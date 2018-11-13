Ультиматум Вашингтона Кремлю не сработал

Ультиматум, выдвинутый США и НАТО России по поводу ДРСМД, то бишь договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в очередной раз продемонстрировал загадочное состояние, в котором находятся механизмы выработки, принятия и реализации решений Запада.

Пожалуй, наиболее доходчивой будет следующая аналогия: две стороны играют, скажем, в казаки-разбойники, и вдруг одна из команд решила, что они играют в шашки, достала доску и сделала шаг.

Давайте оставим за скобками официальную риторику и поговорим прямо.

Вот уже около десяти лет как Россия и США осознанно и целенаправленно хоронят ДРСМД. Причем почти все это время едва ли не основной интригой было, кто первым сделает официальный шаг по ликвидации крупнейшего в мировой истории соглашения такого рода, кто возьмет на себя груз ответственности за уничтожение важнейшего международного документа о разоружении.

Стоит напомнить основную фабулу.

ДРСМД, будучи, безусловно, огромным пацифистским достижением, одновременно стал грандиозным военно-политическим успехом США. Причина очевидна: благодаря этому соглашению американцы обеспечили качественно новый уровень безопасности своих европейских союзников, поскольку именно на Европу были нацелены советские ракеты, попавшие «под нож». А последовавший крах СССР увенчал этот триумф Вашингтона.

И все у него – у Вашингтона – было прекрасно больше двадцати лет. Правда, во второй половине 2000-х Россия более-менее пришла в себя, огляделась – и ей совсем не понравилось то, что она увидела: НАТО активно расширяется на восток, а у Москвы никаких «ракетных» инструментов сдерживания нет, поскольку ее руки связаны ДРСМД.

Именно тогда – десять лет назад – Россия официально, в том числе на высшем уровне, несколько раз заявила, что может выйти из договора, поскольку складывающаяся ситуация носит для нее неприемлемый и откровенно угрожающий характер.

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А потом Москва эту тему поднимать перестала. Зато спустя несколько лет все более громко и нервно стали выступать США и НАТО. Причина проста: Россия нашла способ, стоит уточнить, абсолютно законный способ обойти ДРСМД. Он известен под именем «Калибр» – крылатая ракета той самой средней и меньшей дальности, однако не наземного, а морского базирования.

Но главное не это.

Запад убежден, что Россия лжет. Он считает, что она в нарушение договора создала глубоко засекреченную ракету 9М729, которая целиком и полностью подпадает под ДРСМД. Москва же на эти обвинения делает покер-фейс и твердо стоит на своем: «У этой ракеты дальность намного меньше 500 км, предусмотренных соглашением – и точка».

Собственно об этом сказал и Путин, напомнивший, что Запад так и не представил доказательств нарушения ДРСМД со стороны России.

В общем, расклад понятен. ДРСМД был великим пацифистским соглашением, но он изжил себя, потеряв смысл для участвующих сторон. Ведь кроме всего прочего, к соглашению России и Штатов так и не присоединилась ни одна другая страна, в результате чего ракеты средней и меньшей дальности абсолютно законно есть в наличии у довольно большого количества государств. Таким образом, формальная ликвидация ДРСМД – это только вопрос времени.

К тому же Штаты уже несколько месяцев как заявили о своем намерении сделать первый официальный шаг и выйти из договора – под предлогом все тех же обвинений в адрес России. Однако главное, что именно Вашингтон намерен взять на себя функцию уничтожения этого выдающегося во всех отношениях документа и, как следствие, будет нести главную ответственность за этот шаг, пусть даже под привычный лейтмотив «это Россия во всем виновата – она лжет».

И вот в этой практически сыгранной партии, которую осталось просто довести до логического конца, где все роли прописаны и хорошо знакомы всем сторонам, США внезапно переоделись в Д'Артаньяна и, въехав на белой лошади, сыграли этюд из совсем другой пьесы – про мирового гегемона период расцвета.

Проблема в том, что на дворе не 1995-й и даже не 2005-й год. Можно только догадываться, какая нужда и какие выверты политико-бюрократического аппарата заставили Запад выступить с заявлением «НАТО дает России последний шанс», чтобы закономерно получить в ответ слегка завуалированную насмешку Москвы «а то что?».

Язык ультиматумов работает во времена, когда у державы достаточно ресурсов для выполнения своих угроз и обещаний. Для теряющей былое могущество силы обращение к привычному, но уже принципиально не работающему инструментарию просто наносит еще один удар по ее репутации, обнажая то ли полную неадекватность в оценке собственных сил, то ли масштабную управленческую деградацию. Причем неизвестно, какой вариант хуже.