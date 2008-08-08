Я, как и все, ждал выступления президента

Рискуя вызвать, мягко говоря, неудовольствие у прогрессивно мыслящих людей, я тем не менее скажу, что меня в тщательно подготовленном Путиным подробнейшем объяснении причин повышения пенсионного возраста все устраивает.

Эта тема всплывает на поверхность далеко не первый раз, и поэтому я уже давно пришел к выводу, что этот шаг необходим. Я в общем даже и не нуждался в дополнительных аргументах, но, как и все, ждал выступления президента.

Не для того, чтобы услышать какие-то новые разъяснения – мне хватило звучавших ранее – я хотел понять, удастся ли главе государства хотя бы отчасти купировать тот крайне негативный эффект, который вызвали решения правительства и Государственной думы.

Проблема в том, что о пенсионной реформе было объявлено как о деле уже фактически решенном и безальтернативном.

Правительственный законопроект депутаты даже успели принять в первом чтении, и мне почему-то кажется, что если бы не покатившийся по стране гул ненависти и презрения, то народные избранники легко проскочили бы и на стадию окончательного утверждения. А сюжеты по ТВ и вовсе превратили пенсионное торжище в пропагандистскую кампанию.

Пенсионеры, изображавшие восторг в связи с повышением пенсионного порога, поскольку это якобы дарит им перспективу жить, работать, заниматься спортом, жить полнокровной половой жизнью еще десятки лет, напоминали рекламных агентов бюро похоронных услуг, пришедших с песнями и плясками предлагать свои услуги клиентам хосписа. Ничего более постыдного я по отечественному ТВ не видел – ну разве что выступления покойного Егора Гайдара.

Пожилой человек не может работать с такой же отдачей, как молодой, хотя он наверняка будет компенсировать недостаток выносливости компетентностью и опытом. Однако ситуация в стране уже долгое время такова, что людям, перешагнувшим даже 40-летний рубеж, не говоря уже о 50-летнем, крайне сложно найти себе работу.

И именно возрастная дискриминация на рынке труда в России кажется препятствием, которое невозможно преодолеть. Очень многие хотели бы работать и после пенсии, поскольку ее размер в большинстве случаев оказывается недостаточным для обеспечения приемлемого уровня жизни. Для тех, кто не рассматривает пенсию как единственный источник денежных средств, приоритетна не она, а именно возможность работать.

И я думаю, именно страх остаться и без пенсии, и без работы стал причиной глубочайшей общественной фрустрации, которая не выражалась в массовых акциях протеста, но проявила себя в серьезном проседании рейтингов власти.

Но Путин не пытается убедить страну, что поднятие пенсионного возраста – это царский подарок пожилым людям. Нет, это плохо, это тяжелая травма, но такой шаг невозможно не сделать. Последствия для экономики России, если затянуть с решением, окажутся крайне болезненными.

И здесь отчетливо видна принципиальная разница в подходах – медийном и том, который продемонстрировал сегодня Владимир Путин.

Мне все понятно про мою страну, я хочу, чтобы она развивалась и набиралась сил и разума в наше непростое время, да и в любое другое время тоже. Я верю в то, что того же желает и глава государства. И раз без этого не обойтись, так тому и быть.

Ключевым моментом в обращении Путина к гражданам я бы назвал его обещание продумать гарантии охраны труда пожилых людей вплоть до уголовного преследования работодателей, уличенных в дискриминации работников по возрасту. И понятно, что одними мерами наказания здесь не обойтись, нужны льготы и преференции для бизнеса, да и многое другое. Но здесь как раз и таился самый главный изъян всей предваряющей реформу правительственной и депутатской работы.

У людей отнимали пенсию, на которую они рассчитывали, и не давали никаких гарантий того, что они смогут заработать себе на жизнь. Президент пообещал, что это узкое место, через которое большая часть граждан не смогла бы протиснуться, обязательно будет расширено.

Ну и понятно, что российский лидер внимательно следит за общественными дискуссиями. Прогрессивный налог дела не решит, изъятие доходов у нефтянки тоже и так далее. Никакого другого выхода не видно.

Ребята, которые на телевидении. У вас теперь есть новая концепция, пускайте ее в работу. Не надо никого убеждать в том, что это здорово – горбатиться лишние пять лет. Нет, это плохо, тяжело, где-то даже несправедливо, поскольку уже вышедшие на пенсию оказываются в более привилегированном положении, нежели те, кому предстоит уйти на заслуженный отдых по новым правилам.

Но альтернативой такому решению станет сбой экономической системы и схлопывание будущего роста. И все равно рано или поздно придется возвращаться к этой проблеме.

Ну и мужества президенту! Он взял ответственность за непопулярное решение. Это осознанный и мужской выбор.