но напомню, что недавно в Польше был задержан как раз по запросу Москвы один известный украинский националистический деятель. В Россию его, конечно, не выдали, и странно было бы ожидать этого от Польши. Но будь на месте Польши иная страна, для этого деятеля все могло бы закончиться печально. Задача преследования этих людей как раз в том, чтобы они начали понимать, что за пределами Украины, Польши, ну, и еще США, находиться для них может быть опасно.

              Наконец, материалы, собранные российским следствием, могут пригодиться на будущем трибунале над украинскими военными преступниками, который, я верю, когда-нибудь будет проведен. А даже если это случится и не при нашей жизни – потомки должны знать правду.

              В общем, создание параллельного трибунала не столь уж нелепая затея, как может показаться на первый взгляд. Сейчас этим делом занимается реальный суд в Гааге – и он может встать на сторону Украины, что не будет совсем удивительным, учитывая предыдущую практику защиты Киева любыми международными инстанциями, когда речь идет о споре с Россией. И в этих условиях параллельный трибунал, который задумали в Крыму, должен рассказать миру, что же на самом деле произошло в Керченском проливе в прошлом году. Если надо, обличить неправедное западное правосудие, выведя его на чистую воду.

              Впрочем, далеко не факт, что это вообще понадобится. Надо отметить, что пока что ситуация в гаагском арбитраже по делу о «керченском инциденте» складывается достаточно благоприятно для российской стороны.

              Подчеркну, что речь идет именно об арбитраже, то есть, о третейском суде. Суд общей юрисдикции, коим в данном случае стал Международный трибунал ООН по морскому праву (МТПМП), еще в мае фактически поддержал Украину, обязав Россию отпустить задержанных моряков и отдать Киеву корабли.

              Россия то решение, как и сам процесс, не признала, имея на это все основания – еще при ратификации Конвенции по морскому праву была сделана оговорка о том, что в сферу полномочий МТПМП не входят споры, касающиеся деятельности по обеспечению соблюдения законов в отношении осуществления суверенных прав и юрисдикции. Охрана границы как раз к ним относится.

              Тем не менее, решение трибунала по факту было выполнено: моряки освобождены в результате обмена, а корабли возвращены украинской стороне. Казалось бы, на этом инцидент исчерпан. Но как бы не так.

              «Чего тебе еще надобно, старче?», – хочется задать вопрос Украине. И та озвучила ответ: вернуть якобы похищенное (по факту – изъятое для проведения следственных действий) имущество и прекратить уголовные дела против моряков в России.

              Кстати, МТПМП в мае, обязывая Россию отпустить моряков, оговорился, что не требует прекращения дел против них. Это уже очередная «хотелка» Киева. И можно не сомневаться, что если Москва и тут продемонстрирует «жест доброй воли» – закроет дела и отдаст изъятое имущество (в нарушение собственных законов, кстати), то дальше украинская сторона потребует от нас, чтобы мы признал себя виновными в инциденте и попросили прощения.

              И, разумеется, выплатили «компенсации». Как ранее говорила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль, Россию надо «вжарить» на деньги.

              Думаю, на Западе прекрасно понимают, что Украине не следует класть палец в рот, как понимают и то, кто на самом деле виновен в «керченском инциденте».

              Другой вопрос, что последнее они пока не могут признать вслух, как, в принципе, и в ситуации с малазийским «Боингом». Поэтому все эти суды, которые инициирует Киев против Москвы – для них это сплошная головная боль. Реагировать надо, поддерживать Украину хотя бы для вида надо. Стараясь при этом создавать как можно меньше поводов для конфликта с Россией, об ухудшении отношений с которой из-за втягивания в игрища США ради никому толком не нужной Украины, многие в Европе серьезно жалеют.

              Именно потому, что поддерживать Украину в очередной авантюре не хочется, а поддержать Россию нельзя, процесс, очевидно, будут затягивать.

              И вот уже первые результаты – 22 ноября Гаагский трибунал отказался усложнять процесс, как этого требовал Киев. Теперь стороны получат по шесть месяцев на подготовку меморандумов – как этого просила российская сторона в то время, как украинская – предлагала выделить только два. Кроме того, стало известно, что процесс пройдет в две стадии, на первой из которых предстоит вынести решение о правомочности суда рассматривать это дело, а на второй оно и будет рассматриваться по существу. Разумеется, если пройдет первую.

              Напомню, что выделение из процесса отдельного – юрисдикционного этапа, также было одним из требований Москвы.

              Конечно, это далеко не значит, что в итоге суд все же поддержит именно российскую сторону.

              Но вот, что интересно: Киев хотел, чтобы суд прошел быстро, теперь же полгода уйдет только на подготовку позиций сторон. Полгода – это май 2020. Приблизительно в это же время должен состояться крымский трибунал, все решения и рассмотренные факты, и свидетельства которого окажутся в распоряжении реального суда. И в этих условиях, очевидно, этому суду будет сложно, даже при всем желании и давлении на него, выносить решение в пользу Украины.

              Опять же, это не значит, что суд вдруг предпочтет вынести объективное решение. Но если это все же произойдет, окажется, что Украина сама же себя загнала в ловушку. А если и нет – фарс такого решения будет очевиден очень многим.

              Я еще в 2014-м, когда нас обвиняли во всех смертных грехах: в «аннексиях» и «оккупациях», в убийстве пассажиров МН17 и далее по списку – во вмешательстве в выборы по всему миру, в отравлении Скрипалей и намерении завоевать всю Европу, говорил – хватит оправдываться. Тот, кто атакует, всегда имеет фору перед тем, кто защищается. Значит, России нужно переходить в наступление.

              И сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтоб это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе – не забиваешь ты, значит, забивают тебе. России пора начинать забивать голы.


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