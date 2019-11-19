«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Сотрудники британских спецслужб возмущены нежеланием премьер-министра Бориса Джонсона публиковать секретный доклад, анализирующий утверждения о попытках Москвы повлиять на кампанию по «Брекзиту», а также о финансировании Москвой британских организаций, в том числе, возглавляемой Джонсоном Консервативной партии. Об этом пишет The Independent.

В материале одной из ведущих британских газет говорится, что руководители служб безопасности страны не возражают против публикации секретного доклада по России, однако его публикацию блокирует лично глава правительства. При этом некоторые сотрудники спецслужб, сотрудники аппарата кабинета министров и особенно – оппоненты Джонсона в парламенте буквально требуют публикации.

Что, интересно, такого в нем может быть? Доказательства «вмешательства» России в референдум по «Брекзиту»? Ну, это смешно. Это вообще-то старая байка, появившаяся сразу после того, как в США начли раскручивать дело о «российском вмешательстве» в президентские выборы, и американские союзники тут же бросились искать «русские следы» в своих выборах и плебисцитах за последние годы. И находили. Правда, только на словах. Разумеется, никаких доказательств, как и в США, никто не обнаружил. Как вы думаете, если бы были такие доказательства по поводу британского референдума, стали бы в Лондоне медлить с их обнародованием, тем более на фоне антироссийской истерии вокруг «дела Скрипалей» и прочего?

И вдруг появляется некий доклад об этом. Аккурат накануне выборов. Совпадение?

Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» тут и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово.

Тем более, что скандал разгорается аккурат накануне выборов, и может повлиять на их результат. Ну, и что, что после выборов выяснится, что все, что говорилось до – блеф, это уже ничего не изменит.

Еще интересный момент – якобы имевшее место финансирование Москвой британских организаций, в первую очередь, конечно, Консервативной партии. Вот и тут должен работать принцип: докажи, что ты не верблюд. В Британии вообще-то презумпция невиновности фактически не работает, в чем мы наглядно убедились в «деле Скрипалей», где Россия должна была доказывать свою невиновность, а не наоборот. Это работает не только по отношению к внешним игрокам, но и во внутренних разборках.

Конечно же никакая Россия консерваторов не финансировала, но отбиваться от этих обвинений им придется еще долго, и едва ли они успеют полностью реабилитироваться в короткий срок, остающийся до выборов.

И можно не сомневаться, что за это ухватятся противники консерваторов – лейбористы. Интересно, что лейбористов и их лидера – Джереми Корбина ранее неоднократно подозревали в связях с Россией в самой Британии. Созданию такого образа сильно подыграли США, когда в сентябре экс-советник Дональда Трампа, профессор военного колледжа армии США Азим Ибрагим высказал мнение, что, если Корбин придет к власти, то есть риск, что он переметнется на сторону Москвы, поэтому США стоит прекратить передавать Лондону разведданные.

Опять же, никаких доказательств и обоснований. Но это и не нужно. В США это работает неукоснительно. Если вы хотите уничтожить политическую карьеру оппонента – просто назовите его «русским шпионом». Та антироссийская истерия, которую сам внутри себя раскрутил американский политикум в последние годы, просто не оставляет места для сомнения в подобных обвинениях. Как в случае с Трампом, мы видим, что потребуются годы бесплодной работы нескольких команд и спецпрокуроров, которые в итоге ничего не найдут, но все равно это не развеет сомнений, и обвинения в сотрудничестве с Россией того, кого всерьез решили «утопить» – продолжатся, это тема беспроигрышная.

Как видим, оголтелая русофобия – это вирус, который очень быстро поражает политические круги страны и, судя по всему, передается воздушно-капельным путем даже через океан. Особенно среди англосаксов, у которых к этому вирусу иммунитет, похоже, отсутствует напрочь.

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Так вот, вернемся к Корбину. «Русский след» в его деятельности оппоненты лейбористов ищут давно, попутно выдумывая про него нелепые, но логичные для нынешнего англо-саксонского политического дискурса «страшилки». Так, Джонсон сравнивал Корбина со Сталиным (казалось бы, почему не с Гитлером?), а недавно назвал его сторонником Путина.

«Идите с нами, с правительством, которое считает, что Великобритания должна встать во весь рост, или идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, который стоит на стороне Путина», – заявил он, видимо, вспоминая заявления оппонента о том, что «диалог с Путиным неизбежен».

И вот теперь оказывается, что Россия могла финансировать не лейбористов, а … консерваторов.

Как вы думаете, Корбин пройдет мимо? Конечно, нет. Буквально на днях разразился скандал вокруг советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который всего-то работал в России, причем, аж в 90-е! Но лейбористы сочли это достаточным поводом для проверки его нынешних связей с Москвой, а значит – в подкопе под самого Джонсона.

Ну, работал советник в России, все понимают, что это уже кое-что, но для обвинений самого Джонсона в измене явно недостаточно (все же британцы тут более адекватны, чем американцы, готовые придраться к чему угодно). И тут прямо в руки валится такой шикарный подарок – доклад, в котором, возможно, говорится о финансировании Москвой консерваторов. Ну, как можно пройти мимо? Тем более, что премьер явно заволновался и прячет доклад от общественности! Но нет! Шила в мешке не утаишь! Рукописи не горят!

Так что так заволновался Джонсон? Ужель ему и в самом деле есть, что скрывать? В плане связей с Россией, полагаю, нет, но в данной ситуации любая его туристическая поездка в Москву даже тридцатилетней давности может стать поводом для расследования. А перед выборами ему любые расследования противопоказаны. После выборов – хоть потоп, пожалуйста, хоть в грязном белье моем копайтесь, а до – ни-ни.

Просто в сложившейся ситуации Джонсон будет бояться даже произнести вслух слово «Россия» иначе, как в контексте обвинений оппонентов. Потому, что бы там ни было в этом докладе, он будет стараться его запрятать. Но это в то же время дает козырь его противникам…

Кстати, Трамп, которого последовательно пытаются утопить в связи с «рашагейтом», называет Джонсона своим другом и сторонником. Совпадение?

В общем, запасаемся попкорном, «рашагейт» по-британски может стать гораздо более скоротечным, чем в США, но не менее захватывающим…