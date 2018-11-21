Взгляд
18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...

Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 8 комментариев

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 11 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

      Перейти а раздел…

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны резко отреагировало на версию о смерти экс-главы ГРУ в Ливане
          Глава «новой украинской церкви» пообещал не захватывать храмы УПЦ МПФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов в войскахВ России решили установить условие допуска к техосмотруСпасших испанца в Магадане ингушей представили к награде
          Сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов БританииРоссия отреагировала на сообщения об отправке в Африку «наемников»Китай нашел рычаг для сдерживания ЗападаГлава МИД Японии решил помалкивать о мирном договоре с Россией
          Госдума наделила Путина новыми полномочиями по предоставлению гражданстваВ аэропорту Самары задержана полковник МВД РабиновичФранцузские СМИ рассказали о «параличе» ЕвросоюзаВ Тбилиси раскритиковали грузинского оперного певца за выступление перед Путиным

          «ведут себя очень борзо»


          Стали известны подробности обысков и массового задержания студентов в общежитии РГГРУ

          сотрудничество с «Хезболлой»


          В Израиле прокомментировали версию США о гибели главы ГРУ Сергуна в Ливане

          постпред России при ООН


          Небензя предупредил об угрозе южным регионам России

          Видео

          в интересах Киева


          Берлин назвал условие строительства «Северного потока – 2»

          1991 год


          Как Ельцин уничтожил внешнюю политику СССР

          космические технологии


          Должна ли Россия делиться с Китаем ракетными секретами

          мирный договор


          Япония рискует расстаться с мечтой о Курильских островах навсегда

          общественное мнение


          Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

          Европе не нужна украинская промышленность   18 декабря 2018, 12:08
          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?

          Европейский союз, вопреки обещаниям, не видит для Украины возможностей интеграции в свой рынок, считает советник главы МИД Украины Тарас Качка.

          «Единственное исключение в нынешней повестке дня – энергетика – лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», – написал он в статье для издания «Зеркало недели».

          По словам украинского политика, понимания того, как выполнение соглашения соотносится с экономической интеграцией, все еще нет. Особенно эта проблема заметна на примере Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. За последние годы Украина несколько раз отрапортовала о соответствии своего законодательства законодательству ЕС в сфере технического регулирования промышленной продукции. 

          «И уже несколько раз сообщали: вот-вот начнем переговоры о соглашении АСАА, то есть о взаимном признании требований к промышленной продукции... Но с самим заключением творятся какие-то чудеса. Все обещания о «вот-вот» оказались отговорками», – сетует советник министра.

          В Брюсселе сознательно откладывают заключение соглашения в этой сфере. В первом квартале 2019 года стороны договорились лишь «изучить возможности для начала оценки инфраструктуры качества на Украине со стороны ЕС». «То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается», – заключил Качка.

          Гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко винит в бездействии министерство экономического развития Украины. «В соглашении об ассоциации очень важен пятый раздел. Он предполагает, что Украина должна провести гармонизацию стандартов и техусловий с ЕС. Этим должно заниматься министерство экономики. Но, честно говоря, они завалили работу», – говорит Охрименко. По его словам, ранее Евросоюз даже выделил 1,2 млрд евро, и часть этих денег должна была пойти как раз на то, чтобы гармонизировать стандарты и технические условия. «Деньги потрачены неизвестно на что, результата нет», – говорит Охрименко.

          А если бы все было сделано правильно, то Украина смогла бы показать экономическое чудо, считает украинский экономист. Потому что единые стандарты и техусловия дали бы возможность любому украинскому предприятию поставлять свою продукцию в Европу без дополнительных проверок. «Почему в Польше такой хороший рост? Потому что в Польше небольшие предприятия выполняют заказы для немецких без каких-либо дополнительных документов, им не надо каждый раз объяснять, что-то доказывать. Это бы дало рывок и Украине, потому что тогда можно было бы даже в глубокой провинции открыть цех французского или испанского завода – он производит продукцию и без каких-либо дополнительных требований поставляет во все страны. Но наше министерство экономики уже пятый год занимается чем попало, но только не тем, чем надо», – объясняет Охрименко.

          Однако зачем европейским странам инвестировать в украинскую экономику с высокими политическими рисками, когда есть Польша – член Евросоюза? Тем более что дешевая украинская рабочая сила сама едет туда работать.

