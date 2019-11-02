Кононенко посмеялся над Джонсоном и королевой Британии

Журналист и блогер Максим Кононенко опубликовал юмористический рассказ о ситуации с выходом Великобритании из состава Европейского союза, который, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, должен был произойти до 31 октября.

Рассказ опубликован в его Telegram-канале:

«Однажды королева Великобритании Елизавета II гуляла по внутреннему двору Букингемского дворца в Лондоне. Стояло раннее утро и вокруг не было ни туристов, ни офицеров охраны. Только какой-то растрепанный человек стоял возле одного из знаменитых английских газонов с лопатой и внимательно рассматривал подстриженную траву.

«Интересно» – подумала королева, – «Хэллоуин вроде закончился».

Странный человек потрогал землю лопатой.

- Хорошее утро, – говорила королева таинственному незнакомцу, – Я могу вам чем-то помочь?

Растрепанный человек поднял голову и королева с удивлением узнала в нем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

- Борис! – воскликнула королева, – Что вы здесь делаете?

- Ваше величество! – почтительно склонился премьер-министр, смешно отставляя лопату, – Вы уж простите мне мой внезапный визит… но я должен… я должен сдержать обещание.

- Какое еще обещание? – удивленно спрашивала королева.

- Я обещал, что скорее умру в канаве, – пояснил Борис Джонсон, – Чем не выведу Великобританию из состава Евросоюза до 31 октября.

- Но сегодня уже 1 ноября, – говорила королева, – А вы, насколько я могу судить, все еще живы.

- Все дело в канаве, – поспешно пояснил премьер-министр, – Видите ли, ее нет. И я никак не могу решить, где ее выкопать. В саду своей резиденции или же здесь.

- И чем же вас не устраивал сад? – поинтересовалась Елизавета II.

- Да неудобно, – отвечал Борис Джонсон, – Там скоро будет жить новый премьер. Зачем ему это…

- А мне это зачем? – спрашивала королева.

Премьер-министр покраснел.

- Вы знаете, ваше величество, – сказал он после некоторой паузы, – Я иногда действительно не очень понимаю, зачем что-то делаю…

- Ну, для политика это нормально, – пожала плечами Елизавета II, – Знаете, сколько у меня вас таких было?

- Таких? – не понял премьер, – Таких – это каких?

- Таких, – пояснила королева, – Которые думали, что они прямо сейчас возьмут все и поменяют. Премьер, то есть, министров.

Борис Джонсон потупился.

- Пятнадцать, – говорила ему королева, – Пятнадцать, мой друг. Вы – пятнадцатый. Понимаете?

Премьер-министр отрицательно покачал головой.

- Чего уж тут непонятного, – говорила королева, – Не вы первый, не вы и последний. Вы приходите и уходите. А я остаюсь. Теперь понимаете?

Борис Джонсон неуверенно посмотрел на королеву.

- Вот что, достопочтенный, – сказала королева, – Шли бы вы домой, спать. И лопату эту свою заберите. Нет никакого значения, будет ваш Брекзит, не будет его. А особенно нет никакого значения в том, когда именно он будет. Если он вообще будет.

И королева медленно пошла дальше.

- Ваше величество! – воскликнул ей вслед Борис Джонсон.

Королева обернулась.

Премьер-министр Великобритании судорожно рылся в карманах.

- Вы это… – бормотал он, – Монеты не собираете? А то у меня вот…

И Борис Джонсон протянул королеве раскрытую ладонь, на которой лежала монета.

- Мы тут отчеканили, – пояснял премьер-министр, – Памятные монеты. О Брекзите… а они с датой… теперь что же, переплавлять их? Может, кому-то в коллекцию…

Королева взяла с ладони премьер-министра монету.

- В следующий раз, – сказала она, – Чеканьте без даты.

После чего повернулась и медленно пошла прочь».

На прошлой неделе Кононенко сочинил и опубликовал на своей странице в социальной сети юмористический рассказ о том, как президент США Дональд Трамп пытается разгадать секрет успеха саммитов в российском Сочи.