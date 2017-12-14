Европейские депутаты брали взятки черной икрой

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Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос, почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...

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          Наталия Янкова

          Европейские депутаты брали взятки черной икрой

          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 26 апреля 2018, 01:13

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          СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Парламентской Ассамблее Совете Европы (ПАСЕ).

          Напомню, что заседающая в Страсбурге Ассамблея, в состав которой входит 324 депутата из 47 государств, наряду с другими функциями, призвана следить за соблюдением прав человека в государствах, входящих в состав Совета.

          Кроме государств-членов ЕС, в него входят и такие государства, как Россия, Турция или Азербайджан.

          В опубликованном на днях отчёте группы независимых правовых экспертов говорится о том, что в масштабных махинациях фигурируют, как действующие, так и бывшие члены ПАСЕ. Отчёт об этом деле содержит 200 страниц. Речь идёт о взятках в размере 2,4 миллиона евро. 

          Выяснилось, что депутаты, ответственные за работу по Азербайджану, получали крупные суммы денег, а также дорогие подарки – часы, ковры, черную икру (кавиар), за то, что не допускали критических отчётов о выборах и нарушении прав человека в этой стране.

          Фото: Vincent Kessler/Reuters

          «Ключевыми лобистами» Азербайджана были итальянский христианский демократ Люка Волонте и двое немцев – бывший депутат бундестага Эдуард Линтнер (ХСС) и депутат бундестага Карин Штренц (ХДС), оба уже бывшие члены Парламентской Ассамблеи. Кстати, все трое отказались явиться на устный опрос по этому делу.

          Только сам Линтнер получил таким образом с 2012 до 2014 гг. 819.500 евро из Баку. Он объяснил, что эти деньги были получены из бакинской НГО.

          Ещё в 2016 году прокуратура Милана начала расследование по делу о коррупции и отмыванию денег. Это стало началом скандала в Совете Европы.

          Итальянец Волонте был главой фракции христианско-демократической народной партии в Парламентской Ассамблее, В 2015 году он настоял на том, чтобы было изъято критическое решение по политзаключённым в Азербайджане.

          Подозрения возникли ещё в 2012 году. Аналитический центр ESI составил документ с заголовком «Кавиар-дипломатия», в котором было указано на многие признаки того, что режим Алиева добивается выгодной для себя позиции ПАСЕ с помощью взяток и подарков.

          Карин Штренц из партии ХДС, которую возглавляет Меркель, называет себя «специалистом по Южному Кавказу» и сообщает, что «много лет своей работы посвятила сближению Германии с этим регионом».

          Ей вменяется в вину нарушение кодекса поведения парламентария. Так, она не сообщила о нарушениях в проведении выборов в Азербайджане, когда находилась там в составе миссии наблюдателей.

          Кроме обвинения в коррупции ей предъявлено также уклонение от взаимодействия со следствием. По этой причине депутат бундестага от СДПГ Франк Швабе, заместитель руководителя делегации ФРГ в Ассамблее в Страсбурге, требует отзыва её депутатского мандата.

          Но трое названных европейских политиков – не единственные члены Ассамблеи, имевшие отношение к Азербайджану.

          Вырисовывается целая сеть депутатов из различных стран и партий, которые целенаправленно искажали отчёты Парламентской Ассамблеи Совета Европы о положении с правами человека и выборами в государствах с авторитарным режимом, замалчивая нарушения.

          В отчёте по делу о коррупции упоминается пятьдесят фамилий (все эти люди проходят пока, как свидетели) и масса уже обработанных документов, указывающие на изъятие негативной информации из отчётов наблюдателей на выборах в государствах с авторитарным режимом.

          Немецкие СМИ особо подчеркивают, что коррумпировали европейцев именно те режимы, которые у себя дома не соблюдают права человека, нарушают свободу слова и держат оппозиционеров за решеткой.

          В отчёте указывается и на то, что есть явные признаки участия в коррупционном деле бывшего Президента самой Ассамблеи – испанца Педро Аграмунта.

          Совет Европы в течение многих лет замалчивал тему коррупции, не в последнюю очередь, благодаря Аргамунту, который тоже был частым гостем в Баку.

          Исключительно под давлением возникшем из-за бакинского коррупционного скандала, он, наконец, в октябре 2018 года ушёл в отставку.

          Возникает вопрос, почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга?

          Сам факт, что члены партий правящего блока ХДС/ХСС лоббируют мусульманскую страну, вызвал шок в Германии.

          Пристрастие канцлерин к представителям стран, исповедующих ислам, уже принесло Европе, в частности, Германии колоссальный ущерб. Прежде всего это десятки человеческих жизней в результате терактов от мнимых беженцев оказавшихся террористами.

          Обращает на себя внимание то, что именно после выборов в Германии так активно стали заниматься азербайджанским делом. Не потому ли, что двое из трёх «ключевых лобистов» являются соратниками Ангелы Меркель – герр Линтнер из партии ХСС и фрау Штренц из ХДС, которая, кстати, до выборов отказывалась давать интервью на тему коррупции.

          И упомянутый президент Ассамблеи ушёл в отставку только после выборов в Германии.

          Обвинения в коррупции, являются непременной составляющей претензий Запада по отношению к неугодным ему режимам, наряду с ущемлением всяческих прав и свобод. Однако оказывается, что достаточно всего нескольких баночек черной икры и персидских ковров и вот уже коррупции и нарушений прав человека как не бывало.


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