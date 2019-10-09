Запущен социальный лифт в будущее

4 октября президент Владимир Путин провел в Сочи заседание наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», на котором эти ответы отчасти были даны. Отчетное заседание по итогам работы вышло свободным по формату и далеким от бюрократических заседаний. Участники различных проектов платформы представляли свои проекты наблюдательному совету, а «старшие товарищи» – прежде всего сам президент – оценивали их усилия.

Атмосфера была крайне дружелюбной. «Давайте представим, что мы заказали такси», – говорил один из участников мероприятия. «Давайте представим», – пошутил Путин под смех зала. Этот же участник предложил на базе платформы запустить проект «Счастье есть», чтобы бороться с бесконечным потоком негатива в соцсетях.

«У нас за последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей. Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, не по связям, а работало бы по объективным критериям и распространялось бы на всю страну», – так обозначил цели проекта Путин. И действительно, у платформы «Россия – страна возможностей» и ее отдельных проектов уже наработан серьезный опыт для выстраивания социальных лифтов.

Напомним, если кто забыл, платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. А в мае 2018 года была создана АНО «Россия – страна возможностей» для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет возглавляет сам Путин.

Первым проектом новой платформы стал конкурс «Лидеры России», в котором в прошлом году приняли участие около 200 тысяч человек. Триста финалистов получили образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, 103 победителя прошли стажировки у ведущих управленцев страны. По сути, этот проект по формированию и поддержке элиты будущего, причем во всех сферах одновременно – от госуправления до медицины, от инновационного бизнеса до финансовой сферы. Последняя сфера, впрочем, один из самых инновационных бизнесов, о чем на заседании набсовета напомнил собравшимся глава Сбербанка Герман Греф.

Но это далеко не единственный проект. Скажем, конкурс «Цифровой прорыв» – самый массовый хакатон в мире. Хакатон – это форум разработчиков программного обеспечения, во время которого специалисты сообща решают какую-либо проблему на время. Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» проходил с 27 по 29 сентября в формате 48-часового хакатона на площадке «Казань Экспо» и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В финале встретились команды, успешно преодолевшие региональный этап конкурса, который проходил в 40 российских городах, а также студенты и школьники. А всего на конкурс было подано под 70 тысяч заявок.

Молодые деятельные люди, реализующие разнообразные проекты с поддержкой государства и бизнеса, как раз и могут обеспечить прорыв в развитии, о котором не раз говорил президент и без которого сложно представить развитие экономики темпами выше ведущих экономик мира. А без такого роста будущее России было бы не слишком радужным. Страна не может развиваться, используя исключительно ресурсы от продажи углеводородов и прочих полезных ископаемых. Развитие может и будет осуществляться преимущественно за счет человеческого капитала. Мозги – вот главный ресурс для будущего прорыва во всех сферах жизни нашей страны.

И на заседании набсовета «России – страны возможностей» было наглядно продемонстрировано, что потенциал у нашей страны весьма неплохой. Молодым людям нужны, пожалуй, только поддержка и иногда совет от старших товарищей. Кстати, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обратил внимание на то обстоятельство, что все члены набсовета платформы (а это лучшие управленцы страны), являются и наставниками в конкурсе «Лидеры России». Таким образом формируется и преемственность лучших управленческих практик, и то, что раньше называли «сплавом молодости и опыта».

Там же в Сочи был дан старт и третьему уже сезону конкурса «Лидеры России» – победители конкурса прошлых лет запустили рассылку прошедшим предрегистрацию. Это принципиальный момент – конкурс стал уже традицией. Как говорится, «один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность». Иногда еще добавляют, что «четыре – это система». И следует надеяться, что и сам конкурс станет системообразующим, и система в результате него поменяется. В конце концов, работа платформы «Россия – страна возможностей» на то и нацелена, чтобы количество перешло в качество. Новое качество жизни будущих поколений во всей стране.