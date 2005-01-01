Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

Михаил Ефремов дал интервью Юрию ДудюФото: кадр из видео
Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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В западных университетах покончили со свободой слова

В университетах США «живет и здравствует полиция мыслей», и «может сложиться ощущение», что «вас вернули назад в ГДР или СССР»Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Диктат леволибералов в вузах США и Британии принял характер террора. Профессоров увольняют, приглашенных лекторов изгоняют, кампусы зачищают от любых альтернативных точек зрения, а студенты живут в постоянном страхе перед доносами. Социологи называют их «поколением снежинок» и предлагают смириться – дальше будет только хуже. Ждет ли нечто подобное Россию? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...

Девять дней «загробной» жизни Бабченко

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Девять дней как воскрес Бабченко. Те сутки, что он был покойным, все казалось мерзко, но понятно. Каждому, разумеется, понятным казалось свое. Девять дней спустя по воскресении непонятным стало уже практически всё. Подробности...
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По оценке ведущих российских геополитиков, ось «Москва – Вена», как её называли, «союз двуглавых орлов», была одной из доминирующих геополитических реальностей в Европе с конца XV по середину XIX века. Но так было до поры до времени. Подробности...
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          Дмитрий Бавырин

          Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

          Дмитрий Бавырин
          журналист
          		 7 июня 2018, 11:08

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          Кира Георгиевна Муратова в моих глазах была подобна хтоническим богам. Кто-то (кажется, Денис Горелов) сравнил ее с мудрой черепахой, которая застала сотворение мира, и все ее фильмы с тех пор я воспринимал через этот образ.

          Она показывала человеческий социум как нечто нелепое, надоедливое, погрязшее в грехе суеты, но делала это абсолютно беззлобно и исчерпывающе честно.

          Казалось, она не любит людей, но не в духе показной мизантропии модной столичной бестолочи, а как источник лишних движений и звуков, которыми мы отпугиваем чужой покой и собственное счастье.

          Мне было 27, а то и больше, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой с дрожащими коленками, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Я искренне боялся прогневать эту Гею, дочь Эфира, тем, что украду её внимание бессмысленными звуками и движениями.

          Реакция действительно поразила: Кира Георгиевна как-то очень по-доброму рассмеялась и тоном любимой одноклассницы сказала – «ой, большое спасибо».

          И всё.

          А я до вечера ходил счастливый, словно потревожил земную твердыню, но остался цел и будто бы даже богоугоден.

          Теперь она ушла к своим. Прощайте, Кира Георгиевна. Спасибо вам за всё.

          Источник: Блог Дмитрия Бавырина


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