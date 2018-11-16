Французским детям запретят называть террористов по имени

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22 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

На Западе готовятся к будущему силовому противостоянию с Россией в различных акваторияхФото: MOD Russia/Global Look Press
Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков? Подробности...
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Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу

Китай провел первые успешные испытания нашего «Триумфа», купленного за 3 млрд доллФото: Телеканал Звезда/Youtube
Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 «Триумф». Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов «Триумфа», обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду, и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Французским детям запретят называть террористов по имени

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получили по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к чрезвычайным ситуациям». Подробности...
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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Французским детям запретят называть террористов по имени

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 22 декабря 2018, 14:15

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          Привычный ассортимент новогодних мероприятий в европейских школах и даже в детских садах с некоторых пор пополнился ещё одной не совсем праздничной, но ожидаемой «забавой».

          За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получают по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к особым чрезвычайным ситуациям, связанным с проникновением внутрь учебных заведений посторонних, способных причинить серьёзные повреждения людям или их материальному окружению».

          «Упражнение по обеспечению безопасности состоит из следующих действий:

          – постараться предупредить силы быстрого реагирования и вызвать помощь;

          – принять защитную позу (учителям и ученикам сесть или лечь на пол);

          Фото: Pascal Parrot/Reuters

          – держаться соответственно ситуации – абсолюное молчание».

          Предварительно с детьми рекомендуется провести проникновенные беседы, поясняя некоторые важные нюансы поведения в случае, когда «вторжение» уже произошло: не шуметь, не покидать своего места, без разрешения учителя или того самого человека (одного или нескольких), появление которого повлекло за собой чрезвычайную ситуацию.

          Детям (и взрослым) настоятельно рекомендуется не поднимать головы, не следовать взглядом за действиями незаконно проникших в школьное помещение людей и, паче всего прочего, не смотреть «вторженцам» в глаза – это может вызвать y вторженцев раздражение, тревогу или гнев и повлечь за собой непредсказуемые последствия.

          «Упражнение по обеспечению безопасности» предусматривает также рекомендации родителям на случай, когда средства массовой информации оповестили мир, что ваш ребёнок с одноклассниками и учителями находится внутри школы, уже оцепленной силами необходимого реагирования, а вам остаётся только крепиться, молиться и стараться не навредить:

          « – не пытайтесь проникнуть в школу, чтобы найти и спасти вашего ребёнка;

          не звоните в школу, в полицию и в скорую помощь, не занимайте телефонные линии, не мешайте спасательным группам работать, всё необходимое уже делается».

          Подобные «учения» проводятся не повсеместно, а выборочно, в частных и государственных учебных заведениях, вне зависимости от их статуса или территориального положения, но исключительно по желанию и решению конкретной школьной администрации.

          В типовом письме рассылаемом дирекцией вы ни единого раза не найдёте слов «теракт», «террорист» или хоть какое-нибудь более конкретное указание на опасность, от которой ваших детей учат защищаться.

          «Вторжение» ни в коем случае не предусматривает «разжигание». Поэтому необходимо предупредить и обезопасить ваших детей с максимальной чуткостью, избегая любой возможности попасть под каток обвинений в дискриминации, например, по религиозному признаку.

          «Мы рассчитываем на ваше сотрудничество, чтобы объяснить вашему ребёнку необходимость эффективного выполнения данного упражнения».

          Ваш ребёнок – вы и объясняйте.

          Одна моя знакомая шведкa, проживающая во Франции, именно так и сделала: рассказала своим сыновьям историю «похождений» юноши по имени Мохаммед Мера в еврейской школе города Тулузы. Юноша совершил «вторжение» во двор этой школы во время перемены 19 марта 2012 года, как скупо указывают энциклопедии, всего лишь «вооружённый тремя орудиями разного калибра». Для начала застрелил одного из учителей, пытавшегося его остановить и двух мальчиков, 7 и 3 лет. А когда перепуганные стрельбой дети бросились врассыпную, хладнокровно вытащил за волосы из-за двери спрятавшуюся там восьмилетнюю девочку и убил выстрелом в голову. По свидетельствам очевидцев, глядя ей прямо в глаза.

          Эту маленькую деталь обычно тщательно замалчивают и даже затирают в «Википедии», но равно тщательно оберегают и напоминают некоторые журналисты с долгой памятью, освещавшие трагедию изначально.

          Один из сыновей моей знакомой шведки добросовестно рассказал эту историю, в присутствии всего класса, отвечая на вопрос, почему важно правильно себя вести в условиях неожиданного вторжения в школу неизвестных и агрессивно настроенных людей.

          Его родителей пригласили к директрисе для беседы и конфузливо попросили более не информировать десятилетнего ребёнка о некоторых реалиях сегодняшней действительности. Даже если эти реалии можно спокойно найти в свободном доступе, хоть и в подтёртом для благообразия виде.

          «Вы же понимаете, что мы живём в мире с особой, ещё недостаточно изученной, как бы это сказать... эпидемией», – говорила шведке директриса частной католической школы, в которую шведка (к слову сказать, атеистка) отдала своих детей.

          «Нам не следует торопиться обвинять кого-то конкретного в том, что может произойти. Мы должны руководствоваться принципом, что перед возможной трагедией все равны! Кто бы эту трагедиюни устроил, понимаете? В конце концов, скоро праздники, тем более, Рождество, и, с одной стороны нужно быть готовыми, что это кому-то не нравится и кто-то может вам его испортить. А с другой стороны, нужно поддерживать праздничную атмосферу, а не усугублять тревогу ненужными обобщениями», – настаивала педагог.

          И она, конечно же, во многом права, потому что прецеденты и аллегории всегда и ко всему можно найти или подогнать. Сознательно игнорируя самые очевидные, в попытке «не разжигать».

          Мир во время чумы не должен забывать о праздниках и отказываться от них. Он просто должен быть готов к тому, что если активно не искать средства исцеления, а лишь ппробовать пассивно предохраняться, молча сидя  на полу и не глядя в глаза потенциальному обидчику, «обида» распространится дальше стен нескольких учебных учреждений какой-нибудь одной, отдельно взятой европейской страны.

          Поэтому, методичку по необходимому поведению заложников... простите, «участников» акции захвата.. извините, «вторжения», лучше всего распространить на самые отдалённые, не имеющие вроде бы отношения и не ведающие опасности территории.

          Неровён, как говорится, час. Все равны, а час – неровён...


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