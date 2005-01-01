Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

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31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
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Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
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Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
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Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
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Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. Ряд СМИ описывают ее как «холодную»Фото: Natalia Kolesnikova/Reuters
Согласно ряду данных, России удалось почти невозможное: исключить из сирийского конфликта фактор ирано-израильского противостояния, что позволит перевести войну в решающую фазу и закончить процесс объединения страны. Но что именно Москва посулила Израилю? И правда ли то, что нам пришлось предать своего союзника – Иран? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...

250-я годовщина русской «гибридной войны»

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Всякий раз давление Запада на население украинских территорий завершается всплеском народного гнева и приходом более или менее вежливых, но всегда неплохо вооруженных людей с северо-востока. Подробности...

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Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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        • Нет

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          		 31 мая 2018, 18:50

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          Как воскресший – воскресшему. Письмо Аркадию Бабченко/Спецагент Нэш – спецагенту Аркану

          Дорогой Аркадий! Спасибо, что вы всем СБУ так внимательно читаете мои колонки. Коты, как и журналисты, существа нескромные. Но что нам скрывать – идея никого не убивать, а лишь имитировать смерть – и правда рабочая. Если получилось в Лондоне, то почему бы не получиться в Киеве?

          Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Ясно, что это должен быть русский, как наш Сергей Викторович (Скрипаль, кстати, в Киеве родился – это так, для смеха). Ну, условно русский, конечно. Таких вас на Украине трое.

          Вот, например, блогер Тверской. Он моложе и смазливее, слезы сердобольных украинских женщин вылились бы во второй всемирный потоп.

          Но, похоже, в самый разгар операции Тверской погорел на этих самых женщинах. Легковерные украинки подсчитали, сколько их отогревают московского блогера своим теплом и долларами (а также рублями и гривнами, «вот мой счет в Сбербанке и Приват-банке»), и устроили интимный Майдан – скинули Тверского с поста нравственного авторитета. С такой репутацией не берут в жертвы.

          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

          Есть еще Муждабаев. У него стартовые позиции получше – был в России системным журналистом, работал  в «МК», потом передумал. В тамбовском парне неожиданно проснулись крымско-татарские гены и потащили на передовую – в кресло замгендиректора украинского телеканала «ATR». Но если Тверской разругался с женщинами, то Муждабаев – вообще со всеми.

          Ясно, что ядро плакальщиков по невинно убиенному должны были составить российские либералы, а с этим классом у Муждабаева любви не случилось: «начинающий крымский татарин» уже давно окрестил их «ущербно-высокомерными расистами», «стабильными ментальными аморалами» и «дерьмом». Да еще и умудрился как-то сказать, что боится критиковать Навального – «это может быть физически небезопасно: с такими «сторонниками» Навального шутки плохи». Ну и что ты будешь делать с такой жертвой? Сразу же не на того подумают. А вам оно не надо.

          Ах да, есть же еще Паша Шехтман. Но это, простите, мяу. Цель же вызвать общенациональную скорбь, а не гопак скакать.

          Так что твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Веселый, лысый, пьяный и русский.

          Отдельный респект за то, как вы с укро-гебистами косплеили убийство Немцова. Три пули в спину – и целевая аудитория задохнулась в догадке. Вот же он, единый почерк! Разве вы не видите, это те же самые люди, модус операнди, найдете убийц Бабченко – найдете убийц Немцова!

          Красиво, конечно. Если только ваш гебешный майор не сделал это рефлекторно. По привычке. Тогда неудобно получится, могут возникнуть вопросы, кто же на самом деле убил Немцова.

          Майор майором, но ты, Аркадий, и сам постарался. Наши-то, британские, скучно выступили. Сходили в бар, пиццерию, сели на лавочку – тут и наступило смертельное отравление. Сухо и грубо, без любви к зрителю. А все потому, что сэкономили на креативе.

          У вас-то гораздо трогательнее. С утра пишешь пост про свой второй день рождения – мол, четыре года назад мог погибнуть в вертушке, но пронесло. Народ он же везде сердобольный – что украинские, что русские – прочувствованно пишет тебе про «ангела хранителя» и «берегите себя». И пока пишут, приходит новость – убили-таки Аркашу. Не спас ангел-хранитель, пропустил удар. Саспенс, поворот, гибель главного героя – все как в кино.

          Ты даже о костюме не забыл. Нарядился в украинские цвета, чтобы символичнее было. Стреляли не просто в журналиста, стреляли в саму Украину! В общем, подошел к заданию со вкусом. Жена, правда, не в курсе была. И расстроилась, наверно, выйдя из ванной на выстрелы и найдя тебя, в чистеньком желто-голубом прикиде в красной луже кетчупа. Ну да ладно, ты дважды в Чечне воевал, знаешь про сопутствующий ущерб. У нас вот Скрипали своими домашними животными пожертвовали для убедительности. Я простил и жена твоя простит…

          Наши британские халтурщики, кстати, действительно не дотянули. Ведь могли же травануть Скрипалей полонием – а потом победно спасти.

          Во-первых, для совсем уж придирчивых, кто мог не поверить в «русский след» (особенно после того, как «Новичок» обнаружился и в самой Британии, и в США, и в Чехии). Полоний – это уж точно русские, разве нет? А во-вторых, продемонстрировали бы торжество английской медицины. Мол, в первый раз пропустили, не справились. Но годы работы британских ученых сделали нацию (и примкнувших к ней русских предателей) неуязвимыми для смертельных ядов.

          Только знаешь, что пошло не по плану?

          Вот эти все «российские либералы», и «вата», и просто люди – они же помнили все твои посты про то, как ты мечтаешь ехать по Тверской на «Абрамсе», под флагом НАТО, а «благодарные россияне», опуская глаза, будут просить у тебя гуманитарную тушенку. Помнили, но сожалели о твоей смерти. Грустили, писали некрологи, переживали, кинулись собирать деньги на похороны, и семье – на дальнейшую жизнь. Не так, как ты писал «плевать» и «нет ни сочувствия, ни жалости», когда в авиакатастрофе погибла Лиза Глинка и ансамбль Александрова. Не так, как ты писал «гори-гори ясно» про пожар в кемеровской «Зимней вишне». Ну да ничего, ты жив, а это, как говорится, главное.

          Этот мир становится все более кошачьим. Не надо, как раньше, по-собачьи рвать живую плоть. Мягкая сила на то и мягкая (я называю ее пушистой), что заставит вас без реальной трагедии сопереживать, без теракта вводить санкции, без заслуг жертвовать деньги. Вас теперь никто не заставляет сотрудничать – вы сами, весело помахивая хвостами, становитесь в ряд и салютуете по команде. Кто-то скажет – шутовство, а я скажу – гуманизация. А еще немалая экономия. Залп fake news – и мир у вас в кармане.

          У моего-то бывшего целями были мировые санкции против Москвы и отжать российский капитал в Великобритании. А у вас с украинскими гебистами – подпортить Путину Чемпионат мира. Ну, как говорится, яка дэржава – такый и тэракт.


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