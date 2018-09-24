Замена удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова

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27 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
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Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
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Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

Доклад российских представителей в СПЧ ООН по Крыму довел украинскую делегацию до истерикиФото: Guenter Fischer//imagebroker.com/Global Look Press
«Такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации. Подробности...
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Ил-20 погубила поразительная случайность

Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал предварительные итоги расследования по факту катастрофы Ил-20Фото: кадр из видео
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Данная катастрофа может оказаться наиболее уникальным примером поражения воздушной цели в истории авиации. Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны, так и Израиля. Подробности...
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Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Замена удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Квалификация и трудолюбие весьма щедро оплачиваются в современном мире, и если кому-то не нравится средняя зарплата в России, он может теперь, не вставая с кресла, получать среднюю зарплату в Германии или в США. Подробности...
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          Олег Макаренко

          Замена удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова

          Олег Макаренко
          бизнесмен, блогер, журналист
          		 27 сентября 2018, 14:02

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          Сейчас у людей есть возможность менять труд на деньги напрямую с той же лёгкостью, с которой в обменниках можно поменять одну валюту на другую. Для людей с автомобильными правами есть Яндекс.Такси – подключился, получил машину и поезжай себе, зарабатывай. Для принципиальных пешеходов существуют службы типа сколковской «Достависты». Зарегистрировался курьером да разноси себе по городу посылки. 

          Само собой, работа там далеко не самая приятная, в первую очередь из-за необходимости общаться с людьми. На загнивающем Западе капитализм произвёл за последние века очень важный переворот в общественной культуре: огромная масса людей, заработок которых напрямую зависел от хороших отношений с клиентами, постепенно заразила привычкой проявлять вежливость и остальных.

          В России, к сожалению, мы находимся только на середине этого пути – бытового хамства, как 20–30 лет назад, уже гораздо меньше, однако курьеры и таксисты, к сожалению, регулярно вынуждены сталкиваться с носителями советской ядовитой формулы «клиент всегда прав».

          В США тем временем неожиданно начало сбываться старое предсказание футурологов. Нищая американская молодёжь, для которой не нашлось места в мегаполисах, массово рванула восстанавливать из разрухи города «Ржавого пояса».

          Экономическая суть переселения очевидна – у простого американца нет шансов найти миллион долларов, необходимый для покупки дома в Нью-Йорке или Сан-Франциско. С другой стороны, взять в ипотеку 40 тысяч долларов, нужные для покупки дома в каком-нибудь Мэнсфилде, штат Огайо, молодой образованный американец может уже без особого труда.

          Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

          Раньше американцы уезжали из маленьких городков, так как там не было работы. Сейчас они могут работать удалённо, зарабатывая несколько меньше, чем в мегаполисах, но зато и расходуя значительно меньше. Опять-таки, к чисто экономическим бонусам добавляется ещё и очень важное романтическое соображение: молодёжь получает шанс вписать своё имя в историю, поучаствовав в восстановлении полумёртвых поселений. Полагаю, для многих американцев такой шанс даже важнее, чем банальное желание обзавестись собственным жильём.

          Теперь скажу очень неприятную вещь. С одной стороны, у нас есть американцы, которые массово сидят в каких-нибудь Лосиных Холмах и работают там удалённо, зарабатывая (в переводе на наши деньги) по 200 тысяч рублей в месяц или больше. С другой стороны, есть наши соотечественники, которые работают в «Достависте», теряя нервные клетки, стачивая ноги до щиколоток и зарабатывая в лучшем случае по 40 тысяч рублей в месяц.

          Спрашивается, кто же мешает условному курьеру потеснить американского хипстера, предложив работодателям из Сан-Франциско свои услуги несколько дешевле – за 150 тысяч в месяц, к примеру?

          Будьте уверены, в США умеют считать деньги. Американец может хоть каждое воскресенье красить свою лошадь в звёздно-полосатый цвет, но если он увидит возможность сэкономить несколько тысяч долларов в год, заменив удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова, будьте уверены, никаких моральных колебаний он испытывать не будет.

          Ответ на эту «загадку», к сожалению, прост и суров. В нашей культуре нет традиции учиться. «Лучшее в мире» советское, а теперь российское, образование выпускает людей, испытывающих патологическое отвращение к учёбе. Им кажется нелепой сама мысль о том, чтобы потратить пару лет на изучение английского языка и фрилансерских дисциплин.

          В качестве доказательства приведу ещё пару очевидных рассуждений. Во-первых, пеший курьер может спокойно пересесть на машину и сразу начать зарабатывать тысяч на 15–20 больше при более лёгких условиях труда. Несмотря на это, очень многие курьеры не видят смысла получать водительские права: их горизонт планирования слишком короток, чтобы им хотелось вкладываться в освоение навыка, который окупится только через год–другой.

          Во-вторых, в России наблюдается растущий дефицит квалифицированных работников. Бизнес готов даже переплачивать за квалификацию, однако сами люди категорически не готовы после института осваивать новые профессии или свою квалификацию повышать.

          Само собой, было бы несправедливо винить в сложившемся положении вещей одну лишь школу. Значительная часть вины лежит на старшем поколении, которое отлично помнит времена, когда «гегемон»-рабочий получал значительно больше образованного инженера. Виноваты и безответственные политики с журналистами, безостановочно рассказывающие сказки о том, что учиться бесполезно и что государство должно раздавать людям деньги просто так, за выслугу лет и красивые глаза.

          Вместо завершения поста я замечу, что сравнение с американцами я привёл вовсе не для того, чтобы сагитировать кого-то учить английский и работать на буржуев. Я всего лишь показал, что современный мир стал плоским, а интернет сделал для рынка труда то же самое, что корабли сделали когда-то для мировой торговли. По морю можно очень дёшево доставить товар в любой порт, а через интернет можно легко доставить свою работу в любой нуждающийся в грамотных кадрах город.

          Благодаря техническому прогрессу стало очевидно обстоятельство, на которое многие упорно закрывают глаза. Квалификация и трудолюбие весьма щедро оплачиваются в современном мире, и если кому-то не нравится, к примеру, средняя зарплата в России, он может теперь, не вставая с кресла, получать среднюю зарплату в Германии или в США.

          Источник: Блог Олега Макаренко


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