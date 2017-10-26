Оскорбленные украинки разоблачили русофоба-попрошайку

Москвича Александра Тверского мало кто знает в России, но на Украине он личность почти легендарная. На протяжении нескольких лет этот человек писал о России исключительно злобные тексты, параллельно восхищаясь всем украинским. Однако переезд в Киев стал для него фатальным – украинские женщины разоблачили его как мошенника.

Одна из системных черт современной украинской национальной идеи – ее глубокая вторичность по отношению к России. Проявляется эта вторичность двояко: с одной стороны, в желании максимально отстраниться от всего российского, с другой – в потребности позитивных оценок из все той же России.

С подобной двойственностью часто сталкиваются родители подростков, но у подростков это проходит за несколько лет, а на Украине длится десятилетиями. После госпереворота, потери Крыма и начала гражданской войны в Донбассе попытки сделать все наперекор России и одновременно найти в России поддержку стали еще более истеричными.

Яркий пример – история взлета и падения блогера Александра Тверского. Этот молодой человек 1990 года рождения получил широкую известность в узких кругах проукраинской части русскоязычного «Фейсбука» в 2016-м после публикации ряда программных заявлений. Например, таких:

«Я не русский и уже никогда не стану русским. И я не россиянин. Эти люди, объединенные принципами шовинизма, люди, пораженные ксенофобией и всеми наидичайшими предрассудками и комплексами, которые только может породить невежество и мракобесие. Это люди, которые возомнили, что они вне закона, вне общепринятых человеческих ценностей, что они по праву своего происхождения, места проживания могут захватывать чужие земли, истреблять чужие народы и презирать весь мир. Это люди, которые так ничему и не научились. Народ-рецидивист. Народ-преступник. И я не с ними. Я против них. Я с миром. Я, конечно, с Украиной».

Остальные записи выдержаны в том же общем стиле – «все российское ужасно, все украинское прекрасно». Под ними – однотипные же комментарии типа «как вы это верно сказали!» от пользователей из украинских, западноевропейских и американских городов.

В украинской печати Тверской обычно атрибутировался как «российский журналист и блогер», но первое определение явно лишнее – автор не печатался в этом качестве в каком-либо СМИ. Некоторые украинские издания с удовольствием перепечатывали русофобские записи Тверского, но не платили за них. А кушать молодому человеку хотелось.

Справедливости ради, следует отметить, что он писал о готовности размещать в своем блоге рекламу. Но похоже, что и российские, и украинские, и прочие рекламодатели понимали низкую платежеспособность аудитории «политизированные украинские русофобы», поэтому зарабатывать за их счет Тверскому не удавалось.

Подобно ряду других авторов-заукраинцев (достаточно вспомнить популяризатора системы попрошайничества в блогах Аркадия Бабченко и Сашу Сотника), Тверской опубликовал реквизиты своей банковской карты и попросил читателей перечислять деньги на нее. Но аудитория, повторимся, попалась малообеспеченная – сразу на нескольких попрошаек ее финансовых возможностей не хватало. Поняв это, Тверской перешел к точечной работе и, в полном соответствии с цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя», погорел на «кабаках и бабах».

Инициаторами его разоблачения стали две киевлянки – Оля Миколюк и Надя Бучинская (уменьшительно-ласкательные имена, указанные в их аккаунтах, видимо, являются частью протеста против великорусского шовинизма). Из опубликованных записей, подтвержденных фрагментами личной переписки Тверского, выяснилось, что разработанная им схема самофинансирования выглядела следующим образом: блогер вступал в личную переписку с гражданками Украины разного возраста, пускал в ход мужское обаяние, давил на жалость и просил не бросать в беде перед лицом агрессивной России.

Желающих поддержать «революционного юношу» нашлось немало. Например, некая Юля ежемесячно жертвовала блогеру 5000 гривен (около 12 тысяч рублей) из своей зарплаты в 6000.

