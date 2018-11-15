Почему с Трампом бесполезно разговаривать

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8 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 16:03  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть

Судя по всему, украинские власти рассчитывали на уничтожение, а не захват своих военных катеровФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Артиллерийские установки украинских катеров, задержанных 25 ноября при попытке нарушить границы России, были заряжены и готовы к бою, а количество боеприпасов превышало стандартный боекомплект. Об этих и других подробностях инцидента рассказали в ФСБ. По мнению экспертов, озвученные данные указывают на то, что Киев послал моряков на неизбежную гибель, но кое-что не учел. Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти страны предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...

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          Геворг Мирзаян

          Почему с Трампом бесполезно разговаривать

          Геворг Мирзаян
          доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          		 8 декабря 2018, 14:30

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          С точки зрения прагматиков и реалистов нынешний разлад между Москвой и Вашингтоном выглядит глупо, поскольку невыгоден обоим государствам. У России и Соединенных Штатов множество общих интересов. Как на глобальном (борьба с терроризмом, сокращение стратегических наступательных вооружений, включение в ракетно-ядерные соглашения третьих стран), так и на региональном уровне.

          Москва и Вашингтон заинтересованы в создании системы коллективной безопасности в Восточной Азии, которая поможет не только стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, но также сдержит китайскую экспансию в регионе (правда, у России и США разное понимание условий этого сдерживания).

          Аналогичным образом у Кремля и Белого дома есть пространство для переговоров в деле ограничения иранского влияния в Сирии. И в Америке, и в России есть осознание того, что переговоры на эти темы важно и нужно вести.

          Однако в то же время все понимают, что на сегодняшний день никаких конструктивных договоренностей достичь не удастся. Прежде всего, этому мешает созданный в 2016 году и укоренившийся в американском сознании миф о вмешательстве России в американские выборы. «Он не является идиосинкразией американской политики… для Конгресса и внешнеполитического истеблишмента США это серьёзнейший вопрос национальной безопасности – и посему центральный элемент в российско-американских отношениях», – говорит Роберт Легвольд из Колумбийского университета.

          Если вспомнить встречу в Хельсинки, то оба протокольных вопроса на итоговой пресс-конференции от американских журналистов касались именно «российского вмешательства» и были заданы в хамской манере. От Москвы требуют не просто сотрудничества в расследовании, а признания вины без всяких доказательств.

          Фото: Jonathan Ernst/Reuters

          «Российское вмешательство» является не просто элементом, а ключевым оружием крестового похода, который развернули демократы и либералы против своего президента – и это еще одно препятствие для достижения соглашений. Россия фактически стала заложницей внутриполитических разборок в Соединенных Штатах, и регулярно страдает в периоды обострений этих разборок», – говорит программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.

          Кроме того, не стоит недооценивать русофобию, которая царит в Вашингтоне – причем среди абсолютно разных сегментов политического истеблишмента. По сути, неприятие Москвы – единственный пункт, где наблюдается консенсус между ними. Демократы ненавидят Россию потому что винят ее за избрание Трампа. Республиканцы ненавидят потому что всегда ненавидели.

          Получается, что за закрытыми дверями или в профессиональном окружении российский и американский президенты могут договориться о решениях, а потом глава Белого дома просто не может «продать» эти решения политико-академическому истеблишменту, журналистскому сообществу и простой американской публике. Подписание любого соглашения с Трампом встретит серьезнейшую оппозицию в Конгрессе, а значит и не будет выполнено.

          Однако и с Трампом у Москвы не все гладко. Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы – скорее наоборот. Да, он готов обменивать проблемные для него активы (например, Украину) на уступки России в ближневосточных или восточноазиатских вопросах. Да, он придерживается националистических и протекционистских воззрений, и выступает за меньшее участие США во внешнеполитических авантюрах. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай.

          Мир этот предполагает не только невмешательство во внутренние дела, но и некий «совет директоров» в лице крупных региональных держав – а для Трампа это неприемлемо. Он требует безоговорочного признания американского лидерства.

          Тогда как вести себя? Некоторые эксперты и политики предлагают «продавливать» Соединенные Штаты, конфликтовать с ними. Отвечать на недружественные действия (например, выход Америки из ДРСМД под хамским предлогом о якобы невыполнении его Российской Федерацией) эскалацией ракетно-ядерной угрозы. А на украинские эскапады Вашингтона – искусственным обострением для США ситуации в Афганистане, на Ближнем и Дальнем Востоке. Однако титул «главного врага Америки» слишком затратен.

          Поэтому гораздо лучше, если это место займет кто-то другой – что, в общем-то, сейчас и происходит. Реальные проблемы, с которыми сталкиваются США, заставляют их идентифицировать реальных противников и переключать на них внимание. Например, на тот же Китай.

          Речь, конечно, не идет об «уходе с радаров» – это невозможно, учитывая место России в мире. А лишь о том, что диалог с США – он как фрукт с дерева. Его нужно есть лишь тогда, когда он созреет.


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