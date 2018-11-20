«Жить не по лжи» мы реализовали с перехлестом

Взгляд
11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
Разделы

Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
Перейти а раздел…

Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
Перейти а раздел…

Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

«Жить не по лжи» мы реализовали с перехлестом

Андрей Бабицкий, журналист
Первой вещью, перевернувшей страну, стал «Один день Ивана Денисовича». Фигура Александра Солженицына давно стала и остается настоящим яблоком раздора для российской общественности. Факт этот легко объясним. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Что общего у христианства и феминизма

Максим Ваганов, публицист
То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Роскомнадзор оштрафовал Google
          Песков ответил на вопрос об удостоверении Штази на имя ПутинаТурция создаст новую военно-морскую базу в Черном мореКремль резко ответил Госдепу о полете Ту-160 в ВенесуэлуПодсчитаны затраты на создание в Азии энергетического суперкольца с участием России
          Меркель попросила Путина освободить задержанных украинских моряковГлава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублейМВД проверит якобы унизивших изнасилованную девочку полицейскихИз учебника истории России убрали фразу про захват Амурской области у Китая
          Разрыв дружбы с Россией лишит Украину свободного судоходства по Керченскому проливуМосковский хостел отказался селить таджиков и узбековВ РАН оценили вероятность инсценировки высадки американцев на ЛунуПранкеры от имени Гройсмана предложили губернатору Калифорнии работу на Украине

          Главная тема


          Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

          песни на иностранном языке


          «Русское радио» ответило на жалобы украинских моряков

          стратегический бомбардировщик


          Военный эксперт объяснил смысл полета Ту-160 в Венесуэлу

          транспортный коллапс


          Названа причина мегасбоя в московском метро

          Видео

          начало мировой войны


          Британский адмирал задумался о действиях НАТО в случае войны между Россией и Украиной

          общественное мнение


          Украинцы высказались о разрыве договора о дружбе с Россией

          эпоха низкой инфляции


          Как будут расти цены в следующем году

          идеолог реформ


          Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

          использование феминитивов


          Как феминистки калечат русский язык

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Украинские хроники


          Андрей Манчук: Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          «срывает крышу»


          Виталий Лейбин: У нас часто вместо политической полемики возникают руины святой войны

          на ваш взгляд


          Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год живую ель. А какую елку поставите вы?


          Андрей Бабицкий

          «Жить не по лжи» мы реализовали с перехлестом

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 11 декабря 2018, 12:40

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Фигура Александра Солженицына давно стала и остается настоящим яблоком раздора для российской общественности. Факт этот легко объясним. Сегодняшнему молодому человеку сложно объяснить, что для многих советских людей, погружавшихся однажды в запрещенное творчество писателя, мир раскалывался на две части – до Солженицына и после.

          Первой вещью, перевернувшей страну, стал «Один день Ивана Денисовича», рассказывавший о деталях лагерного быта. Эта вещь открыла миллионам людей глаза на существование страшной параллельной реальности, которую сам автор впоследствии назовет «Архипелагом ГУЛаг». Повести очень повезло, поскольку, по мнению Хрущева, которому главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский передал ее экземпляр, она полностью отвечала целям развенчания культа личности Сталина. Кстати, любопытный момент: 12 октября 1962 года Хрущев выкрутил руки президиуму ЦК КПСС, заставив его одобрить публикацию «Одного дня».

          Есть одна примечательная деталь. При обсуждении повести в редакции журнала партийные функционеры потребовали от писателя внести в нее имя Сталина, поскольку оно не было упомянуто ни разу. Солженицын согласился, и одна реплика про «батьку усатого» в тексте появилась. Вот здесь и проявилось существенное расхождение между задачами, которые решал Хрущев, и теми, которые видел Александр Исаевич.

          Писатель не считал, что ад ГУЛага – это целиком и полностью сталинская заслуга. К моменту публикации «Одного дня Ивана Денисовича» его отношение к советской власти уже окончательно сформировалось. Он считал Сталина порождением той системы вещей, которая установилась на обломках Российской империи после революции. Системы беспощадной, совершенно безразличной к жизни отдельного человека, легко ломавшей судьбы миллионов.