Оля Миколюк была из тех, кто дистанционно поддался на обаяние русофоба из Москвы, и пригласила его к себе в гости в Киев. Как утверждает Надя Бучинская, сексуального подтекста в этом приглашении не было:

«Оля – тот человек, который щедро помогал деньгами нуждающимся вследствие нашей очевидно-непростой ситуации в стране, вовлекалась в беду, тащила домой беженцев семьями, искала им работу. И, конечно, она прониклась к Саше Тверскому, мальчику с пламенными речами и горящими глазами... Уточню один немаловажный момент – Оля замужем и у нее трое детей. У нее слаженный бизнес, дочь в сборной Венгрии по фигурному катанию, и, к слову, привлекательная внешность. Подскажите, в каком месте состоявшаяся женщина с семьей, детьми и деньгами должна увлечься инфантильным мальчиком, который в реальной жизни совсем не так харизматичен, как думают о нем его подписчики?»

Далее следует занудное перечисление материальных благ в духе стоматолога Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: блогеру в Киеве была выделена отдельная спальня с отдельным санузлом, куплена одежда (ботинки, джинсы, свитера) и так далее. Оля даже пообещала подарить «юному дарованию» ноутбук, но вовремя передумала.

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Параллельно выяснилось, что несколько лет назад Тверской предлагал другому блогеру «раскрутиться» на украинской тематике с целью заработка. Но особое возмущение гражданок Украины вызывало то, что их «подопечный» тратил полученные деньги на рестораны, уточнял, почем в Киеве кокаин, вероятно (но это не точно) слетал на поступившие вспоможения в Абу-Даби и в целом вел себя как свинья. Резюмировала Бучинская следующим образом:

«Я не буду судить, что молодой и здоровый мужчина выбрал такой путь заработка, мне плевать, если честно. Но вот играть на патриотизме, выбивать жалость у пенсионеров, морочить голову девкам с целью развести их на деньги, чтоб потом за чьи-то пенсии ездить в Эмираты и поливать грязью девочек, которые поверили, – это мерзко и грязно. Это днище, Саша».

Со своей стороны блогер решил взять на вооружение принцип «божьей росы» и обвинил бывших благодетельниц в спланированной кампании. «Вся эта травля (а это именно травля) с обилием лжи и клеветы (даже в мелочах), с оскорблениями, с полосканием грязного белья, с выставлением личных переписок, с осуждением с вершин своих нравственных устоев – это отвратительная низость. Люди, делающие это, действительно думают, что могут кого-то учить морали? Все внезапно оказались святыми и просто начали стаей грызть. Дошли даже до моих покойных родственников в своем шакальем раже. Воистину нет предела человеческому падению, особенно в толпе», – пишет он в адрес тех, кого раньше называл светочами правды и свободы.

Аркадий Бабченко и другие проукраинские интернет-попрошайки предпочли проигнорировать произошедшее с коллегой.

Это не первая «зрада», когда «проукраинский активист» из России оказывается не таким, каким его видела интернет-паства. Прежде украинцы успели разочароваться в Павле Шехтмане, Елене Васильевой и многих других. Но настолько мелкий и бытовой скандал вышел на столь широкий уровень обсуждения впервые.

Другое дело, что и Тверской персонаж не совсем типичный. Его ненависть в отношении ко всему русскому буквально зашкаливала, а декларируемая любовь ко всему украинскому была такова, что он даже набил себе татуировку в виде тризуба. На это особо обращают внимание те украинцы, кто встал на его защиту и «обманываться рад».

Мошенники любят «пастись» на экзальтированных людях, а таких среди сторонников и сторонниц евромайдана по обе стороны границы большинство. Даже если карьера блогера Тверского закончится, ему на смену придет блогер Вологодский или Новгородский, а доверчивые дивчины разного возраста будут перечислять им кровно заработанные гривны, восхищаясь русофобскими банальностями.