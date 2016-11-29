Сторонники многополярного мира своих не бросают

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14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...

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          Валерий Коровин

          Сторонники многополярного мира своих не бросают

          Валерий Коровин
          директор Центра геополитических экспертиз
          		 14 декабря 2018, 18:10

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          Посол США в Колумбии Кевин Уитакер, комментируя участие военных РФ в совместных учения в Венесуэле, назвал сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 так называемыми «музейными экспонатами из 80-х»: «США отмечают присутствие в Венесуэле российских бомбардировщиков 80-х годов, – объявил Уитакер. – Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея». А чуть ранее президент России Владимир Путин осудил любые попытки изменить политическую ситуацию в Венесуэле с помощью силы, в том числе террористического характера. Об этом российский лидер заявил во время встречи с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

          На фоне восстания народа во Франции становится всё труднее понять, где же всё-таки подлинный народный протест, а где технологии внешних сил по свержению неугодных или чем-то провинившихся перед ними режимов? Главным критерием в нынешнем мире идеологической эклектики, политического прагматизма и популизма остаётся геополитическая логика, разделяющая мир на два типа цивилизаций: цивилизации суши, и цивилизации моря.

          Цивилизации суши консервативны, устойчивы, созерцательны, идеалистичны, традиционны. Цивилизации моря либеральны, ликвидны, изменчивы, прагматичны, нетрадиционны, то есть, склонны к постоянным социальным новшествам. Иными словами, если совсем упростить, морская цивилизация – глобализм, однополярность; сухопутная – антиглобализм, многополярность. Вот по этому маркеру – «глобализм-антиглобализм» можно отделять технологию свержения законной власти от подлинного восстания масс.

          Если государство настаивает на многополярном пути развития и цивилизационном плюрализме, пытается отстоять собственный суверенитет и выступает против западного вмешательства – то там происходит цветная революция, инициированная глобалистами и либералами, представляющими собой западные, атлантистские сети. Если же государством управляют ставленники глобалистов, транснационального капитала, оно является союзником США или членом блока НАТО и его идеологией является либерализм – то там происходит восстание народа, обездоленных, эксплуатируемых масс.

          Конечно, в любой схеме есть нюансы, допущения, оговорки, но если необходимо схватить общую суть происходящего, то здесь работает указанная геополитическая логика. И если применить её к оценке происходящих на наших глазах событий, разворачивающихся где бы то ни было, во Франции или Венесуэле, мы легко поймём, кто является источником происходящего и на чьей мы стороне (если у нас, конечно, есть своя позиция).

          Фото: Marcos Salgado/ZUMA/Global Look Press

          Во Франции президент глобалист, ставленник олигархических кругов и транснационального капитала, а главный идеолог и разработчик технологии цветных революции Бернар Анри Леви в панике призывает французов одуматься и прекратить протесты – значит во Франции народный бунт возмущённых беспределом озверевшего капитала масс, выступающих против беззакония и безудержной эксплуатация населения в интересах транснациональных корпораций.

          Если Венесуэла – союзник России, выступает против американского вмешательства – то там… правильно, цветная революция, незаконное смещение действующей власти в интересах глобализма.

          С непокорной Венесуэлой глобалисты США (а с приходом Трампа там появились ещё и антиглобалисты, но это уже совсем другая история) вообще уже давно не церемонятся. Здесь американские стратеги действуют грубее и жёстче, а свои цели относительно Венесуэлы декларируют довольно откровенно, прямо заявляя, что готовы рассматривать «любые варианты в отношении Венесуэлы, в том числе военные»[1].

          Не удивительно, ведь даже если отставить либеральный идеализм, и оставить только бизнес-прагматизм, то в случае американского переворота в Венесуэле корпорации из США суммарно смогут контролировать почти 85% нефти ОПЕК. А это даст возможность изолировать экспорт, как им кажется, в своих интересах и установить контроль над ценами Ирана и России, поставить своих главных конкурентов в трудное и зависимое положение, особенно основного потребителя нефти – Китай.

          Американские элиты не зря упоминают возможность осуществления переворота в Венесуэле, ведь делать им это не впервой. Активное проникновение в страну иностранного капитала началось сразу после открытия в Венесуэле нефтяных месторождений в 70-х гг. XIX века. Стремясь вытеснить из Венесуэлы английский капитал, в конце 1908 США совершили первый государственный переворот.

