Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Русский мир – явление сложно организованное и структурированное, с множеством культурных параметров, политических, экономических, географических реалий. Но в его основу заложена идея о единстве трех братских народов – русских, украинцев и белорусов.

Именно этот союз как духовная общность, как религиозное, межгосударственное единение в конечном счете способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Это и пространство, и культурное разнообразие, в котором каждый получает усиление за счет присвоения культуры другого, и экономические связи, и научно-технический потенциал, работающий как общее достояние, и многое другое.

Если бы это единство реализовало себя – а когда-нибудь так обязательно произойдет, – то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь, упрочилась бы хозяйственная база, религиозная и культурная жизнь получила бы колоссальный импульс к развитию. Казалось бы, в этом нет ничего плохого. Народам, как и людям, свойственно обретать зрелость, взрослеть, входить в период мудрой и спокойной силы.

Нынешний русско-украинский конфликт – это попытка раз и навсегда разорвать незримые и прочные родственные связи между Россией и Украиной. Белоруссию с переменным успехом тоже пытаются завести в это конфликтное пространство. Современный Запад, полагая, что Россия таит в себе угрозу цивилизованному миропорядку, делает все, чтобы не дать нашим народам обрести органичную общность, или, по словам Владимира Путина, восстановить «естественные связи».

Ныне покойный бывший госсекретарь США Збигнев Бжезинский писал в своей книге «Великая шахматная доска»: «Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством.

Если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее почти 50-миллионным населением и большими ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии».

Идея проста, и она, собственно, и стала двигателем событий на Украине после распада СССР: необходимо направить развитие украинского государства по западной модели, что положит пределы имперским замыслам России, ее претензиям на сколько-нибудь серьезную роль в современном мире. Сейчас на наших глазах эта довольно простая схема, главным оператором которой является Америка, претворяется в жизнь, однако, поскольку она является искусственной и насильственной, не отвечающей подлинным интересам Украины, на выходе мы получаем результаты прямо противоположные тому образу будущего, который Запад сулил украинцам.

Им были обещаны процветание и демократия, а в результате они получили кровопролитную гражданскую войну, потерянные территории, нищету, развал промышленного сектора, тотальное сворачивание наукоемких производств, связанных с космосом и машиностроением, и провал в архаику национализма. Из Украины, взявшей курс на евроатлантическую интеграцию, бегут специалисты, рабочие руки – почти все, кто что-то умеет делать, предпочитают находить применение своим навыкам и талантам за пределами родной державы.

На эту тему

Оптимисты либерального покроя из числа городских интеллигентов предпочитают думать, что это временные трудности, рано или поздно украинцы все же прибьются к европейским берегам и, став частью просвещенной Европы, смогут приобщиться к ее благоденствию. Однако опыт бывшей Югославии, которая была опять-таки под водительством США грубо, вопреки всем нормам международного права, в обход ООН, расчленена, показывает, что это не так.

Части этой великой страны превратились в осколки, в которых ничто не напоминает о прошедшем величии. И перспектив вновь зажить былыми просторами, культурным многообразием, многоярусной экономикой нет ни у одного народа, получившего вожделенную или, напротив, ненавистную самостоятельность.

Такая же судьба ожидает и Украину, если ей не удастся встряхнуться, сойти с навязанного пути и вернуться в лоно славянского единства, где оно только и может раскрыть свою подлинную природу и осуществить замысел Божий о себе.

Я уверен, что так и будет, но сколько еще горестей и страданий придется испытать ее народу на скользкой тропинке евроинтеграции, сказать не может никто.