          То, что экономическая евроинтеграция – это театральная постановка, было понятно с самого начала. В самом соглашении Украины с ЕС говорится, что на взаимное открытие рынков отводится целых 10 лет. А переход на европейские стандарты украинской экономики, согласно соглашению с ЕС, должен состояться в течение пяти лет. То есть спешить открывать огромный европейский рынок украинцам изначально никто не собирался. Поэтому Брюссель может себе позволить обсуждать интеграцию с Украиной так долго, как ему надо. Что останется от украинской экономики за эти 5–10 лет, в Европе никого не интересует.

          Технически перейти на евростандарты украинские заводы не в состоянии. Ведь гармонизация техрегламентов и стандартов означает кардинальные изменения как в способах производства, так и в контроле качества, и в проведении сертификации. Чтобы перейти на стандарты ЕС, надо для начала сломать старые стандарты, полностью перестроить промышленность и сельское хозяйство Украины. А это, как подсчитывали, требует десятки миллиардов долларов инвестиций – в том числе на демонтаж старого оборудования и покупку нового иностранного, иначе производить продукцию по европейским стандартам и пройти сертификацию не получится.

          Однако западные инвестиции так и не пришли – ни в открытие на старом месте нового производства, ни в создание заводов с нуля в чистом поле. Многие предприятия, которые в одночасье лишились своего главного рынка сбыта – России и СНГ, просто закрылись. Потому что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС исключает одновременное участие Украины в Таможенном союзе с Россией. Брюссель в этом плане был не менее жесток. Хотя, конечно, Киев мог бы выбить компромиссные решения, выгодные в первую очередь собственной промышленности.  

          Так приток прямых иностранных инвестиций в экономику сократился в три раза – с 5,5 млрд долларов в 2013 году до 1,87 млрд долларов в 2017 году. В стране с самым богатым промышленным и технологическим потенциалом после распада СССР началась настоящая деиндустриализация. Страна потеряла 20% промышленного производства, структура экономики изменилась практически полностью, признала в начале года торговый представитель Украины Наталья Микольская. Кризис промышленного производства привел к росту безработицы.

          При этом переход на стандарты ЕС в сельском хозяйстве, например, вовсе не означает улучшение качества товара. Генетически модифицированные продукты, согласно соглашению, встают в один ряд с обычными товарами. Более того, под стандарты санитарного контроля ЕС не попадает продукция, выращенная на небольших частных украинских хозяйствах.

          При этом повлиять на европейцев и улучшить ситуацию со всевозможными ограничениями Киев не может. Рычаги влияния отсутствуют. Украина, например, ранее высказывала недовольство жесткими квотами на беспошлинный экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС. Квоты выбираются уже за первые несколько месяцев года. Так, в  этом году уже к апрелю Украина полностью закрыла квоты на мед, солод, пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также кукурузу и пшеницу. Дальше приходится поставлять эти продукты уже с пошлинами, что делает их менее конкурентными. Призывы Киева увеличить квоты в Брюсселе даже не стали рассматривать.

          В итоге зона свободной торговли с ЕС не привела Украину к экономическому чуду или европейскому уровню жизни. Наоборот, по подсчетам Александра Колтуновича из «Украинского выбора»,

          общие прямые потери Украины в экспорте товаров на европейский потребительский рынок за четыре года составили 5,8 млрд долларов, а в сравнении с 2011 годом – 12,7 млрд долларов. И это в условиях свободной торговли с ЕС.

          По-прежнему сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса Украины и ЕС, которое с каждым годом только увеличивается. В 2014 году – минус 2,3 млрд долларов, в 2017-м – уже минус 4,5 млрд долларов. Это значит, что европейцы сумели нарастить сбыт своей продукции за счет Украины, а украинцы – нет. «Рост украинского экспорта на европейский рынок последних лет обусловлен как раз увеличением сырьевого спроса», – говорит Колтунович.

          И европейцев можно, конечно, понять – они защищают собственных фермеров, которые просто обанкротились бы под натиском Украины, богатой черноземом. А производимые на Украине промышленные товары европейцам просто без надобности – у них есть собственные гиганты мирового масштаба. Простой пример – украинский автопром, который приказал долго жить. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............