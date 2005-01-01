В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть две, историческую и этическую, составляющие такого явления, как голодовка обвиняемого (осужденного) по статьям о террористической деятельности.

Причем рассмотреть именно со стороны поведения не каких-то там ужасных сталинско-брежневских режимов, а государств самых что ни на есть демократических, передовых и общечеловеческих.

Итак. В 1974 году в Германии (Западной) берется голодать арестованный Хольгер Клаус Майнс, активный член и один из руководителей РАФ (RAF – Rote Armee Fraktion, «Фракция Красной Армии»). Требования – изменения условий содержания и «прекращение мер изоляции в отношении политических заключенных». Причем, в отличие от Савченко – Сенцовых, делает это по-взрослому – при росте 183 вес падает до 39 килограммов.

Немецкое правительство забивает на требования болт, конец немного предсказуем.

Кстати – остальные тогдашние руководители РАФ, захваченные одновременно с Майнсом, внезапно коллективно самоубиваются в камерах, где находились под круглосуточным наблюдением. А самоубившаяся несколько ранее Ульрика Майнхоф успела еще и самоизнасиловаться перед смертью.

Идем далее. В 1981 году в Великобритании начинают голодать задержанные члены ИРА, «Ирландской республиканской армии». Требований целый список, но в общем и целом его можно свести к одному пункту – желанию получить, а точнее – вернуть, статус политических заключенных.

Британское правительство снова забивает болт.

5 мая 1981 года умирает первый заключенный, Бобби Сэндс, после чего тогдашний премьер Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер произносит знаменитое: «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь».

Свободолюбивая британская пресса пишет в те дни: «Он виновен в нравственном издевательстве над нами» – Daily Mail.

«Шантаж провалился. Общество, которое жестко противостояло насилию на протяжении долгих кровавых лет, останется непоколебимым» – The Sun.

«Сэндс не сыщет победы в могиле... вскоре призрак Бобби Сэндса испарится» – Express.

Сам дурак и все такое.

Дураков в общей сложности оказалось десятеро, причем один из них, Кевин Линч, поставил своеобразный рекорд, отправившись в лучший мир на 71-й день.

И в качестве ремарки – позже что РАФ, что ИРА прекратили свое существование, как минимум в качестве террористических организаций.

Это было давно и неправда, скажете вы, мир с тех пор изменился. И в лучшую сторону.

Хорошо, рассмотрим пример более свежий.

В 2001 году в английской тюрьме умирает зоозащитник-экстремист Барри Хорн, отбывающий восемнадцатилетний срок за террористическую деятельность (началось все с протестов перед меховыми магазинами и выпускания на волю подопытных морских свинок, закончилось установкой взрывных устройств и поджогов там же). Умирает от связанных с голодовкой осложнений, а осложнения вызваны голодовками предыдущими, наибольшая из которых продолжалась 68 дней.

Вот о ней мы и поговорим. Требования – запрещение охоты, вивисекции, ну и прочее в духе «возлюбите братьев наших меньших».

Ах да, изюминкой – «немедленное прекращение всех экспериментов на животными в военном центре Портон-Даун и изъявление подлинной готовности не давать разрешения на возобновление этих исследований», кот Скрипалей одобряет.

Британское правительство забивает... впрочем, вы это уже читали выше.

«Министерство внутренних дел не позволит диктовать (содержание или сроки осуществления) программы работ посредством протестных акций движения за освобождение животных».

«Пришло время противостоять террористам за права животных» – The Times.

«Животная страсть с самоубийством на уме» – Sunday Times.

В общем, 68 дней голода не привели ни к чему, кроме отказа почек и зрения. Что, собственно, и стало причиной смерти Барни при попытке повторения данного способа давления на правительство своей страны через три года.

Мораль, историческая и этическая одновременно.

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Мировая практика показывает нам, что те, кто во исполнение своих целей, какими бы благородными (свободу животным, людям, Ирландии) они ни казались, пытались использовать методы терроризма – теряют право на последующий диалог.

Переговоры с террористами могут быть уместны лишь в случае возможной угрозы для людей посторонних, а если какой такой «протестующий» собрался взорваться в гордом одиночестве, ну или уморить себя голодом в знак чего-то там – оно исключительно его собственные проблемы. В конце концов, так называемый цивилизованный мир уже давно признал право любого на эвтаназию, в том числе и при отсутствии к сему медицинских показаний, способ остается на усмотрение желающего.

Так что если у Сенцова есть осознанное стремление повторить судьбу своих немецких, ирландских или британских коллег, завершившуюся, повторюсь, при полном согласии, если не одобрении, соответствующих правительств, то в добрый путь.

Платочком помашем, а как же.

Источник: Блог Алексея Баранова