Открытые письма – это не про веру

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Украина готова мерзнуть назло Газпрому

«Нафтогаз» готовит украинцам холодную зимуФото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика

На таких самолетах происходили сражения над Балтикой во время Первой мировой войныФото: Public domain
Дата 26 сентября (13 сентября по старому стилю) 1916 года запомнилась одним из поразительных событий, связанных с российской морской авиацией. Три гидросамолета Балтийского флота совершили налет на германскую авиабазу. То, что случилось потом, могло бы обессмертить имя лейтенанта Арсения Горковенко. Но подвиг его был забыт. Что же произошло? Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов – они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...

Самому важному альбому «Битлз» исполнилось 50

Владимир Мамонтов, журналист
Уж больно по-русски это, по-тютчевски: не железом и кровью, а любовью скреплять мир. «В конце концов любовь, которую ты получил, равна любви, которую ты дарил» – так заканчивается эта пластинка. Которой сегодня – 50. Подробности...
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Пчелы с медом не воюют

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Девочка Грета не цинична. Она просто глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае реальная борьба за экологию – это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
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              Открытые письма – это не про веру

              Святослав Шевченко
              Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
              		 26 сентября 2019, 18:55

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              Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту заключенных по «московскому делу»? Для меня в этом плане существует несколько проблем.

              Проблема номер один: подписывая политизированные коллективные письма, священнослужитель солидаризируется с политическим движением, запустившим его. А это очень плохо, поскольку как пастырь он выставляет барьер для пасомых, которые могут не разделять его политических позиций. К сожалению, политическая ориентация определена с самого начала письма, где указано, что оно в защиту заключенных по «московскому делу». Подписантов не интересовала судьба всех несправедливо осужденных, а только тех, кто нарушил закон на несогласованных митингах, так называемой несистемной оппозиции.

              Проблема номер два: это не соборный голос Церкви. Подписанты упомянутого письма не говорят от лица всей церковной полноты. Мы подошли к порогу внутрицерковной проблемы, связанной с развитием информационных технологий: разноголосица. С одной стороны – цензура недопустима, с другой – плюрализм в духовных сферах превратит церковную жизнь в хаос.

              Проблема номер три: на мой субъективный взгляд, кампания за освобождение «политзаключенных», севших за участие в незаконных сборищах, – это вторая часть Мерлезонского балета, т. е. информационный сериал прозападно настроенной несистемной оппозиции. Их главная цель – сменить в стране «режим». А лично в мои планы не входит свержение какого-либо режима. Более того, Русская православная церковь имеет стойкие «антитела» от любых штаммов революций.

              Проблема номер четыре: по моему мнению, письмо было организовано не для достижения результатов, указанных в его тексте. Фигуранты «московского дела» лишь знамя, которое нужно для размахивания. Почти уверен, что инициаторам (не путать с подписантами) письма нужен не результат, это заявление политической позиции. Это, если хотите, внутрицерковный политический манифест.

              Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

              Поговаривают, что эту часть кампании по церковной линии координировал публицист Сергей Чапнин. Тем более у него есть опыт написания открытых писем. Но мне больше интересен вопрос не «Кто автор?», а «Для чего?».

              Ответ на него становится очевидным, если взглянуть на первоначальный костяк подписантов, состоящий из либерально настроенных батюшек, которые так или иначе высказывались в поддержку протестных акций или даже открывали для митингующих двери храмов.

              Все остальные присоединялись благодаря эффекту «снежного кома» – из-за уважаемых имен и расплывчатости формулировок «за все хорошее – против всего плохого».

              На мой взгляд, у письма было несколько явных и подспудных целей. Первая. Для либеральных батюшек «в теме» это возможность продемонстрировать единство внутрицерковных либеральных сил – показать госвласти и церковной иерархии, что с ними должны считаться. Движение «Церковь с народом» и все такое. Вторая. Запустить флешмоб для тех, кто не в теме. Ну, мол, «все побежали, и я побежал» – наличие уважаемых имен, возможность поучаствовать во флешмобе, искренняя жалость к узникам. Именно для них в тексте все эти «печалования». Третья. Несистемная оппозиция жаждет усилить своей голос за счет Церкви, у которой еще очень высокий процент поддержки среди населения. Увлечь паству подписантов в ряды оппозиции – нарастить протестную массу.

              Четвертая. Игра втемную. Об этом батюшкам, очевидно, не сказали. Внесение в Церковь раздора. Это то, о чем в эфире «Эха Москвы» мечтал Белковский – превращение Церкви в «федерацию независимых приходов». Церковная демократия. Низвержение авторитета иерархии. Вырождение в протестантизм. Все эти процессы уже переживала католическая церковь. Либеральные внутрицерковные движения XIX века перетекли в социалистические XX века, когда священники стали участвовать в митингах протеста, а потом и в вооруженных столкновениях, например в Южной Америке. В общем, блюдите убо, како опасно ходите (Еф. 5, 15).


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