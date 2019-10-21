Фейковая политика против реального мира

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              Василий Стоякин
              директор Центра политического маркетинга
              		 21 октября 2019, 12:08

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              В последнее время активно обсуждаются различные варианты выполнения Минских соглашений. Однако большая часть сообщений, обсуждаемых в этом отношении, имеет явно спекулятивный характер, не имеющий отношение к принципиально важному противоречию в позициях сторон. В частности, наиболее активно обсуждались «формула Штайнмайера» и «ликвидация ЛДНР».

              О «формуле Штайнмайера»

              Согласование Украиной «формулы» 1 октября было подано как прорыв в деле политического урегулирования и вызвало довольно массовые протесты на Украине. Между тем речь идет об очень частном документе. Пресловутая «формула» была предложена министром иностранных дел (сейчас – федеральным президентом) Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в конце 2015 года, когда стало очевидно, что Минские соглашения не выполнены в согласованные сроки (в Минских соглашениях прямо это не написано, но предполагалось, что предусмотренные ими решения должны быть приняты до конца 2015 года). «Формула Штайнмайера» предполагала выстраивание последовательности шагов, необходимых для урегулирования.    

              В нынешней формулировке закон об особом статусе ОРДЛО вступает в силу на временной основе после окончания выборов на неподконтрольных территориях, проведенных согласно специально принятому украинскому закону, а на постоянной основе – после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли демократично. Между тем ничего особенного не произошло. «Формула» была согласована сторонами на парижской встрече «нормандской четверки» в октябре 2015 года и подтверждена на берлинской встрече год спустя.

              Таким образом, «формула Штайнмайера» была согласована еще Петром Порошенко (о чем он неоднократно говорил). В то время, пока Порошенко находился на посту президента, он против формулы не выступал, и того, что формула якобы написана в Москве Лавровым, не говорил. С другой стороны, за все это время подписание формулы никак процесс урегулирования не ускорило.

              Фото: ZUMA/ТАСС

              Нынешнее ее согласование – чисто пиаровское действие, имеющее символическое значение. Протесты украинских националистов и восторги сторонников мира в равной степени не обоснованы.

              О «ликвидации ЛДНР»   

              О том, что ликвидация ЛДНР является одним из условий политического урегулирования, было заявлено в Facebook Дарки Олифер – пресс-секретаря представителя Украины в Минской ТКГ Леонида Кучмы.

              СМИ активнейшим образом начали обсуждать эту инициативу, но она, в действительности, не столь уж существенна. Начнем с того, что это именно заявление пресс-секретаря – по словам участников переговоров, Кучма ничего такого не говорил.

              Достаточно обратиться к тексту Минских соглашений, чтобы выяснить поразительную вещь – ДНР и ЛНР там ни в каком виде не упоминаются. Вообще. Нет их и все.

              Более того, из текста соглашений следует, что республики так или иначе должны быть ликвидированы. Ключевой момент соглашений – проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству. В соответствии с упомянутым законодательством высшие уровни самоуправления, которые в принципе могут избираться на этих территориях, – городские и районные советы. Места для властей республик просто не остается.

              Это не говоря о том, что формулировка «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» предполагает, что ЛДНР будут возвращаться на Украину «россыпью» – в виде отдельных районов. Потому что сейчас никаких ОРДЛО не существует – есть районы Донецкой и Луганской областей, объединенные в народные республики. Слово «район» тут ключевое – это административно-территориальная единица, предусмотренная конституцией Украины. Если бы имелась в виду территория ЛДНР, то нашли бы синонимы, не обозначающие украинские административные единицы.

              Другое дело, что в том виде, в котором это требование подано в посте Олифер, оно действительно неприемлемо. Но не потому, что ЛДНР обладают какой-то особой ценностью для авторов Минских соглашений, а потому, что они касаются более общей проблемы, которая действительно ключевая.

