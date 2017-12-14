Ксения Собчак и две ее матери

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Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...

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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Антон Крылов

          Ксения Собчак и две ее матери

          Антон Крылов
          журналист
          		 4 мая 2018, 22:45

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          Дочь первого мэра Петербурга Анатолия Собчака и тувинского сенатора Людмилы Нарусовой Ксения после своего бесславного выступления на президентских выборах, к сожалению, не утратила интереса к политике, как это произошло с другими гламурными кандидатами – Михаилом Прохоровым или Умаром Джабраиловым.

          В «Инстаграме» Собчак среди рекламных записей теперь регулярно мелькают политические заметки – поддержка митингов, встречи в Брюсселе и так далее.

          Кроме того, Ксения демонстрирует поведение хорошей дочери – за последние дни четыре поста посвящено матери. Три – ее собственной, Людмиле Нарусовой.

          Первый – анонс дня рождения мамы, второй – реклама фирмы, предоставившей подарок для мамы (не за свои же деньги покупать), третий – собственно поздравление.

          И наконец, четвертая запись, собравшая множество лайков и комментариев – репост колонки главного редактора эротического журнала «Максим» Александра Маленкова про мать.

          Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

          Колонка не то чтобы очень свежая, апреля 2016 года, и свой урожай хайпа она собрала еще тогда – особенно активно ее распространяли украинские СМИ.

          Речь в этом тексте идет не о его собственной матери, и не о матери Ксении Собчак, а о России.

          Образ России-матери, в общем-то, достаточно популярен как в патриотической, так и в русофобской публицистике, так что ничего удивительного или принципиально нового в этом сравнении нет.

          До другого журналиста, Валерия Панюшкина, с его образом России как бешеной собаки, Маленкову и примкнувшей к нему Собчак пока далеко.

          Кстати, что показательно, текст Панюшкина про то, что русский народ – это бешеная собака, которую надо пристрелить, чтоб не мучилась, был опубликован в гламурном журнале GQ. 

          Ответ на вопрос, зачем эротические и гламурные журналы публикуют политические тексты, достаточно прост – и авторам, и читателям статей про голых женщин и модные галстуки хочется ощущать себя не просто бессмысленными прожигателями жизни, а обладателями модной политической позиции.

          А протест всегда гламурнее лоялизма, так как считается, что протестовать – это «молодежно».

          Собственно, именно поэтому на Болотной площади было так много представителей гламурной тусовки во главе с самой Ксенией Собчак, которая даже завела роман с оппозиционером. Правда, роман довольно мимолетный.

          Гламур гламуром, протест протестом, но долго проводить время с отечественными оппозиционерами не могут даже другие отечественные оппозиционеры.

          Несмотря на то, что в перепечатанном Собчак тексте Маленкова главной героиней является мать, а не собака, по сути тексты отличаются мало.

          Собака взбесилась и «исходит ядовитой слюной», а мать больна, у «нее цирроз ног, сифилис рук и дефицит извилин».

          И вместо того, чтобы ее лечить, «плохой сын», под которым подразумевается не то власть, не то народ, снимает ролики про ее «героическую молодость» и запрещает говорить о текущем положении дел «хорошему сыну», который озабочен тем, что у матери «искривление глаз, заворот ушей и перелом мозга».

          Собственно, есть две крайние позиции.

          С одной стороны – герой Александра Дюма Мордаунт, который мстит мушкетерам и всему миру за убитую мать, леди Винтер. «Она моя мать» – это оправдание любым преступлениям Мордаунта, потому что он вершит праведную месть.

          «Синдром Мордаунта» – это слепой ура-патриотизм, наша страна всегда права, потому что это наша страна, и даже если мать ошибается, все равно это мать, надо убивать всех, кто осмелился не согласиться.

          В США эта позиция вполне популярна даже среди гламурной тусовки, которая, с одной стороны, протестует против избрания Трампа, но, с другой стороны, не имеет ничего против «гуманитарных бомбардировок» тем же Трампом сирийских и любых других городов.

          С другой стороны – Собчак, Маленков, Панюшкин и еще 70 с лишним тысяч подписчиков Собчак, лайкнувших статью про больную мать, даже с учетом неизбежных ботов. Они тоже считают себя патриотами, хоть и ненавидят это слово.

          Но в их понимании патриотизм – это найти в матери как можно больше черт, роднящих ее с бешеной собакой, и сообщить об этом максимально широкой аудитории.

          При этом негативной реакции они крайне удивляются и даже оскорбляются – ведь они же очень хотят вылечить нашу больную мать-Россию!

          Что-то при этом подсказывает, что если кто-то будет призывать пристрелить лично Валерия Панюшкина как типичного представителя русского народа, то это может (и должно) стать поводом для уголовного преследования.

          И явно Ксения Собчак не отнеслась бы с пониманием, если бы в недостатке извилин или переломе мозга стали обвинять ее личную мать, сенатора Нарусову.

          Возможно, при личном общении могла бы и водой плеснуть, Владимир Вольфович подтвердит, у нее рука быстрая.

          Но для патриота, пусть и не страдающего «синдромом Мордаунта», оскорбление России ничем не отличается от оскорбления матери. Дальнейшая дискуссия с хамом бессмысленна, возможно только ответное хамство или тотальное игнорирование.

          Валерий Панюшкин, возможно, это понял, и вместо написания текстов про бешеных собак возглавил СМИ, пишущее про благотворительность. Правда, это СМИ сотрясают регулярные скандалы из-за недостаточной проверки информации.

          Ксения Собчак пока не собирается уходить ни из гламура, ни из политики.

          То, что она солидаризируется с текстом про «больную мать», который по сути является новой редакцией текста про «бешеную собаку», показывает, что патриотизм по-прежнему остается для нее ругательным словом. А это значит, электорального успеха ей не видать никогда.

          Говоря о патриотизме, нельзя не упомянуть другую знаменитую дочь – профессора ВШЭ Елену Лукьянову, чей отец Анатолий Лукьянов был последним председателем Верховного Совета РСФСР и членом ГКЧП – последней бездарной и безнадежной попытки советской элиты спасти страну.

          «В преддверии дня победы» (с маленькой буквы, разумеется) она опубликовала в своем «Фейсбуке» следующий «совет огородникам: если подвязать кусты картофеля георгиевской ленточкой, колорадские жуки подумают что уже занято» (пунктуация оригинала сохранена). 

          Наверное, Елена Лукьянова тоже считает себя в чем-то патриоткой, хотя ее карьеру сложно охарактеризовать иначе, чем как политическую проституцию: до 2009 года она была членом КПРФ, после чего вдруг оказалась членом РПР-ПАРНАС.

          Конечно, трансформацию из коммунистов в либералы прошли многие члены КПСС в конце 80-х, но в наше время подобные перемены выглядят совсем по-другому.

          Ну а от членства в ПАРНАСе до репостов украинских расчеловечивающих демотиваторов дорога совсем короткая, тут уж ничего удивительного.

          Собственно, это дополнительная причина, почему в России невозможен сколько-либо выраженный массовый протест, такой, как на Украине или в Армении. И там и там протестующие шли под государственными флагами и клялись в любви к Родине-матери, которую обидели злые дяди в начальственных креслах.

          А что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки.

          Спасибо, не надо.


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