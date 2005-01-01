Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

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24 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
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Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...

Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

             24 сентября 2018, 20:00
          Фото: Grigory Dukor/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно.

          Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 года, превысив в ходе торгов 80 долларов за баррель. К 17.00 мск цена с начала торгов подскочила на 2,64% – до 80,56 доллара за баррель. WTI растет примерно так же – выше 72 долларов за бочку.

          Почувствовав поддержку, рубль в ходе торгов опустил доллар. К пяти вечера за единицу американской валюты давали 65,85 рубля. Евро стоил уже 77,70 рубля.

          Крупнейшие нефтетрейдеры уже ждут возвращения 100 долларов за баррель, как это было до 2014 года. Такой поворот благоприятен и для российской валюты, и для бюджета, и для экспортеров.

          Реален ли такой сценарий?

          В пользу удорожания нефти играют несколько факторов. Во-первых, страны ОПЕК+ на прошедшей встрече в Алжире решили оставить уровень добычи без изменений, проигнорировав призыв Дональда Трампа снизить цены на черное золото. Наоборот, в нефтяном картеле готовы вернуться к сокращению добычи, если на рынке образуется избыток предложения и цены начнут снижаться. Это может произойти в конце текущего года или в начале следующего, прогнозирует ОПЕК. Поэтому более детально ситуация будет обсуждаться в ноябре, а решение о сокращении добычи может быть принято на заседании в начале декабря. Обнародования этих планов оказалось достаточно, чтобы фьючерсы на Brent сразу взлетели на 2,5%.

          Впрочем, сокращать добычу может не потребоваться, если сработает иранский фактор. США обещают ввести экономические санкции против Ирана 4 ноября. А санкции включают эмбарго на иранскую нефть. По экспертным оценкам, это может привести к сокращению объемов добычи в стране на 1,4 млн баррелей в день. И именно эти «потерянные» баррели могут стать катализатором роста цен в обозримом будущем, говорит Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade.

          «На это накладываются проблемы с экспортом из Ливии, Венесуэлы и некоторых других нефтедобывающих стран. Свою лепту в эту тенденцию вносит и сезон тропических ураганов в Мексиканском заливе», – добавляет Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал». Кроме того, с технической точки зрения пробой важного уровня в 80 долларов формирует сигнал к дальнейшей игре на повышение», – поясняет Манжос.

          Два крупных мировых нефтетрейдера, компании Trafigura Group и Mercuria Energy Group Ltd, ожидают, что уже в конце текущего – начале будущего года цены на нефть впервые с 2014 года могут вернуться к отметке 100 долларов за баррель именно из-за сокращения иранского экспорта, сообщает Bloomberg. У рынка нет достаточных мощностей, чтобы заместить выбывающие с рынка 2 млн баррелей в день в четвертом квартале. В итоге уже к Рождеству баррель будет стоить 90, а в начале нового года – все 100 долларов за баррель.

          Последний раз такие высокие цены на Brent наблюдались в 2011–2014 годах. Неужели вернется эпоха дорогой нефти? «С технической точки зрения нет никаких препятствий для возврата к этому уровню. Вопрос лишь в том, какое время для этого понадобится. Стимулом вполне может послужить дальнейшее обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке», – считает Манжос. Технически шансы на установление новых локальных максимумов действительно высоки, согласна Игнатенко. По ее мнению, ближайшим возможным целевым ориентиром выступает район 85–87 долларов за баррель, соответствующий периоду апреля – мая 2010 года.

          Однако удастся ли Вашингтону задвинуть Иран на задний план – это еще вопрос. В Иране уверены, что мечта США убрать иранскую нефть с мировых рынков не сбудется. Во-первых, далеко не все страны боятся США. Южная Корея, Япония и часть европейских стран уже отказались от иранской нефти, сократив ее поставки на треть. Однако Китай и Индия не собираются этого делать.

          К тому же у Ирана уже имеется опыт по обходу санкций. Раньше, будучи под санкциями, он все равно умудрялся поставлять свою нефть, например, в Китай. «Правда, объемы были ограниченными, но это лучше, чем ничего. И было это сравнительно недавно, поэтому участники наверняка смогут быстро перейти на действовавшие пару лет назад схемы», – считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. 

          В любом случае поддерживаемая геополитикой и рисками дефицита нефть имеет все шансы расти. И это крайне благоприятно не только для российского бюджета и пополнения резервов. Нефть оказывает поддержку российскому рублю, который в последнее время серьезно сдал позиции.

          Однако радоваться еще рано: с одной стороны рубль поддерживает дорожающая нефть, но с другой давят санкционные риски.

          «Несмотря на положительные перспективы рынка нефти, я бы не была большим оптимистом относительно рубля. На мой взгляд, потенциал его укрепления ограничен зоной 65–65,30 рубля, где располагается апрельский максимум и проходит линия поддержки восьмимесячного тренда на повышение по доллару. Пока данный рубеж не пройден вниз, покупки рубля носят временный характер», – говорит Анастасия Игнатенко.

          Не стоит ожидать дальнейшего масштабного укрепления рубля до момента появления ясности относительно обещанного ноябрьского пакета новых санкций против РФ со стороны США, считает Манжос. «Гипотетически возможно создание препятствий для международных расчетов в долларах за российскую нефть. В такой ситуации рубль может резко ослабиться, даже в случае сильного роста цен на нефть. При более мягком санкционном сценарии курс рубля по отношению к основным иностранным валютам останется вблизи текущих отметок. Это связано с тем, что новые американские санкции уже в значительной мере включены в текущий курс отечественной валюты», – говорит он. Купцикевич же пессимистичен: разгоняющаяся инфляция и проблемы развивающихся стран еще проявят себя до конца года, вернув рубль на путь ослабления в район 70 за доллар в ближайшие месяцы.

          «Что касается России, основные доходы в бюджет страна генерирует от экспорта нефти. И высокие цены оказывают поддержку как национальной валюте, так и российской экономике. Геополитические факторы и санкционная политика США оказывали влияние на отдельные сегменты экономики, но так как Россия имеет определенный иммунитет к подобной агрессии со стороны США, то на фоне стабилизации нефтегазового сектора дальнейших угроз для резкого ослабления рубля как минимум до начала следующего года нет. Поскольку однозначно нефть будет торговаться выше 80 долларов за баррель, а неопределенная ситуация вокруг Ближнего Востока только усилит текущее положение», – уверен эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.


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