              Ключевая проблема

              Если говорить о самих республиках, то юридически они никем, кроме Южной Осетии и в какой-то мере – России, не признаны, но фактически это власть, которая контролирует территорию. Если вот так просто взять и упразднить, то территория окажется без контроля. Значит «распущенные» республики надо кем-то заместить.

              Минские соглашения предполагают, что вместо них появится легитимная украинская власть, избранная на местных выборах. Если распустить республики до выборов, то их должны заменить то ли украинские военно-гражданские администрации, то ли российское военное командование (второй вариант украинскую сторону устроил бы даже больше, чем первый).

              На самом деле, ключевая проблема в урегулировании конфликта в Донбассе состоит в том, что Украина и Россия совершенно по-разному видят ситуацию и последовательность действий. Россия полагает, что речь идет о внутреннем конфликте, требующим поэтапного решения с обязательным чередованием военных и политических шагов. При этом последним пунктом должно было быть возвращение Украине контроля над границей

              Украина рассматривает территории как оккупированные, что закреплено в соответствующем законе. Логика Порошенко и Зеленского строится именно на этом – если территория оккупирована, то надо освободить ее от оккупации. А уже потом заниматься политическим урегулированием. Причем под «урегулированием» они понимают не переговоры с представителями Донбасса, а наказание людей, которые сотрудничали с оккупационной властью. Проведение же выборов рассматривается как уступка агрессору.

              Потому они и требуют сначала «выполнить требования по безопасности», а именно: вернуть Украине контроль над границей. А уже потом выполнять политические условия Минских соглашений. Причем можно не сомневаться, что жители ОРДЛО решительно выступят против особого режима местного самоуправления, предполагаемого Минскими соглашениями...

              Ничего другого представители Украины говорить и не могут – закон есть закон. Условием проведения результативных переговоров с украинской стороной в любом формате является, как минимум, отмена закона о деоккупации Донбасса.

              Как максимум – много чего. Закон только в 2018 году вступил в силу. Но его отмена – необходимое условие переговоров. А уже после этого можно договариваться о порядке выполнения пунктов соглашений.

              Кстати, «формула Штайнмайера» принципиальную проблему никак не решает: ну не указано в ней, когда все это должно происходить – до получения Украиной контроля над границей или после (собственно, Минские соглашения построены так, что получение контроля над границей является именно последним пунктом, но украинская сторона этого «не понимает»).

              Незамеченная сенсация

              Когда Олифер писала о «выводе с территории Украины иностранных войск и военной техники», она просто скопировала пункт 10 Минских соглашений.

              Когда подписывались соглашения, никто на это внимания не обращал, потому что было понятно – пункт навязан украинской стороной и подразумевает вывод с территории ЛДНР российских войск. Российская сторона на это махнула рукой, потому что «ихтамнет», миссия ОБСЕ ничего не видит и, следовательно, от России ничего не требуется – нельзя вывести то, чего нет.

              Но дьявол в деталях. В этом пункте говорится о территории всей Украины. Опять же, украинская сторона, вероятно, имела в виду и Крым. Но тут тоже пролет – Россия не признает Крым территорией Украины. Это территория России и ничего оттуда выводиться не будет.

              Заявление Олифер имеет другой смысл – она потребовала вывода с подконтрольной Киеву территории Украины войск НАТО. А их там достаточно. Есть иностранные войска, принимающие участие в многосторонних военных учениях. Есть американские инструкторы, обучающие украинских военных обращению с «джавелинами». Есть американские военные строители, строящие в Очакове военно-морскую базу для 6-го флота. И их всех надо вывести, потому что в Минских соглашениях никаких оговорок относительно законности нахождения этих войск на территории Украины нет.

              Увы, сенсационное заявление Олифер не было замечено – и никто этим не воспользуется. Гаранты Минских соглашений не заметили даже принятие Украиной закона о деоккупации, который фактически означал одностороннюю денонсацию Украиной этих самых соглашений... Хвост по-прежнему виляет собакой.

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