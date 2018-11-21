Почему христиане в России победили коммунистов

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7 января, понедельник  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Как себя вести России в торговой войне Китая и США

Противостояние Китая и США назревает долгие годыФото: iisg.nl
Торговая война между США и Китаем стала важнейшим событием для мировой экономики в 2018 году. Трамп рассматривает давление на Китай в качестве части своего стратегического плана «снова сделать Америку великой». Не приведет ли этот конфликт к реальным боевым действиям, и как в условиях глобального столкновения двух гигантских экономик вести себя России? Подробности...
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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
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Ошибка главы НАСА грозит разрывом диалога России и США по космосу

По мнению российских специалистов, глава НАСА Брайденстайн переоценил свои возможностиФото: Алексей Филиппов/РИА Новости/ТАСС
Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США не состоится. Об этом объявил директор НАСА Джим Брайденстайн, который ранее лично пригласил российского коллегу. Из Москвы последовала резкая реакция. В Роскосмосе не исключили выхода из некоторых совместных с США проектов. Кто виноват в возникшем конфликте и насколько серьезными могут быть последствия?  Подробности...
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Как в 2019 году изменятся отношения России и Украины

Фото: Gleb Garanich/Reuters
Два главных осколка бывшего СССР – Россия и Украина – находятся на пике своего конфликта. Еще одним поленом в этот горящий костер станет украинская избирательная кампания, в марте в стране пройдут выборы нового президента. Какими в итоге окажутся в 2019 году отношения Москвы и Киева? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему христиане в России победили коммунистов

Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок-пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении Подробности...

Почему праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
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Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
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    Как Путин исполняет желания детей

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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Почему христиане в России победили коммунистов

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 7 января 2019, 15:04

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          Почему коммунисты на некоторое время почти победили в России христиан, а потом христиане обратно победили коммунистов?

          Дело в том, что коммунизм – это псевдоним.

          Это такая маска.

          Человеческая цивилизация устроена таким образом, что для энергичной реализации простого мотива часто требуется придумать мотив сложный, высокий.

          Простым мотивом и реальным содержанием русской революции была обвальная урбанизация, убийство-самоубийство вечного, как всегда казалось, аграрного мира со скоростным переходом в мир индустриальный и городской.

          Но чтобы этот переход состоялся, понадобилось создать для этого специальную религию обретения земного рая промышленности и прогресса с богами Маркса, Ленина и Сталина, сакральный языческий культ необходимых для этого рая паровоза, электричества, завода etc., жрецами которого выступали разночинные интеллигенты и карьеристы-авантюристы с окраин бывшей империи, а верующими – русские или, шире, славянские крестьяне, стремительно перестававшие быть крестьянами и за жизнь одного поколения переходившие в космически иную реальность.

          Христианство в десятые-тридцатые годы прошлого века уничтожалось этой религией как конкурент. Как помеха. Как символическое приложение к вечному миру избы, земли и прежних иерархических отношений.

          Этот процесс вытеснения, конечно, не был статичным, как ничто в мире не бывает идеально равномерным.

          В двадцатые он был мягче, в тридцатые – намного жестче, в сороковые – под влиянием известных обстоятельств – опять смягчился, а во второй половине пятидесятых снова ужесточился до уровня двадцатых.

          Но в шестидесятые-семидесятые годы историческая роль «коммунизма» была сыграна.

          Бывшие крестьяне стали военными, партработниками, инженерами или просто рабочими в многоквартирных домах.

          Деревня из поля страшной битвы за хлеб стала местом депрессивной экзотики и ностальгии, а простой русский человек стал городским.

          И как только этот уникальный по своему темпу и дикой жестокости переход состоялся – коммунистическая религия умерла.

          Оказалось, что лампочки горят, заводы работают и поезда ездят, – но вся эта цивилизация не нуждается в экстатической вере в себя, в человеческих жертвоприношениях, в уничтожении конкурирующих с ней конфессий и их служителей.

          И, больше того, оказалось, что технический прогресс приносит много удобств, но совершенно не означает спасения и земного рая.

          На эффекте этого разочарования и опустошения – который был в чем-то похож на увядание имперской России в прозе Чехова – основан эмоциональный мир прозы Трифонова, который как никто другой сумел показать горение и затухание советской религии.

          Иными словами, примерно сорок-пятьдесят лет назад выяснилось, что новому горожанину, который уже не может верить в коммунистическое язычество, по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении.

          После этого возрождение христианства стало неизбежным – и стало делом самой ближайшей перспективы.

          Нам повезло, что мы живем в двадцать первом веке, когда наивная и нелепая вера в технически конструируемое счастье, в материальный абсолют и железную вечность – умерла, как можно надеяться, навсегда.

          Мир ее беспокойному праху.

          А Бога по-прежнему трудно, но и необходимо искать.

          С Рождеством Христовым!


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