Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Кира Георгиевна Муратова в моих глазах была подобна хтоническим богам. Кто-то (кажется, Денис Горелов) сравнил ее с мудрой черепахой, которая застала сотворение мира, и все ее фильмы с тех пор я воспринимал через этот образ.

Она показывала человеческий социум как нечто нелепое, надоедливое, погрязшее в грехе суеты, но делала это абсолютно беззлобно и исчерпывающе честно.

Казалось, она не любит людей, но не в духе показной мизантропии модной столичной бестолочи, а как источник лишних движений и звуков, которыми мы отпугиваем чужой покой и собственное счастье.

Мне было 27, а то и больше, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой с дрожащими коленками, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Я искренне боялся прогневать эту Гею, дочь Эфира, тем, что украду её внимание бессмысленными звуками и движениями.

Реакция действительно поразила: Кира Георгиевна как-то очень по-доброму рассмеялась и тоном любимой одноклассницы сказала – «ой, большое спасибо».

И всё.

А я до вечера ходил счастливый, словно потревожил земную твердыню, но остался цел и будто бы даже богоугоден.

Теперь она ушла к своим. Прощайте, Кира Георгиевна. Спасибо вам за всё.

Источник: Блог Дмитрия Бавырина