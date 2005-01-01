Я потерял свое богатство и стал жить лучше

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28 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 23:41  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

Российская «Варшавянка» проходит Босфор – и это не такая обыденная операция, как можно подуматьФото: Murad Sezer/Reuters
Сразу шесть подводных лодок поставлено за последние годы на Черноморский флот. Их боевая служба в Средиземном море в связи с операцией в Сирии приобретает особое значение. Однако мало кто помнит, что способность России распоряжаться этими лодками весьма ограниченна. А две из них в итоге даже никогда не были в Черном море. Как такое произошло и что с этим можно сделать? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Я потерял свое богатство и стал жить лучше

Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле, ах, я разорен, а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...

России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

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В «суперуказе» президента России упомянута необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач. Подробности...
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Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

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Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Владимир Яковлев

          Я потерял свое богатство и стал жить лучше

          Владимир Яковлев
          журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
          		 28 мая 2018, 22:14

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          Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился я лет шесть назад, после того, как я закончил работать с проектом Сноб. Разорился не в смысле, ах, я разорен, я разорен, я разорен, а реально – так, что к маме деньги ходил занимать.

          И вот какое пренеприятное открытие я сделал. От того, что я потерял свое богатство, я стал жить лучше, а не хуже. Серьезно, честное слово, сам бы не поверил.

          Стало меньше страхов, появилось время, стало спокойнее и радостнее, лучше стали отношения с людьми, появились друзья, которых прежде не было. Ну, может, стало меньше удовольствий, но зато я их стал намного больше ценить.

          Это правда неприятное открытие. Я потратил столько лет и сил в погоне за богатством, как могло получиться, что, когда я его потерял, от этого качество моей жизни стало выше?

          Видите, богатство в реальности намного больше забирает из жизни, чем приносит. Считается, что богатство дает свободу, независимость, секьюрити. По моему опыту, это неправда.

          Независимость и свобода – это первое, что я потерял, как только стал богат.

          Независимость теряешь потому, что перестаешь, что бы то ни было делать сам, ручками – от бытового до профессионального. Я, как только стал богат, немедленно поддался соблазну все перепоручать другим. И быстро стал ленив, требователен, неразумен и одновременно полностью зависим от людей, которые делали за меня то, что я должен бы делать сам.

          Что касается свободы, то вот когда я был репортером и жил на небольшую зарплату, я был свободен – готов был ехать куда угодно, на чем угодно и пообщаться с кем угодно, о чем угодно.  

          А когда стал богат, то только первым классом и только в хорошей гостинице и общаться только с людьми, которые говорят то, что ты хочешь слышать. Сейчас я сам в это не могу поверить, но вообще-то я сам машину не мог заправить.

          Какая тут свобода?

          Свободу теряешь потому, что становишься нежен и капризен и вся твоя свобода ограничивается тем узким пространством, где твоему нежному устройству и твоим капризам потакают.

          Про секьюрити вообще нечего говорить. До такой степени в опасности, как когда я был богат, я не чувствовал себя никогда. Ты с подозрением относишься к любому человеку, с которым общаешься на предмет того, что обманут, обсчитают, будут тобой манипулировать ради денег. И, в общем, не без оснований это действительно реальная опасность, потому, что – сам факт того, что денег у тебя сильно больше, чем у очень многих других, действительно делает тебя потенциальной добычей.

          И при этом деньги – это самое ценное, что у тебя есть, поскольку весь твой образ жизни построен на деньгах. Поэтому боишься все время. Постоянно. Всегда.
          Спокойно можешь общаться только с теми, кто богаче тебя, но в этом случае они с подозрением относятся к тебе.

          Я провел в мире богатых в общей сложности 20 лет, а потом вернулся домой, в мир, где родился и вырос. По результатам этой долгой поездки могу сказать – экспириенс очень-очень так себе.

          Главная тайна богатства состоит в том, что оно не стоит тех усилий, которые требуются для того, чтобы его достичь.

          В качестве альтернативной цели очень рекомендую достаток. То есть средний доход для той страны, где вы живете, возможность дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть здоровую еду и удобное жилье, не превышающего практическую необходимость размера.

          Это действительно жизненная цель, достойная усилий цель. Многие-многие сотни миллионов людей этого не имеют, кстати. Так что с того момента, как вы этого достигли, считайте материальную программу жизни выполненной и переходите к произвольной.

          Источник: Блог Владимира Яковлева


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