          Приведённый ими к власти диктатор Гомес разрешил иностранцам получать концессии на равных правах с венесуэльцами и установил низкие пошлины на экспорт нефти, а позиции американских компаний в стране стали укрепляться. А в ноябре 1948 при поддержке американских нефтяных монополий был осуществлён ещё один государственный переворот, в результате которого к власти пришла военная хунта. Были отменены демократические свободы, распущен Национальный конгресс, аннулирована конституция, оппозиционные партии объявлены вне закона.

          И всё же сегодня, в век минимального гуманизма, перед тем как утопить то или иное государство в крови, технологи смещения неугодной им власти сначала пытаются зайти туда через выборы. Но ради поставленной цели готовы использовать любые силы, вплоть до криминальных, сугубо утилитарно и в прикладных целях. Любые возможности для раскачивания ситуации и дальнейшего смещения правящих режимов – будь то социальная нестабильность, разочарование властью, коррупция – всё это используется с одной лишь целью – установления глобалистского влияния. Причём сценарии, как мы видим, не блещут разнообразием: выборы как повод, а дальше по накатанной схеме. Работает. Эффективно. Значит, будет применяться и дальше.

          Такой подход определяется американскими стратегами понятием сетевая война (Netwar), и давно принят на вооружение Пентагона. Здесь надо сразу оговориться, что речь идёт о любых сетях, о сетевом принципе как таковом. Не только об уже ставшим привычном Интеренете, но и о так называемых оф-лайн сетях – о сетевом принципе социального устройства.

          По словам одного из разработчиков данной стратегии, американского вице-адмирала Артура Сибровски, сетевая война представляет собой «совокупность действий, направленных на формирование модели поведения».

          Это означает установление полного и абсолютного контроля над потенциальными участниками «боевых действий» на территории, подвергающейся отторжению, ещё до их начала. А для этого необходимо заинтересовать, как угодно, в том числе и материально, но главное - мотивировать идейно – наибольшее число потенциально активных участников. Как правило, это чиновники, журналисты, дипломаты, правозащитники, общественные деятели, учёные и т.д. Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны в полном объёме, от мягкого информационного давления, до жёсткого мятежа с применением силы.

          Но стартом к захвату государства с помощью сетей обычно являются именно выборы, как повод для смены власти «с последующим лишением стран, народов, армий и правительств мира какой бы то ни было самостоятельности, суверенности и субъектности, превращением их в жёстко управляемые запрограммированные механизмы». Можно только поражаться откровенности вице-адмирала.

          Появление Уго Чавеса вселило в жителей Венесуэлы надежду на то, что с американским присутствием всё же можно бороться. Смерть Чавеса, как посчитали американские руководители, создала, наконец-то благоприятные обстоятельства для смены политического курса Венесуэлы. Но всё пошло не так гладко. На смену Чавесу пришёл его ближайший соратник Николас Мадуро, который сохранил преемственость курса на суверенитет и самостоятельность в выборе собственной судьбы.

          Поняв, что уход Чавеса не принес желаемых результатов, США приступили к искусственному созданию кризиса в Венесуэле, задействовав все свои сети. Протестные митинги и демонстрации, которые, по замыслу американских стратегов сетевых войн должны в итоге завершиться «цветной революцией», о чём и предупреждает сегодня Мадуро.

          Кстати, и на него уже тоже было совершено покушение, причём, довольно изощрённое и высокотехнологичное. На Мадуро напали с помощью беспилотников. Два дрона, нагруженные более чем 4 фунтами взрывчатки, должны были взорваться над его головой Мадуро.

          Сейчас главный союзник всех обиженных и угнетённых во всём мире – «русская армия и флот» – отправил в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России. И не важно, что по этому поводу заявил посол США Кевин Уитакер, видимо забыв про «древность» американской военной техники (самые ходовые американские самолеты F-16, YF-17 Cobra – это 1974 год, используемый по сей день США и НАТО бомбардировщик B-52 на вооружении с 1955 года, не говоря уже о ядерном потенциале, уходящим корнями в конец 1940-х).

          Сторонники многополярного мира своих не бросают. Наши «музейные экспонаты», это единственное, что даёт народу Венесуэлы хоть какой-то шанс сохранить свою независимость от вмешательства глобалистов США, и, в целом, неплохо бы смотрелись и в некоторых других странах Латинской Америки. К радости американских «искусствоведов» Россия вполне могла бы развернуть в Венесуэле «музейную» военную базу. Так что американским дипломатам следовало бы всё же подумать, прежде чем распускать язык.


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