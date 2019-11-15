Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило – либеральный террор дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...

Зачем и куда разводят войска в Донбассе

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Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...

Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

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          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

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              Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

              Максим Соколов
              публицист
              		 15 ноября 2019, 17:10

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              В принципе, граждане имеют полное право подавать петиции и просить о прекращении какой-либо негодной практики. Как в индивидуальном («Я, Петров, требую»), так и в коллективном («Мы, Иванов, Рабинович, Завгородько, Хабибуллин, Гигиенишвили etc., требуем») порядке. Ограничения на количество подписующихся нигде не зафиксировано, и коллективные заявления сейчас весьма распространены.

              Летом с. г. писалось много коллективок по поводу острастки и вразумления участников московских протестов, пострадавших, по мнению подписантов, несправедливо. Осенью пишут заявления в жанре «Руки прочь от проф. Г.Ч. Гусейнова».

              При этом неявно предполагается, что коллективка оказывает на адресата более внушительное действие. «Голос единицы. тоньше писка. Кто ее услышит? – Разве жена! И то. если не на базаре, а близко», тогда как сводный хор слышим гораздо лучше.

              При этом, однако, не учитывается, что различие тут не только в децибелах. При сольном выступлении автор что хочет сказать, то и говорит. Он, конечно, может не все сказать, что думает, но при этом он и не говорит того, что не думает. Просто взывает к милости в тех выражениях, какие считает более уместными.

              Не то в коллективках, где почти всегда пожелания Иванова, Рабиновича, Завгородько etc. не в полной мере совпадают с пожеланиями, изложенными в итоговом тексте. Поиск хоть наименьшего общего кратного, хоть наибольшего общего делителя даже и теоретически неизбежно искажает и упрощает все богатство индивидуальной мысли.

              Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

              Тем более, что на практике наименьшего общего кратного и наибольшего общего делителя никто особо и не ищет. Просто один инициатор составил текст воззвания, а остальные присоединяются к нему путем подписания. Если инициатор будет учитывать все соображения подписантов, до окончательного документа дело вообще не дойдет.

              И это не только при гражданской активности наблюдается. В законодательных собраниях на практике происходит то же самое. Коллективная мысль по необходимости авторитарна.

              Возможно, как раз поэтому иные следуют принципам акад. Капицы – «Отец отказался, сказав, что он никогда не подписывает коллективных писем, а если это надо – пишет сам кому надо». А равно принципам проф. Преображенского – «Вы не сочувствуете детям Германии? – Сочувствую. – Жалеете по полтиннику? – Нет. – Так почему же? – Не хочу». Для чего, правда, нужна немалая жестоковыйность.

              Те же, кто ею не наделен в достаточной мере, подписывают, причем мотивы подписания бывает разнообразны:

              а) Личная человеческая приязнь к объекту защиты (сват, брат etc.);
              б) Никакой особой приязни, однако, «это сукин сын, но это наш сукин сын»;
              в) Всегда приятно всучить щетинку власти роковой, всякий повод годится;
              г) Все подписали, и я подписал;
              д) Как хорошо, что все мы собрались вместе;
              е) Объект защиты – дурак, но если у него будут неприятности, выйдет нежелательный прецедент, от которого в будущем может пострадать и не дурак;
              ж) Нам потребна абсолютная свобода;
              з) Все сказанное и содеянное им – чистейшее добро;
              и) Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке;
              к) Не подпишу – на меня люди моего круга нехорошо посмотрят и при случае припомнят.

              И так далее. То есть почти всякая коллективка складывается из широчайшей гаммы соображений. Единой позиции на самом деле нет, а есть собрание мотивов – от совершенно идеалистических до совершенно цинических. Порой сочетающихся друг с другом в разных причудливых комбинациях. Тем более, что и звания подписантов бывают весьма занимательными: «интерим-менеджер», «человек, но который очень любит русский язык», «фелинолог», «членкиня ПЕН-Україна, лекторка, редакторка», «водитель, носитель языка», «независимый (!) журналист с 30-летним стажем работы на Би-Би-Си», «гражданин мира», «эксперт-криминалист, полковник милиции».

              Немудрено, что человек мрачный ощущает себя объектом откровенной манипуляции и придерживается позиции Капицы-Преображенского. «Без меня».

              Что же касается охлажденного исследователя данного общественного явления, то, конечно, подписанты-активисты, верные принципу «где NN, там борьба, где борьба, там NN», вызывают мало интереса. Энтузиаст, служащий каждой бочке затычкой – да и Бог бы с ним.

              Действительно интересны не подписи, а зияния – их отсутствие. Когда люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители – тем более крайние охранители, не удостоили своей подписью воззвание, презрев мнение своей референтной группы. Можно догадываться, чего им это стоило – либеральный террор дело вполне серьезное, и человек, презирающий мнение своей корпорации и уклоняющийся от борьбы, рискует. Порой сильно.

              Примеров таких зияний здесь не будет. Людям, возможно, и так непросто, и доносить по их либеральному начальству, что такой-то уклоняется от обязанностей честного (согласно либеральному парткому) человека, было бы неуместно. Тем не менее такое уклонение есть то самое солженицынское «Жить не по лжи» – «Не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду; не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным».

              И то, что такие уклонисты есть в самых злачных кузницах и здравницах – это весьма обнадеживающее в кампании с коллективками.


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