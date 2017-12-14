Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно

В четверг утром главный редактор телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян написала в «Фейсбуке» небольшой пост – о том, за что ей бывает стыдно:

«У меня болеют дети. Сын болеет прямо сейчас, и вообще они иногда болеют. Когда болеют сильно и внезапно, я вызываю им скорую. Вызывала бы платную, чтобы бесплатная досталась тем, кто не может платить, но платная едет очень долго, а когда у трехлетнего ребенка рвота и под 40, уже как-то не думаешь о социальной справедливости.

В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей – всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и, очевидно, очень бедных – вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла.

У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка. И я сую им, конечно, деньги, и всем нам неловко от этого, но, блин, хоть так. Переживаю потом до утра, даже когда ребенок заснул и температура спала. Я немножко жила при коммунизме, и мне это очень не нравилось. Но так, как сейчас, мне не нравится тоже».

Эти размышления-вопрос о нашем социальном строе вызвали бурную реакцию в соцсети – благо у Симоньян, известного широкой публике персонажа, десятки тысяч подписчиков.

Некоторые обличали саму Маргариту – мол, ты и украла эти деньги у всех нас, «вы работаете на стороне государства против людей на деньги людей», пропагандой занимаешься, обманываешь людей.

Но в такой тональности высказывалось не так уж много людей даже из числа откровенных ненавистников власти как таковой – потому что на самом деле Симоньян задела гораздо более важную тему.

Она сказала, что чувствует стыд за то, что она существенно богаче тех врачей, которые приезжают лечить ее ребенка, – то есть она понимает несправедливость социального уклада, сложившегося у нас после развала СССР. Или не понимает – но чувствует.

Потому что тут дело не в том, что Симоньян получает миллионы, а врач – десятки тысяч, а в ощущении неправильности такого большого разрыва.

При этом сама Симоньян никак не может считаться ни коммунисткой, ни даже поклонницей советской власти, да она и специально оговаривается, что жила при коммунизме – и ей он очень не нравился.

Конечно, восприятие маленьким ребенком того социального строя, который был в СССР, сложно назвать самостоятельным, тем более что Симоньян было девять лет, когда у Союза начались серьезные проблемы. Но тем не менее ее отношение к тому строю негативное, а при нынешнем она попала в число людей успешных, знаменитых и богатых.

Так почему же ей стыдно?

Потому что всем нормальным русским людям стыдно за тот социальный строй, что сложился у нас после распада СССР.

Да, уже нет той разрухи и дикого капитализма 90-х, да, уже не дают разворовывать государственное имущество и наказывают за попытки обмануть сограждан. Но все равно, отказавшись от социализма (в какой бы форме он ни был построен в СССР), мы не создали ту модель социального устройства, которая была бы приемлемой для нашего народа. Которая отвечала бы его морали, ценностям и идеалам.

Сложилось то, что сложилось, – с огромным, чудовищным расслоением, с попытками создать классово-клановое общество, закрепить его существование.

Нам говорят: но ведь так живет весь мир, так устроен и Запад!

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Но, во-первых, Россия не Запад. Во-вторых, мир устроен по-разному. А в-третьих, в России после социалистического периода невозможно сделать вид, что его не было.

Стремление к социальной справедливости, как и общинное мировоззрение, всегда было основой кода русской нации. И то, что вследствие урбанизации и распада уклада, связанного с наличием большой, многопоколенческой семьи, русские переживают сильный надлом, не меняет нашей сути. Общество не примет и не будет принимать громадную разницу в доходах, чудовищный перекос в пользу торговца, а не производителя, посредника, а не творца. Потому что это в принципе несправедливо.

То есть народ может терпеть такую социально-экономическую модель, приспосабливаться к ней, жить по ее законам – но рано или поздно все взорвется и сломается.

Именно поэтому национально мыслящие или просто умные богатые в России чувствуют несправедливость уклада в целом – и хотят его изменить. Потому что хотят, чтобы их дети и внуки жили в счастливой и богатой России. Или хотя бы потому что хотят сохранить свое богатство в поколениях, для чего как минимум нужно не допустить повторения революции, то есть обеспечить стабильный социальный уклад.

А антинациональные – хотят и дальше получать свой непропорционально большой кусок национального пирога и строить себе отдельную, комфортную для них «европейскую Россию» в России. А когда у них возникают проблемы – просто плюют на родину и вывозят капиталы. При этом на чем свет стоит клянут государство, которое всего лишь пыталось через те же самые налоги заставить их «делиться» с обществом.

Уезжают на Запад, который, к слову, демонстрирует нам совершенно разные модели социального устройства.

В Великобритании не просто так сохранились монархия и сословные титулы – весь уклад британского общества базируется на классовых и экономических различиях. Это практически не пересекающиеся сосуды, но такая модель категорически не подходит не только России, но и самой Британии.

А в той же Швейцарии в повестке дня стоят такие вопросы, как введение ежемесячного безусловного дохода для всех граждан и запрет на разрыв в зарплатах внутри одного учреждения более чем в восемь раз.

Понятно, что нам придется уходить и от плоской шкалы налогов, и от одинаковой системы социальных льгот для богатых и бедных, но это все простые и не меняющие сути вещи.

Но России не нужно ориентироваться на европейские тенденции – у нас есть свой огромный опыт, в том числе и советский. Опираясь на него и анализируя его, нам нужно выработать «формулу будущего», найти модель социально-экономического устройства на ближайшее столетие.

А что власть? Владимир Путин не раз называл большой разрыв в доходах главной нашей проблемой. То есть президент понимает основное болевое место нашего нынешнего уклада, да и в принципе современной России.

Несправедливость – это то, с чем русский народ никогда не будет мириться. Конечно, он не будет разрушать государство ради установления «царства Божия на земле», потому что один раз сто лет назад его уже провели именно под такими лозунгами. А второй раз, в начале 90-х – обманули, пообещав «улучшить социализм».

Но он не будет и вечно терпеть не подходящий ему строй, то есть социально-экономический уклад, как не может долго ходить человек в ставшей тесной ему рубашке.

Задача власти, то есть настоящей национальной элиты, – реформировать нынешнюю социальную систему в сторону такой, которая будет основана на принципах национального самосознания: солидарность, справедливость, взаимопомощь, милосердие.

Они вовсе не исключают ни частную собственность, ни конкуренцию, ни рыночные отношения, но они отводят им ровно то место в экономическом и моральном укладе нашей страны, которое помогает раскрывать все лучшие качества нашего народа. А не накапливает противоречия и программирует будущие потрясения.