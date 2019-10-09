Запущен социальный лифт в будущее

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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива

Построенная Россией АЭС сократит экспорт газа в Белоруссию Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Запуск в Белоруссии АЭС, построенной на российские кредитные средства, приведет к сокращению экспорта российского газа в страну, заявил белорусский министр энергетики. Получается, что российский атом начинает конкурировать за рубежом с отечественным газом. Однако потери от экспорта газа Белоруссии для российского монополиста не существенны. Более того, он может даже выиграть на этом. Подробности...
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При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки

Депутат Юмашева возмущена действиями ФБРФото: Владимир Гердо/ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать – и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России

Курдские боевики обладают богатым военным опытом, хорошим снаряжением и высоким боевым духомФото: Rodi Said/Reuters
Турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан. Это произошло после того, как защищать курдов отказался их прежний союзник – США. Перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России. Эксперты предостерегают Россию от вмешательства в турецко-курдский конфликт. Не исключено, что из военной операции Турции Москва сможет извлечь значительную пользу. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Запущен социальный лифт в будущее

Павел Данилин, политолог
Как работает система социальных лифтов в России? Как стимулировать талантливых людей в разных сферах реализовать их задумки на практике? Без ответа на эти вопросы рассчитывать на новое качество экономического роста сложно. Подробности...

Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура. А на тех, кто не считает жителей Донбасса людьми, цензура не распространяется. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

В чем проблема поколения, выросшего в мире «Убера» и доставки еды

Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ, директор Института политических исследований НИУ ВШЭ
Инфантильность молодежи – не только вина родителей, это еще и следствие того, как меняется мир. Студенты, выросшие с телефоном в руке, не понимают, почему нельзя нажать две кнопки и получить работу, а потом нажать еще одну и ее отменить. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Запущен социальный лифт в будущее

              Павел Данилин
              политолог
              		 9 октября 2019, 17:33

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              4 октября президент Владимир Путин провел в Сочи заседание наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», на котором эти ответы отчасти были даны. Отчетное заседание по итогам работы вышло свободным по формату и далеким от бюрократических заседаний. Участники различных проектов платформы представляли свои проекты наблюдательному совету, а «старшие товарищи» – прежде всего сам президент – оценивали их усилия.

              Атмосфера была крайне дружелюбной. «Давайте представим, что мы заказали такси», – говорил один из участников мероприятия. «Давайте представим», – пошутил Путин под смех зала. Этот же участник предложил на базе платформы запустить проект «Счастье есть», чтобы бороться с бесконечным потоком негатива в соцсетях.

              «У нас за последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей. Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, не по связям, а работало бы по объективным критериям и распространялось бы на всю страну», – так обозначил цели проекта Путин. И действительно, у платформы «Россия – страна возможностей» и ее отдельных проектов уже наработан серьезный опыт для выстраивания социальных лифтов.

              Напомним, если кто забыл, платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. А в мае 2018 года была создана АНО «Россия – страна возможностей» для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет возглавляет сам Путин.

              Первым проектом новой платформы стал конкурс «Лидеры России», в котором в прошлом году приняли участие около 200 тысяч человек. Триста финалистов получили образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, 103 победителя прошли стажировки у ведущих управленцев страны. По сути, этот проект по формированию и поддержке элиты будущего, причем во всех сферах одновременно – от госуправления до медицины, от инновационного бизнеса до финансовой сферы. Последняя сфера, впрочем, один из самых инновационных бизнесов, о чем на заседании набсовета напомнил собравшимся глава Сбербанка Герман Греф.

              Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

              Но это далеко не единственный проект. Скажем, конкурс «Цифровой прорыв» – самый массовый хакатон в мире. Хакатон – это форум разработчиков программного обеспечения, во время которого специалисты сообща решают какую-либо проблему на время. Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» проходил с 27 по 29 сентября в формате 48-часового хакатона на площадке «Казань Экспо» и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В финале встретились команды, успешно преодолевшие региональный этап конкурса, который проходил в 40 российских городах, а также студенты и школьники. А всего на конкурс было подано под 70 тысяч заявок.

              Молодые деятельные люди, реализующие разнообразные проекты с поддержкой государства и бизнеса, как раз и могут обеспечить прорыв в развитии, о котором не раз говорил президент и без которого сложно представить развитие экономики темпами выше ведущих экономик мира. А без такого роста будущее России было бы не слишком радужным. Страна не может развиваться, используя исключительно ресурсы от продажи углеводородов и прочих полезных ископаемых. Развитие может и будет осуществляться преимущественно за счет человеческого капитала. Мозги – вот главный ресурс для будущего прорыва во всех сферах жизни нашей страны.

              И на заседании набсовета «России – страны возможностей» было наглядно продемонстрировано, что потенциал у нашей страны весьма неплохой. Молодым людям нужны, пожалуй, только поддержка и иногда совет от старших товарищей. Кстати, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обратил внимание на то обстоятельство, что все члены набсовета платформы (а это лучшие управленцы страны), являются и наставниками в конкурсе «Лидеры России». Таким образом формируется и преемственность лучших управленческих практик, и то, что раньше называли «сплавом молодости и опыта».

              Там же в Сочи был дан старт и третьему уже сезону конкурса «Лидеры России» – победители конкурса прошлых лет запустили рассылку прошедшим предрегистрацию. Это принципиальный момент – конкурс стал уже традицией. Как говорится, «один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность». Иногда еще добавляют, что «четыре – это система». И следует надеяться, что и сам конкурс станет системообразующим, и система в результате него поменяется. В конце концов, работа платформы «Россия – страна возможностей» на то и нацелена, чтобы количество перешло в качество. Новое качество жизни будущих поколений во всей стране.


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