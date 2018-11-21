Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

России нужно другое прошлое, кроме советского

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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      «Яндекс» представил новый телефон

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Владимир Прохватилов

          Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

          Владимир Прохватилов
          президент Академии реальной политики
          		 5 декабря 2018, 13:46

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          Недолго в России праздновали победу в связи с повышением цены на нефть. Всего на 2,5 процента поднялась цена после сообщений о договоренности России и саудовского кронпринца Мохаммеда бин Салмана на саммите G20. На том же саммите президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились взять трехмесячную паузу в тарифной войне и поискать возможный компромисс.

          Поддержало небольшой и кратковременный рост цен неожиданное заявление правительства канадской нефтеносной провинции Альберта о временном сокращении добычи на 8,7%. Дело в том, что падение цен, вызванное агрессивной экономической политикой администрации Трампа, стало непосильным для канадцев и они добровольно сократили свою нефтедобычу.

          Вопреки обещаниям американского президента совершить реиндустриализацию, все происходит с точностью до наоборот. Рупор деловых кругов США The Wall Street Journal с тревогой пишет, что введенные Трампом заградительные тарифы для китайских товаров вызвали встречную реакцию КНР. И получилось, что тарифы tit-for-tat (зуб за зуб) между США и Китаем усиливают в итоге общий промышленный спад. Автогигант «Дженерал Моторс» объявил о сокращении рабочих мест на 14 тысяч человек и закрытии ряда заводов в Америке. Сокращают свой персонал также «Форд» и «Тойота» (на предприятиях, расположенных в том числе в США).

          Несколько улучшило ситуацию недавнее решение федерального судьи штата Монтана (США) Брайна Морриса заблокировать строительство нефтепровода «Кейстоун», который должен соединить канадские нефтяные пески провинции Альберта с берегом Мексиканского залива. 

          Дальновидный Барак Обама в свое время остановил строительство этой магистрали, что положительно сказалось на динамике нефтяных цен. Едва придя к власти, Трамп разблокировал «Кейстоун» и начал энергично сбивать мировую нефтяную конъюнктуру. Если бы не судья Моррис, то сегодня мировые цены на нефть пробили бы еще большее дно. Но настоящие проблемы ждут мировую экономику впереди.

          Фото: BAO/imagebroker.com/Global Look Press

          Представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили сделал весьма тревожное заявление. Он предупредил, что необходимо срочно сократить мировую нефтедобычу на 1,4 млн баррелей в сутки. То есть на 0,5 млн баррелей больше, чем договорились Россия с Саудовской Аравией, иначе мировые цены на нефть могут упасть до 40 долларов за баррель.

          Причем сам Иран сокращать свою добычу не собирается на фоне слухов о возможном распаде ОПЕК, из которой, кстати, только что вышел Катар.

          Между прочим, рьяная противница Трампа Хиллари Клинтон в свое время превратила Катар, по сути, в свою вотчину и придерживалась диаметрально противоположных трамповским взглядов на развитие мировой экономики. Если бы Хиллари победила на президентских выборах, то страной-мишенью для американской экспансии вполне могла бы стать Саудовская Аравия, а не Иран, на который повел свою атаку Трамп.

          И если бы глобалисты-клинтонисты ввели разрушительные санкции против саудитов, а не против страны великих аятолл, то на мировом рынке начался бы стабильный долгосрочный подъем нефтяной конъюнктуры вследствие изоляции крупнейшего мирового экспортера углеводородов – Саудовской Аравии. Дестабилизировать раздираемое внутриэлитными противоречиями саудовское королевство гораздо легче, чем монолитный теократический режим Ирана. Хиллари Клинтон это понимала и не ставила перед собой неразрешимых задач, о которые может споткнуться Трамп.

          Как бы то ни было, для стабилизации нефтяных цен нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает Иран.

          Что нужно для этого? Всего лишь решительно отрезвить разбушевавшегося Трампа. России пора закончить с ним заигрывать. Пора уже нам всем понять, что Трамп не наш. Он стал для России своего рода троянским конем. Все думали, что для нас это подарок, а оказалось, что при Хиллари ситуация была бы более предсказуемой. На попытки наладить хорошие отношения с непредсказуемым Дональдом мы потеряли два года и оказались, по сути, в тупике.

          У нас по-прежнему доминирует ошибочное и крайне вредное мнение: Трамп сам по себе хороший, только ему некие злые силы не дают действовать, как он хочет. И, дескать, надо подождать, пока он победит всех внутренних врагов и наконец-то повернется к России лицом, станет настоящим Трампом-другом. Да не будет этого никогда, пора это понять! Трамп уже разменял восьмой десяток, всего добился. Ему осталось только войти в историю как самый эффективный президент Америки. И своей цели он хочет добиться за счет России и на развалинах России.

          Сейчас у него задача номер один: опустить цены на нефть. Но и это не все. Он хочет, чтобы США лично назначали цены на нефть, как им заблагорассудится. Американским компаниям выгодно снижение цен на энергоносители. Это мощный рычаг для поднятия заокеанской экономики, для увеличения конкурентоспособности местных фирм – за счет снижения цен на нефть возможно снизить себестоимость американских товаров до 20–60%.

          Сбивая стоимость черного золота, президент США оказывает давление также на менее экономически развитые страны, тесня их на рынках.

          Трамп не оригинален в своей стратегии. Точно так же волевым порядком опустил мировые цены на нефть Рональд Рейган и добился явки с повинной от советского лидера Горбачева, который решил понравиться коллективному Западу и привел Советский Союз к катастрофе.

          Как мы можем противостоять этому? Почему бы, например, нам самим не попытаться войти в более тесный союз с Саудовской Аравией? Сумели же мы договориться с Турцией: вопреки американскому давлению эта страна заключила с нами выгоднейшие контракты, доказала, что может стать нашим хорошим союзником.

          В свое время маршал Жуков остановил немцев, разгромив их на заснеженных полях под Москвой. Сегодня наша задача – разгромить Трампа на нефтяных полях, остановить гибельное для нас падение нефтяной конъюнктуры, повернуть ее вспять и решительно приступить к возрождению российской экономики.


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