          Собственно, об этой системе и повествует, на мой взгляд, ключевое произведение Александра Солженицына – роман «Архипелаг ГУЛаг». Конечно, эта книга была нравственным приговором коммунистической идеологии, которую писатель считал развоплощающей, гибельной силой, угрожавшей основам русской жизни, русского сознания, русской веры, русской государственности. Его глубокая убежденность в этом и колоссальный массив фактов, собранных в романе, производили воистину магическое действие.

          Фото: Владимир Зимин/ТАСС

          Вполне лояльные советские граждане после знакомства с подцензурным и распространявшимся подпольно «Архипелагом» превращались в отчаянных критиков режима.

          В том, что советская власть в начале 1990-х годов прошлого века почти без боя сложилась как карточный домик, похоронив при этом и огромную страну, есть одновременно и заслуга, и вина Александра Исаевича.

          Нарисованный им образ коммунистической державы, несмотря на строжайший запрет на книги писателя, тем не менее стал неотъемлемой частью коллективного бессознательного и изнутри системы разъедал саму ее суть, лишая идеологию веры в собственную непогрешимость.

          С одной стороны, совершив невероятный прорыв к истокам, заявив невероятно мощно о необходимости возрождения русских ценностей в противовес чуждой атеистической идее, привнесенной извне, Солженицын совершенно точно увидел проблему. С другой, как мне кажется, он очень серьезно завысил объемы и качество того зла, которое он соотносил как с идеологией, так и с властью.

          На самом деле вся история СССР – это упрямое прорастание национального, дробление и адаптация коммунистической доктрины, ее постепенное выравнивание под христианский идеал.

          Коммунистическая метафизика вынуждена была множественно заимствовать элементы из христианства, формируя образ идеального человека на тех же опорах, что и отрицаемая ею система ценностных координат. Бескорыстие, жертвенность, забота о ближних, помощь слабым и неимущим, нестяжательство – все это было некритично перенесено и размещено в нравственном кодексе строителя коммунизма.

          Понятно, что, лишившись религиозного императива и укорененности в трансцендентном, этот кодекс как бы являлся из ниоткуда с незаполненной графой «онтологические основы». Тем не менее назывные формы по мере того, как история вила свои спирали, наполнялись уже традиционным русским содержанием.

          На примере современного Китая мы видим, что национальное может существовать в коммунистической упаковке, не изменяя своему содержанию. Был ли безусловным благом для России решительный разрыв с прошлым – именно о таком варианте развития событий мечтал Александр Исаевич.

          Думаю, что мы живем честнее, чем наши китайские братья. От коммунизма в их жизни остались только красные флаги, партийные структуры, управляющие страной, и портреты Мао. Но это позволило им уберечь страну от тех потрясений, через которые пришлось пройти нам. Мы можем гордиться лишь тем, что призыв «жить не по лжи» мы реализовали полностью и даже с некоторым перехлестом.

          Истины, открытые и внедренные писателем, были и опустошительны, и спасительны.

          Сегодняшняя Россия обретает веру в саму себя, возвращается к пониманию своего служения, собственной уникальной национальной миссии. Во всем этом видна грандиозная работа Александра Исаевича. Есть в этом пространстве место и его ошибкам, о которых я в день его юбилея писать не стану. Скажу лишь, что они соответствовали масштабу его личности.

          Нет пророка в своем отечестве. Многочисленные критики Солженицына справа и слева – лучшее тому доказательство. Происходит это потому, что страна и по сей день не преодолела тот раскол, который произошел во время революции. Но рано или поздно он останется в прошлом, и тогда станет совершенно очевидно, что одним из краеугольных камней русской культуры, философской и политической мысли является страстная, не ведающая границ, опустошающая и возрождающая проповедь Александра Солженицына.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
          Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Что общего у христианства и феминизма

          Максим Ваганов, публицист
          То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

          Эдуард Биров, журналист
          Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
          Обсуждение: 45 комментариев

          США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          Народ с открытыми настежь дверями

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

          Почему с Трампом бесполезно разговаривать

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Иногда и у меня срывает крышу

          Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
          Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

          Игорь Молотов, писатель, публицист
          Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          После охоты на порно идет охота на инакомыслие

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............