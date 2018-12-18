Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

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15 января, вторник  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» - главной сенсации немецкой политики последних лет на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
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Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
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Трамп попросил Турцию «не обращаться плохо» с курдами

Эрдоган и Трамп теперь ссорятся и мирятся по несколько раз за деньФото: Joshua Roberts/Reuters
Трамп и Эрдоган теперь ссорятся и мирятся по несколько раз на дню. Еще утром президент США грозил разорить турок, если те нападут на курдов в Сирии. Турецкий МИД дал Трампу отпор, пообещав напасть на курдов, «даже если придется голодать». Но уже вечером Трамп и Эрдоган созвонились и стали доверительно, если верить Белому дому, обсуждать общие темы. Трамп лишь попросил коллегу «не обижать» курдов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...

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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

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        • Нет

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          Андрей Бабицкий

          Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 15 января 2019, 10:00

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          Русский мир – явление сложно организованное и структурированное, с множеством культурных параметров, политических, экономических, географических реалий. Но в его основу заложена идея о единстве трех братских народов – русских, украинцев и белорусов.

          Именно этот союз как духовная общность, как религиозное, межгосударственное единение в конечном счете способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Это и пространство, и культурное разнообразие, в котором каждый получает усиление за счет присвоения культуры другого, и экономические связи, и научно-технический потенциал, работающий как общее достояние, и многое другое.

          Если бы это единство реализовало себя – а когда-нибудь так обязательно произойдет, – то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь, упрочилась бы хозяйственная база, религиозная и культурная жизнь получила бы колоссальный импульс к развитию. Казалось бы, в этом нет ничего плохого. Народам, как и людям, свойственно обретать зрелость, взрослеть, входить в период мудрой и спокойной силы.

          Нынешний русско-украинский конфликт – это попытка раз и навсегда разорвать незримые и прочные родственные связи между Россией и Украиной. Белоруссию с переменным успехом тоже пытаются завести в это конфликтное пространство. Современный Запад, полагая, что Россия таит в себе угрозу цивилизованному миропорядку, делает все, чтобы не дать нашим народам обрести органичную общность, или, по словам Владимира Путина, восстановить «естественные связи».

          Ныне покойный бывший госсекретарь США Збигнев Бжезинский писал в своей книге «Великая шахматная доска»: «Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством.

          Фото: wikipedia.org

          Если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее почти 50-миллионным населением и большими ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии».

          Идея проста, и она, собственно, и стала двигателем событий на Украине после распада СССР: необходимо направить развитие украинского государства по западной модели, что положит пределы имперским замыслам России, ее претензиям на сколько-нибудь серьезную роль в современном мире. Сейчас на наших глазах эта довольно простая схема, главным оператором которой является Америка, претворяется в жизнь, однако, поскольку она является искусственной и насильственной, не отвечающей подлинным интересам Украины, на выходе мы получаем результаты прямо противоположные тому образу будущего, который Запад сулил украинцам.

          Им были обещаны процветание и демократия, а в результате они получили кровопролитную гражданскую войну, потерянные территории, нищету, развал промышленного сектора, тотальное сворачивание наукоемких производств, связанных с космосом и машиностроением, и провал в архаику национализма. Из Украины, взявшей курс на евроатлантическую интеграцию, бегут специалисты, рабочие руки – почти все, кто что-то умеет делать, предпочитают находить применение своим навыкам и талантам за пределами родной державы.

          Оптимисты либерального покроя из числа городских интеллигентов предпочитают думать, что это временные трудности, рано или поздно украинцы все же прибьются к европейским берегам и, став частью просвещенной Европы, смогут приобщиться к ее благоденствию. Однако опыт бывшей Югославии, которая была опять-таки под водительством США грубо, вопреки всем нормам международного права, в обход ООН, расчленена, показывает, что это не так.

          Части этой великой страны превратились в осколки, в которых ничто не напоминает о прошедшем величии. И перспектив вновь зажить былыми просторами, культурным многообразием, многоярусной экономикой нет ни у одного народа, получившего вожделенную или, напротив, ненавистную самостоятельность.

          Такая же судьба ожидает и Украину, если ей не удастся встряхнуться, сойти с навязанного пути и вернуться в лоно славянского единства, где оно только и может раскрыть свою подлинную природу и осуществить замысел Божий о себе.

          Я уверен, что так и будет, но сколько еще горестей и страданий придется испытать ее народу на скользкой тропинке евроинтеграции, сказать не может никто.


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