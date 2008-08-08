Сумеет ли Порошенко легализовать церковный раскол

Встреча двух патриархов – Московского и Константинопольского, Кирилла и Варфоломея – состоявшаяся на днях, вызвала бурное обсуждение. Некоторые медиа ликуют о «дипломатическом провале Москвы» и предвещают, что долгожданный Томос вот-вот будет получен. Сам патриарх Кирилл говорил о встрече, напротив, очень тепло, как о разговоре между братьями.

Что же произошло на самом деле и почему этот Томос так важен? Немного поясним контекст.

Мировое (или, как чаще говорят в Церкви, Вселенское) православие представляет собой сообщество пятнадцати поместных церквей, возглавляемых патриархами. Эти Церкви находятся в евхаристическом общении между собою, то есть, например, православные греки могут приступать к таинствам у русских, сербов или румын.

Украинская православная церковь обладает полным самоуправлением, но при этом находится в общении с Московским патриархатом.

Для украинских националистов любая – хотя бы чисто символическая – связь с Москвой является страшным раздражителем, и в 1992 году был создан так называемый Киевский патриархат, также известный как «филаретовский раскол». Хотя он создавался как «национальная украинская церковь», в этом качестве он не был признан в православном мире, и филаретовцы по сию пору находятся вне общения с Вселенской православной церковью.

Попытки получить признание со стороны православного мира предпринимались филаретовцами с самого начала, но ни к чему не привели. Расколы всегда были и остаются болезненной проблемой для Православия, и в православном сознании раскол – это серьезное преступление против Церкви. Легализовать раскол задним числом – значит поощрить раскольников в других православных церквях, чего никто из патриархов не хотел бы.

Некоторое время назад президент Украины Петр Порошенко, страдая от чрезвычайно низкого рейтинга, прислушался к совету некоторых своих приближенных (прежде всего, тогдашнего замглавы администрации Ростислава Павленко) и решил сыграть на церковном поле. Он организовал запрос к Константинопольскому патриарху Варфоломею от лица украинского государства о предоставлении украинской Церкви автокефалии – то есть самостоятельности. Собственно, Томос – это церковный документ, подписанный патриархом, который бы ее и провозглашал.

Этот запрос, однако, наткнулся на серьезные трудности. Кому именно давать Томос? Украинской православной церкви Московского патриархата? С ее стороны такой просьбы не было. Филаретовцам? Ситуация, когда одна поместная Церковь легализует раскол, отделившись от другой, была бы крайне скандальной – и такое решение не было бы признано, по крайней мере, частью патриархов. Таким образом цель Томоса – ввести филаретовцев в общение с Вселенским православием – не была бы достигнута из-за того, что в самом Православии произошел бы раскол.

Собственно, Порошенко и не думал скрывать, что исходит не из блага Церкви, не из желания спасения душ, не вообще из каких-либо религиозных соображений. Вся кампания по выпрашиванию Томоса носила чисто политический характер – и с какой стати бы патриарху Варфоломею играть роль политического инструмента Порошенко, неясно.

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Поэтому, хотя президент Украины ожидал, что Томос будет провозглашен на торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси, этого не произошло.

Представители украинских властей услышали много теплых слов – но не те, которые они рассчитывали услышать. Для Порошенко это было болезненным провалом, и он уволил чиновника, продавшего ему такую неудачную идею.

Вера в то, что патриарх Варфоломей пойдет на раскол в православном мире, только чтобы несколько поднять предвыборный рейтинг Порошенко, с самого начала была плохо обоснованной. Однако в это (эмоционально и психологически) было много вложено, и теперь дружественные к Порошенко ресурсы горячо уверяют, что Томос практически в кармане у Порошенко. Это подхватывают и наши либеральные ресурсы, которые всегда шлют поздравительные телеграммы Микадо, причем независимо от того, как у Микадо, собственно, идут дела.

Люди усматривают основания для таких ожиданий в некоторых словах представителя Константинопольского патриархата, митрополита Галльского Эммануила. Он сказал, что «одним из главных вопросов, обсуждавшихся на встрече, был вопрос о ситуации на Украине. Как вы знаете, раскол в этой стране существует более 25 лет, и Вселенский патриархат принял решение исследовать все варианты предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Это решение было принято в апреле, и мы уже его обсуждаем, и об этом также было сообщено патриарху Кириллу во время его сегодняшнего визита».

Слова «решение принято» были выхвачены из этой цитаты и истолкованы таким образом, что «принято решение предоставить Томос об автокефалии», и именно в таком виде разошлись по сетям. На самом деле, было «принято решение исследовать все варианты», что, конечно, звучит намного лучше, чем «ваш звонок очень важен для нас», но обладает примерно тем же смыслом. Ждите ответа, причем нет ни малейших указаний ни на то, сколько времени его придется ждать, ни на то, каким он будет.

Всякое бывает на белом свете, но чтобы Константинопольский патриархат пошел на такие разрушительные для Вселенского православия шаги – это довольно маловероятно. Зачем? Чтобы насолить Москве?

В Москве и Константинополе могут по-разному смотреть на некоторые вещи, но для Константинополя совершенно не является смыслом жизни солить Москве. Такой смысл жизни избрали себе несколько другие люди.

Те, кто страстно верят в наступление Томоса, по большей части, люди вполне религиозно индифферентные, иногда прямо заявляющие себя атеистами . Единственные утешение и радость, которые связаны с этим ожиданием, – это предполагаемый вред, который потерпит Москва.

Более очевидный вред терпит Украина, особенно когда власти ополчаются на своих собственных мирных и лояльных граждан, принадлежащих к Украинской православной церкви Московского патриархата, и ко всем болезненным конфликтам внутри украинского общества желают добавить еще и религиозные. Понимают ли они, что этим разрушают Украину, в верности которой так надрывно клянутся?

Отлично понимают. У них не война с Россией (война выглядела бы совершенно по-другому), у них разрушение Украины под предлогом войны с Россией. Когда националистический проект неизбежно себя исчерпает и решения станут принимать люди, которых мир, благополучие и достаток Украины будут интересовать больше, чем возможность «насолить Москве», тогда будет исцелен и церковный раскол, который был с самого начала вызван политическими, а не религиозными причинами.

А чтобы Константинополь предоставил Томос об автокефалии филаретовским раскольникам – это очень маловероятно. Всякое бывает на белом свете, но вот рассчитывать на это было бы ошибкой.