Глобализм гораздо больше угрожает России, чем Западу

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США поверили в сланцевую революцию на Украине

Украина готовится повторить успех США и стать экспортером газа Фото: Gleb Garanich/Reuters
Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что Украина в будущем сможет экспортировать газ, добытый на ее территории. Эксперты считают – Киев в очередной раз пытается убедить американцев, что в недрах страны спрятаны несметные запасы сланцевого газа. Однако неудачи в Польше должны стать отрезвляющим фактором для инвесторов. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Каким «новейшим оружием» и зачем хвастается Трамп

Трамп демонстративно сжимает кулакФото: Yuri Gripas/Reuters
Американский президент Дональд Трамп рассказал о «невероятных новых вооружениях», которые в скором времени появятся в США. Правда, с оговоркой – мол, нужно верить на слово, а демонстрировать оружие американцы будут дозированно, что-то покажут, а что-то нет. Заявления американского лидера явно являются ответом на демонстрацию Владимиром Путиным российских «Цирконов», «Кинжалов» и «Авангардов». О чем говорит Трамп и зачем? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Глобализм гораздо больше угрожает России, чем Западу

Сергей Мардан, публицист
У «них» есть якорь в виде христианской этики, у нас только бешеное потребительство без тормозов в духе 90-х. У «них» – церковь по воскресеньям для всей семьи (пусть даже формально), а у нас только семейный поход в торговый центр. Подробности...

От западного рая не осталось ничего

Дмитрий Ольшанский, публицист
Драматическая история, случившаяся на нашем веку, – это разочарование России в современном западном мире. Вовсе не политическое, а внутреннее, психологическое прощание с Западом как источником правды. Подробности...
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Зеленский должен подавить бунт националистов

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

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              Сергей Мардан

              Глобализм гораздо больше угрожает России, чем Западу

              Сергей Мардан
              публицист
              		 10 октября 2019, 12:08

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              В США начали продавать гендерно-нейтральных кукол. Игрушку можно трансформировать в любой пол. Кукла может быть мальчиком или девочкой, в зависимости от предпочтений и интересов ребенка.

              Я думал, что в комплекте имеется съемный пенис (а как еще по-другому можно поменять пол?), но Штаты пока остаются старомодно-пуританской страной. Трансформация происходит исключительно с помощью комплекта париков и одежды. К кукле прилагаются два парика, один с коротким волосом «под мальчика», другой с длинным — для девочки. И несколько наборов одежды и аксессуаров. Ну, и смена цвета кожи, конечно, имеется. Пока что нажатием кнопки тон менять нельзя, поэтому куклы продаются в шести цветовых гаммах.

              Процесс внедрения стандартов мультикультурности идет, но медленно. Не докручивают пока производители с толерантностью. Я думаю, что куклы должны продаваться разной степени полноты — чтобы толстым детям было не обидно. И, конечно, компактная инвалидная коляска по спец-цене ($9,99) тоже должна быть в наборе рекомендуемых аксессуаров.

              У гендерно-нейтральной куклы-инвалида должны быть съемные ручки и ножки. Раньше дети их просто иногда откручивали, но это потому, что жестокое белое сексистское общество с детства подавляло женскую индивидуальность. Отрывая руки кукле Марине или Betty, девочки таким образом выражали протест против несправедливого мужского мира. Сейчас же эти непродуктивные эмоции необходимо направить на созидание. Впрочем, что я распинаюсь. Специалисты по гендерным исследованиям и без меня защитят на эту тему десяток докторских диссертаций.

              Все это безобразие происходит в христианнейшей Америке лишь потому, что в стране слишком много бесплатных денег, на них содержится огромная армия леваков-интеллектуалов, которые словно большевики пытаются переделать человечество по своим собственным лекалам. Однако то, как на интеллектуальный «тренд» реагирует «традиционная» Америка не оставляет мечтателям о гендерно-нейтральном мире ни единого шанса на успех. А реагирует она так же, как 50 или 100 лет назад. Раз покупатель хочет что-то купить, мы ему это продадим.

              Фото: shop.mattel.com

              Покупатель 30-40-х годов хотел «черную» музыку — он получил блестящую плеяду блюзовых звезд. Хотите безглютеновую и здоровую еду — лопайте. Открылись тысячи магазинов, которые зарабатывают на этой новой моде. Желаете куклу non-gender? Мы подумаем. Но не потому, что сексизм и архаика, а потому что, этот бренд стоит 571 млн долларов и перестраивать его под микроскопическую аудиторию калифорнийских фриков — рискованно. А давить на нас бесполезно. Потому что свобода бизнеса — это главная свобода западного мира и в данном случае — спасительная для общества.

              Когда российские традиционалисты претендуют на то, чтобы учить Запад христианской морали и традиционному обществу, мне хочется ткнуть их мордой в учебник «Истории России». Мы — народ, который 70 с лишним лет пытался навязать всему миру действительно глобалистский, на 100 процентов наднациональный проект. Мы отрицали «устаревшую» этику и мораль, мы почти под ноль извели свою Русскую Церковь и провозгласили атеизм официальной религией.

              Нам ли высокомерно поучать страны, которые как регистрировали браки в церкви 500 лет назад, так и делают это сегодня? Нам ли посмеиваться над бездуховным Западом, когда в Соединенных Штатах более 300 тысяч действующих христианских церквей, каждая из которых живет исключительно на деньги своей общины, а мы 30 тысяч храмов смогли построить с государственной поддержкой, и то в медиа не прекращаются вопли о ползучей клерикализации?

              Во Франции, Германии, Италии, Испании, странах Латинской Америки действуют тысячи христианских партий, объединений, общественных организаций. Это — гигантская сила, которая в состоянии противостоять любому инокультурному или внекультурному, модернистскому нашествию.

              Они не впадают в истерику по поводу гендерно-нейтральных кукол, потому что для них это активность маргинальных групп, которые не в силах изменить фундаментальные основы жизни общества.

              Нам же действительно есть, о чем беспокоиться. Мы — по-прежнему очень ослабленное общество. Наш морально-этический национальный код претерпел в ХХ веке страшную катастрофу. От советской морали мы немедленно начали дрейфовать к морали глобалистской и намного быстрее, чем пресловутая «гейропа».

              У «них» есть якорь в виде христианской этики, у нас только бешеное потребительство без тормозов в духе 90-х. У «них» — церковь по воскресеньям для всей семьи (пусть даже формально), а у нас, в лучшем случае, только семейный поход в торговый центр. А у молодых вообще в приоритете — личное пространство и личное время, в которые обычная семья с детьми не укладывается.

              То, что российское государство взяло на себя неблагодарную роль регулятора морали и приняло закон о запрете гей-пропаганды — это ведь не от хорошей жизни. Здоровое общество в состоянии противостоять перверсии, даже если она уголовно не наказуема, но в российских реалиях это не так. То, что государство поддерживает Русскую Православную Церковь — это тоже правильно. Потому что, государство и должно способствовать развитию институтов, которые укрепляют общество, а не ослабляют его.

              Нам остро не хватает в стране по-настоящему консервативных сил. Не упоротых сектантов, которые живут в выдуманном мире подшивки журнала «Нива» за 1913 год, а интеллектуалов, сообществ, которые могут формулировать и претворять в жизнь антимодернистскую и антиглобалистскую повестку в культурной, политической и социальной жизни. Тогда, появление в магазинах гендерно-нейтральных кукол вызывало бы у нас не нервный смех, а сухую констатацию, что наши торговцы умеют выжимать последний рубль из всего и всех. Даже из гей-активистов.

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